Top 10 xe ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 9/2026: Toyota Yaris Cross bất ngờ lập đỉnh
Bảng xếp hạng 10 xe ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam, Toyota Yaris Cross bất ngờ vươn lên dẫn đầu với doanh số 1.799 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Toyota Innova Cross.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 10 xe ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:
1. Toyota Yaris Cross: 1.799 xe
2. Toyota Innova Cross: 1.461 xe
3. Mazda CX-5: 1.449 xe
4. Mitsubishi Xforce: 1.323 xe
5. Ford Territory: 1.285 xe
6. Kia Seltos: 1.152 xe
7. Ford Ranger: 1.147 xe
8. Ford Everest: 1.076 xe
9. Hyundai Tucson: 1.004 xe
10. Mitsubishi Xpander: 954 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-10-xe-o-to-dong-co-dot-trong-ban-chay-nhat-thang-9-2026-toyota-yaris-cross-bat-ngo-lap-dinh-455857.html