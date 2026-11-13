Top 10 xe ô tô bán chạy nhất tháng 10/2026: VinFast VF 3 tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 10 xe ô tô bán chạy nhất tháng 10/2026 tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 3 tiếp tục dẫn đầu với doanh số 3.960 xe bán ra, xếp thứ 2 là VinFast VF 6.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 10 xe ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. VinFast VF 3: 3.960 xe
2. VinFast VF 6: 3.716 xe
3. VinFast VF 5: 3.706 xe
4. VinFast VF 2: 3.405 xe
5. VinFast Limo Green: 2.957 xe
6. VinFast VF 8: 1.903 xe
7. Mazda CX-5: 1.617 xe
8. Toyota Yaris cross: 1.327 xe
9. VinFast VF MPV 7: 1.319 xe
10. Kia Seltos: 1.273 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-10-xe-o-to-ban-chay-nhat-thang-10-2026-vinfast-vf-3-tiep-tuc-dan-dau-468145.html