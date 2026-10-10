Top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt tháng 9/2026: Xe điện áp đảo bảng xếp hạng

Doanh số xe hybrid của các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tăng 64% trong 9 tháng 2026. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu, sự tiện dụng và danh mục xe ngày càng đa dạng là những yếu tố khiến công nghệ này trở thành lựa chọn đáng chú ý.