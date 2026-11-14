Top 10 xe ô tô bán chậm nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam: Ford Mustang Mach-E đội sổ
Bảng xếp hạng top 10 xe ô tô bán chậm nhất tháng 10/2026 tại thị trường Việt Nam, Ford Mustang Mach-E có doanh số bết bát và tiếp tục đội sổ với 7 chiếc được bán ra, xếp sau là Hyundai Elantra.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 10 xe ô tô bán chậm nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. Ford Mustang Mach-E: 7 chiếc
2. Hyundai Elantra: 11 chiếc
3. Isuzu mu-X: 12 chiếc
4. Toyota Land Prado: 15 chiếc
5. Isuzu D-Max: 18 chiếc
6. Toyota Avanza: 22 chiếc
7. Toyota Alphard: 24 chiếc
8. Suzuki Jimny: 29 chiếc
9. Honda Civic: 32 chiếc
10. Suzuki Swift: 35 chiếc
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-10-xe-o-to-ban-cham-nhat-thang-10-2026-tai-viet-nam-ford-mustang-mach-e-doi-so-468493.html