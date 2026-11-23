Hơn 88.000 biển số ô tô và xe máy của Hà Nội đang được đưa ra đấu giá. Người dân có thể lựa chọn biển số theo nhu cầu và tham gia đấu giá trực tuyến. Đấu giá biển số xe đang từng bước trở thành kênh khai thác hiệu quả nguồn tài sản công, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.