Xe cộ

Top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt tháng 9/2026: Xe điện áp đảo bảng xếp hạng

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 9/2026 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của các dòng xe gầm cao và làn sóng ô tô điện. Tổng hợp số liệu từ VAMA, VinFast và TC Motor cho thấy xe điện hoàn toàn thống trị Top 5 dẫn đầu, trong khi các mẫu xe Hybrid và SUV/MPV đa dụng tiếp tục giữ vai trò trụ cột, đẩy các dòng sedan truyền thống ra khỏi danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng.

Tạp chí VnEconomy
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Phi Hùng

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/automotive/top-10-xe-ban-chay-nhat-thi-truong-viet-thang-92026-xe-dien-ap-dao-bang-xep-hang.htm