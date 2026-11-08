Top 10 trường học dẫn đầu số lượng bài thi 'Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026'

Theo thống kê, 10 trường có số lượng bài thi nhiều nhất toàn quốc tại cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026" gồm: Trường THCS Hoàng Liệt (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) với 3.380 bài dự thi; Trường TH và THCS Nam Dư (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) với 2.588 bài; Trường Tiểu học Long Biên (phường Long Biên, TP Hà Nội) với 2.182 bài.

Tiếp theo là Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) với 2.004 bài; Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) với 1.963 bài; Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) với 1.696 bài; Trường Tiểu học Từ Liêm 1 (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) với 1.485 bài; Trường Tiểu học Yên Viên (xã Phù Đổng, TP Hà Nội) với 1.389 bài; Trường Tiểu học Vạn Xuân (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) với 1.378 bài và Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) với 1.272 bài.

Top 10 trường có số lượng bài dự thi nhiều nhất:

Top 10 trường học có số lượng bài dự thi nhiều nhất tại Cuộc thi Viết và Bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026.

Việc lọt vào "Top 10 trường nhiều bài dự thi nhiều nhất toàn quốc" là sự ghi nhận đối với tinh thần hưởng ứng và những nỗ lực của các nhà trường trong cuộc thi, đồng thời cho thấy sức lan tỏa của những câu chuyện, kỷ niệm và tình cảm đẹp về mái trường trong cộng đồng học sinh, sự đồng hành ủng hộ của các bậc phụ huynh.

Cuộc thi là dịp để học sinh chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ về thầy cô, bạn bè, mái trường; qua đó góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong môi trường giáo dục và lan tỏa thông điệp về xây dựng trường học hạnh phúc.