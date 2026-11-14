Top 10 xe ô tô bán chậm nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam: Ford Mustang Mach-E đội sổ.

VietinBank đang lên kế hoạch thanh lý 9 ô tô đã qua sử dụng, trong đó có 5 chiếc Toyota Camry với giá khởi điểm thấp nhất 176,773 triệu đồng. Ngoài ra, ngân hàng còn đưa ra đấu giá một số xe Fortuner, Pajero Sport và Hiace.