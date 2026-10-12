Xe cộ

Top 10 xe ô tô bán chậm nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam: Isuzu mu-X tiếp tục đội sổ

Bảng xếp hạng top 10 xe ô tô bán chậm nhất tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam, Isuzu mu-X có doanh số bết bát và tiếp tục đội sổ với 4 chiếc được bán ra, xếp sau là Toyota Avanza.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Top 10 xe ô tô bán chậm nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam: Isuzu mu-X tiếp tục đội sổ.

Top 10 xe ô tô bán chậm nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam: Isuzu mu-X tiếp tục đội sổ.

Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 10 xe ô tô bán chậm nhất Việt Nam tháng 9/2026:

1. Isuzu mu-X: 4 chiếc

2. Toyota Avanza: 25 chiếc

3. Toyota Land Cruiser Prado: 31 chiếc

4. Honda Civic: 32 chiếc

5. Suzuki Jimny: 48 chiếc

6. Toyota Wigo: 52 chiếc

7. Mitsubishi Attrage: 54 chiếc

8. Isuzu D-Max: 54 chiếc

9. Suzuki Swift: 57 chiếc

10. Toyota Camry: 131 chiếc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-10-xe-o-to-ban-cham-nhat-thang-9-2026-tai-viet-nam-isuzu-mu-x-tiep-tuc-doi-so-454997.html