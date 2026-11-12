Top 10 xe bán chậm của tháng toàn cái tên quen thuộc

Ford Mustang Mach-E tiếp tục là cái tên quen thuộc ở vị trí cuối bảng xếp hạng doanh số ôtô Việt. Trong tháng 10, mẫu SUV điện thương hiệu Mỹ bán được 7 chiếc, nhỉnh hơn mức 3 xe của tháng trước. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp Mustang Mach-E ghi nhận doanh số dưới 10 chiếc. Lũy kế 10 tháng đầu năm, mẫu xe điện của Ford mới đạt 89 chiếc bàn giao đến khách hàng Việt.

Vị trí thứ 2 thuộc về Toyota Land Cruiser với 8 xe bán ra trong tháng 10, giảm một nửa so với kết quả 16 chiếc ở tháng trước. Đây cũng là một trong những mẫu SUV có giá bán cao nhất của Toyota tại Việt Nam. Phiên bản Land Cruiser 300 sử dụng động cơ xăng được hãng niêm yết từ 4,58 tỷ đồng. Land Cruiser còn có phiên bản hybrid với giá từ 4,71 tỷ đồng. Trong tháng 10, biến thể điện hóa này ghi nhận 70 xe bán ra, cao hơn đáng kể so với bản xăng.

Hyundai Elantra tiếp tục xuất hiện trong nhóm xe bán chậm nhất thị trường khi chỉ có 11 chiếc đến tay khách hàng trong tháng 10, giảm 5 xe so với tháng 9. Mẫu sedan cỡ C của thương hiệu Hàn Quốc có giá bán từ 579 đến 769 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp cùng Mazda3, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis.

Sau khi chỉ bán được 4 chiếc trong tháng 9, Isuzu mu-X ghi nhận doanh số tăng lên 12 xe ở tháng 10. Tuy nhiên kết quả này vẫn khiến mẫu SUV Nhật Bản góp mặt trong nhóm ôtô bán ít nhất Việt Nam. Đáng chú ý, mu-X đang là một trong những mẫu SUV 7 chỗ được giảm giá mạnh trong tháng 11. Một số đại lý thông báo chương trình ưu đãi hơn 200 triệu đồng, đưa giá bán của các phiên bản cao cấp xuống dưới hoặc quanh ngưỡng 1 tỷ đồng.

Toyota Land Cruiser Prado được hãng phân phối với giá khởi điểm 3,48 tỷ đồng, thấp hơn Land Cruiser 300 nhưng vẫn thuộc nhóm SUV cao cấp tại Việt Nam. Mức giá cao cùng lượng xe sẵn nhỏ giọt khiến mẫu SUV hiếm khi ghi nhận doanh số tốt. Trong tháng 10, Prado ghi nhận 15 chiếc bán ra thị trường, giảm hơn 50% so với kết quả 31 xe của tháng 9.

Isuzu tiếp tục có thêm một đại diện trong danh sách với D-Max, mẫu bán tải chỉ ghi nhận 18 xe bán ra trong tháng 10, giảm mạnh so với 54 chiếc ở tháng trước.

Toyota Avanza Premio là mẫu MPV phổ thông duy nhất góp mặt trong nhóm 10 ôtô bán ít nhất tháng 10. Mẫu xe Nhật Bản ghi nhận 22 chiếc bán ra, giảm nhẹ so với kết quả 25 xe của tháng trước. Đáng chú ý, Avanza Premio không phải lựa chọn có giá bán cao. Xe được Toyota niêm yết từ 558 triệu đồng cho bản số sàn và 598 triệu đồng ở bản CVT, thấp hơn nhiều mẫu MPV 7 chỗ đang phân phối tại Việt Nam.

Toyota Alphard Hybrid góp mặt trong danh sách xe bán chậm bởi đây là mẫu xe hybrid thuộc nhóm MPV hạng sang, với tệp khách hàng khá đặc thù. Trong tháng 10, Alphard Hybrid ghi nhận doanh số 24 chiếc, giảm 7 xe so với tháng 9. Lũy kế từ đầu năm, Toyota đã bán 276 chiếc Alphard phiên bản hybrid. Mẫu MPV này đang có giá niêm yết từ 4,415 tỷ đồng.

Suzuki Jimny ghi nhận 29 chiếc bán ra trong tháng 10, giảm nhẹ so với 36 xe của tháng trước. Kết quả này tiếp tục đưa mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ vào nhóm ôtô bán ít nhất thị trường. Xe đang có giá niêm yết từ 789 triệu đồng.

Khép lại danh sách 10 mẫu ôtô bán ít nhất tháng 10 là Honda Civic bản động cơ xăng, với 32 chiếc bán ra, nhỉnh hơn một xe so với tháng trước. Mẫu xe Nhật Bản tùy chọn xăng có giá từ 789 triệu đồng cho bản G, trong khi phiên bản RS được niêm yết từ 889 triệu đồng.