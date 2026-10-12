Top 10 xe ô tô bán chậm nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam: Isuzu mu-X tiếp tục đội sổ
Bảng xếp hạng top 10 xe ô tô bán chậm nhất tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam, Isuzu mu-X có doanh số bết bát và tiếp tục đội sổ với 4 chiếc được bán ra, xếp sau là Toyota Avanza.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 10 xe ô tô bán chậm nhất Việt Nam tháng 9/2026:
1. Isuzu mu-X: 4 chiếc
2. Toyota Avanza: 25 chiếc
3. Toyota Land Cruiser Prado: 31 chiếc
4. Honda Civic: 32 chiếc
5. Suzuki Jimny: 48 chiếc
6. Toyota Wigo: 52 chiếc
7. Mitsubishi Attrage: 54 chiếc
8. Isuzu D-Max: 54 chiếc
9. Suzuki Swift: 57 chiếc
10. Toyota Camry: 131 chiếc
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-10-xe-o-to-ban-cham-nhat-thang-9-2026-tai-viet-nam-isuzu-mu-x-tiep-tuc-doi-so-454997.html