Top 10 xe ô tô bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 3 tiếp tục lập đỉnh
Bảng xếp hạng top 10 xe ô tô bán chạy nhất tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 3 tiếp tục dẫn đầu với doanh số 6.474 xe bán ra, xếp thứ 2 là VinFast Limo Green.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 10 xe ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:
1. VinFast VF 3: 6.474 xe
2. VinFast Limo Green: 5.027 xe
3. VinFast VF 6: 3.083 xe
4. VinFast VF 5: 2.472 xe
5. VinFast VF 2: 2.433 xe
6. Toyota Yaris cross: 1.799 xe
7. VinFast VF 8: 1.494 xe
8. Toyota Innova Cross: 1.461 xe
9. Mazda CX-5: 1.449 xe
10. Mitsubishi Xforce: 1.323 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-10-xe-o-to-ban-chay-nhat-thang-9-2026-vinfast-vf-3-tiep-tuc-lap-dinh-455865.html