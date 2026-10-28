Top 20 Miss Asian 2026 lộ diện sau đêm bán kết tại Gia Lai

Ban Tổ chức cuộc thi có sự tham gia của bà Đặng Gia Bena, nhà sáng lập Miss Asian; ông Nguyễn Văn Hương, Chủ tịch cuộc thi, Giám đốc điều hành Bena Group; bà Nguyễn Hạnh Nguyên, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tổ chức; bà Lê Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức; cùng bà Quách Thị Hải Yến, Ủy viên Ban Tổ chức.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Hạnh Nguyên cho biết cuộc thi hướng tới việc tạo sân chơi để các nữ doanh nhân thể hiện vẻ đẹp, tài năng và bản lĩnh, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và con người địa phương. Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026.

Top 20 Miss Asian 2026

Ba phần thi tôn vinh vẻ đẹp và phong thái nữ doanh nhân

Đêm bán kết mở màn bằng tiết mục đồng diễn áo dài trên nền ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai do ca sĩ Dương Minh Ngọc thể hiện. Sau đó, các thí sinh lần lượt tranh tài qua ba phần thi: áo dài, trang phục công sở kết hợp hô tên và trang phục dạ hội.

Ở phần thi áo dài, các thí sinh trình diễn thiết kế của nhà thiết kế Tony Phạm. Phần thi tập trung thể hiện kỹ năng catwalk, phong thái và sự tự tin, đồng thời giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam.

Với trang phục công sở do nhà thiết kế Thân Hoàng Bích Thủy thực hiện, các thí sinh thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động và chuyên nghiệp. Phần hô tên cũng là dịp để từng người giới thiệu bản thân, thể hiện khả năng làm chủ sân khấu và dấu ấn cá nhân.

Phần thi dạ hội khép lại ba nội dung trình diễn. Các thiết kế chú trọng phom dáng, chất liệu và màu sắc, giúp thí sinh thể hiện phong thái, khả năng trình diễn trước khán giả. Xen kẽ chương trình là các tiết mục âm nhạc của Khương Hùng, Sang NaKun và N Ly.

Sau đêm bán kết, Top 20 thí sinh nhận bằng chứng nhận và giành quyền tham dự vòng chung kết. Hội đồng giám khảo và ban chuyên môn có sự góp mặt của nhà thiết kế Tony Phạm, nhà thiết kế Thân Hoàng Bích Thủy cùng các hoa hậu, á hậu.

Chung kết dự kiến diễn ra ngày 31/10

Theo kế hoạch, đêm chung kết Miss Asian 2026 sẽ diễn ra lúc 19h ngày 31/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Cuộc thi mang chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng – Từ đại ngàn vươn mình chạm biển xanh”, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của nữ doanh nhân Việt Nam.

Bên cạnh nội dung tranh tài, cuộc thi đặt mục tiêu giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người và điểm đến Gia Lai. Đây cũng là một trong những hoạt động được Ban Tổ chức định hướng gắn với việc quảng bá du lịch địa phương trong Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Miss Asian 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 31/10 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện. Theo thông tin do Ban Tổ chức cung cấp, cuộc thi có bản quyền số 10496/2023/QTG ngày 15/12/2023 và được tổ chức theo Văn bản chấp thuận số 1980/UBND-KGVX ngày 24/9/2026 của UBND tỉnh Gia Lai.