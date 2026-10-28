Top 20 'Miss Asian 2026' lộ diện sau đêm Bán kết tôn vinh bản sắc Á Đông

Top 20 "Miss Asian 2026" trong các thiết kế áo dài của nhà thiết kế Tony Phạm

Tối 27.10, tại Sảnh Venus Ballroom, LUVIAF Quy Nhơn Hotel, tỉnh Gia Lai, đêm Bán kết Miss Asian 2026 diễn ra với ba phần thi áo dài, trang phục công sở và dạ hội.

Hơn 300 khán giả có mặt tại đêm Bán kết chứng kiến hành trình tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh nữ doanh nhân, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa Á Đông.

Sau những màn trình diễn đa sắc màu, Top 20 của mùa giải thứ năm chính thức lộ diện, nhận bằng chứng nhận từ Ban Tổ chức và giành quyền bước tiếp vào Chung kết.

Phát biểu khai mạc, Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, Miss Asian không chỉ tạo sân khấu để các nữ doanh nhân thể hiện vẻ đẹp, tài năng và bản lĩnh, mà còn hướng tới quảng bá văn hóa, du lịch và con người địa phương, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026.

Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, phát biểu khai mạc đêm Bán kết "Miss Asian 2026"

Mở màn đêm Bán kết là tiết mục đồng diễn áo dài trên nền ca khúc Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai qua giọng hát Dương Minh Ngọc. Trong các thiết kế của nhà thiết kế Tony Phạm, các thí sinh xuất hiện duyên dáng, nền nã nhưng vẫn toát lên tinh thần hiện đại.

Những tà áo dài uyển chuyển không chỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ mà còn gợi nhắc sự kết nối giữa di sản và nhịp sống đương đại.

Phần thi đồng thời là dịp để các thí sinh thể hiện kỹ năng catwalk, phong thái trình diễn và lan tỏa niềm tự hào về trang phục dân tộc – biểu tượng của sự thanh lịch và chiều sâu văn hóa Việt Nam.

Tiếp nối chương trình là phần thi trang phục công sở của nhà thiết kế Thân Hoàng Bích Thủy, kết hợp màn hô tên của các thí sinh.

Những thiết kế có phom dáng thanh lịch góp phần tôn lên diện mạo chuyên nghiệp, trong khi ánh mắt, nụ cười và khả năng làm chủ sân khấu giúp mỗi người thể hiện cá tính riêng.

Top 20 "Miss Asian 2026" nhận bằng chứng nhận sau đêm Bán kết, chính thức giành quyền bước tiếp vào Chung kết mùa giải thứ năm

Nếu áo dài gợi nhắc những giá trị truyền thống, trang phục công sở lại khắc họa hình ảnh người phụ nữ năng động, tự chủ, không ngừng kiến tạo sự nghiệp và khẳng định vị thế trong đời sống kinh tế, xã hội.

Qua đó, các phần thi tạo nên những sắc thái khác nhau trong hành trình tôn vinh vẻ đẹp nữ doanh nhân tại Miss Asian 2026.

Đẩy cao cảm xúc của đêm Bán kết là phần trình diễn trang phục dạ hội, tiếp tục với các thiết kế của Tony Phạm. Phom dáng, chất liệu và hiệu ứng thị giác được chú trọng, nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.

Qua từng bước catwalk, các thí sinh thể hiện thần thái, khả năng kiểm soát hình thể và bản lĩnh trình diễn trước khán giả.

Xen kẽ ba phần thi là những tiết mục âm nhạc góp phần duy trì không khí sôi động, kết nối thời trang với âm nhạc trong một chương trình nghệ thuật liền mạch.

Với Top 20 đã được xác định, các thí sinh sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và phong thái trước đêm Chung kết Miss Asian 2026, dự kiến diễn ra vào 19h ngày 31.10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai.

Mang chủ đề Doanh nhân Việt tỏa sáng – Từ đại ngàn vươn mình chạm biển xanh, mùa giải hướng tới tôn vinh vẻ đẹp Á Đông, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng đóng góp của nữ doanh nhân Việt Nam.

Cuộc thi đồng thời đặt trong định hướng quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Diễn ra từ ngày 26 đến 31.10 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Miss Asian 2026 do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện.

Cuộc thi có bản quyền số 10496/2023/QTG ngày 15.12.2023, do Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL cấp; được tổ chức theo Văn bản chấp thuận số 1980/UBND-KGVX ngày 24.9.2026 của UBND tỉnh Gia Lai.

Ở mùa giải thứ năm, Miss Asian tiếp tục hành trình tôn vinh vẻ đẹp và bản lĩnh nữ doanh nhân, nối tiếp dấu ấn đăng quang của Hoa hậu Ban Thị Thu, nữ doanh nhân Bắc Ninh.

Trước thềm Chung kết, sự xuất hiện của Top 20 mở ra chặng tranh tài tiếp theo, nơi các thí sinh tiếp tục thể hiện phong thái, tài năng và dấu ấn riêng trên hành trình chinh phục vương miện.