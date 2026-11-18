Dù chưa thể chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 60 năm, đội tuyển Anh vẫn sở hữu đội hình có giá trị cao nhất thế giới với tổng định giá 1,48 tỷ euro.

Đội hình dưới thời HLV Thomas Tuchel có bốn cầu thủ được định giá trên 100 triệu euro. Trong đó, Jude Bellingham là cái tên nổi bật nhất với mức định giá 160 triệu euro.

Anh và Tây Ban Nha, hai đội bóng có giá trị đội hình cao nhất. Ảnh: AP Photo/Ian Walton

Tây Ban Nha đứng thứ hai với tổng giá trị đội hình 1,42 tỷ euro. Đáng chú ý, Lamine Yamal của Barcelona được định giá 220 triệu euro, ngang bằng với một cầu thủ khác để cùng dẫn đầu danh sách những cầu thủ có giá trị thị trường cao nhất thế giới.

Theo thống kê của Transfermarkt, Pháp và Bồ Đào Nha là hai đội tuyển còn lại có tổng giá trị đội hình vượt mốc 1 tỷ euro.

Ở khu vực Nam Mỹ, Argentina sở hữu đội hình có giá trị cao nhất với 901 triệu euro, chỉ nhỉnh hơn Brazil (896 triệu euro). Đây cũng là hai đội tuyển duy nhất ngoài châu Âu góp mặt trong top 10.

Top 20 đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất.Ảnh: Transfermarkt

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà là đội tuyển châu Phi có giá trị đội hình cao nhất, đạt 520 triệu euro. Tại khu vực CONCACAF, Mỹ dẫn đầu với tổng giá trị 320 triệu euro.