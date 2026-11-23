Top 10 xe tay ga đời 2027 đẹp nhất thế giới: Honda ADV 350 góp mặt
SYM Maxsym Turbo, Italjet Roadster 400, Yamaha Xmax 300 Tech Max Plus, Zontes 368 T-G, Honda ADV 350, Kymco X-Town S350, Vespa GTS Officina 8 310 HPE… là những mẫu xe tay ga đời 2027 đẹp nhất thế giới.
SYM Maxsym Turbo 2027.
Top 10 xe tay ga đời 2027 đẹp nhất thế giới:
1. SYM Maxsym Turbo 2027.
2. Italjet Roadster 400 2027.
3. Yamaha Xmax 300 Tech Max Plus 2027.
4. Zontes 368 T-G 2027.
5. Honda ADV 350 2027.
6. Kymco X-Town S350 2027.
7. Vespa GTS Officina 8 310 HPE 2027.
8. SYM ADX 300 2027.
9. Yamaha RW350 2027.
10. BMW C400GT 2027.
Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/top-10-xe-tay-ga-doi-2027-dep-nhat-the-gioi-honda-adv-350-gop-mat/20261122105014108