Top 10 xe ô tô bán chậm nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam: Isuzu mu-X tiếp tục đội sổ.

Nhờ sức bật mạnh mẽ sau tháng Ngâu, thị trường ô tô sử dụng động cơ đốt trong và Hybrid tháng 9/2026 ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc gần 40%. Trong đó, bộ đôi Toyota Yaris Cross và Innova Cross bứt phá ngoạn mục lên hai vị trí dẫn đầu, cùng sự trỗi dậy của các dòng C-SUV như Ford Territory hay Hyundai Tucson, đẩy toàn bộ phân khúc sedan truyền thống ra khỏi bảng xếp hạng.