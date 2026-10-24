TOP 10 thương hiệu 'xe hơi hạng sang' hàng đầu thế giới

Khi nghĩ đến xe hạng sang, chúng ta thường liên tưởng đến những mẫu xa hoa như Bugatti và Rolls-Royce.

Dù không thể phủ nhận sự sang trọng của chúng, những mẫu xe này chỉ chiếm một phần nhỏ thị trường và thay vào đó, chính những mẫu xe hạng sang mà chúng ta thường thấy trên đường cao tốc mới thực sự được coi là những thương hiệu lớn. Những mẫu xe này mang lại sự thoải mái cao hơn, chất lượng hoàn thiện tốt hơn, phụ kiện cao cấp và chất lượng chế tạo vượt trội so với các dòng xe phổ thông.

Với những tiêu chí trên, các thương hiệu xe sang hàng đầu sau đây được xếp hạng dựa trên thị phần, sự thoải mái, an toàn, độ tin cậy, hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu (hoặc phạm vi hoạt động đối với xe điện). Bảng xếp hạng cũng sẽ xem xét hiệu suất của chúng được ghi nhận bởi các chỉ số chất lượng, bao gồm: Chỉ số hài lòng khách hàng Mỹ (ACI), Consumer Reports, JD Power, Kelley Blue Book và các chỉ số khác.

Cần lưu ý rằng, mặc dù được sắp xếp từ "kém nhất đến tốt nhất" nhưng chúng cùng nhau đại diện cho các thương hiệu xe sang phổ biến nhất trên thị trường. Điều này cho thấy, danh tiếng của chúng như những mẫu xe chất lượng và... đáng mơ ước.

Lincoln là người tiên phong trong thị trường SUV đang nổi lên vào những năm 1990 nhưng lịch sử lừng lẫy của hãng bắt nguồn từ hơn 100 năm trước, khi được Ford mua lại để trở thành một nhánh xe hạng sang bổ sung cho dòng xe phổ biến, tiện dụng. Những tác phẩm nghệ thuật ô tô thời kỳ đầu của Lincoln từng thuộc sở hữu của Tổng thống Calvin Coolidge và kiến ​​trúc sư Frank Lloyd Wright (người am hiểu về thẩm mỹ), đã truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim và tác phẩm văn học, bao gồm cả cuốn "Luật sư Lincoln" của Michael Connelly.

Tuy nhiên, bất chấp thành công vang dội trong nước, thương hiệu xe hạng sang được kính trọng của Mỹ này chưa bao giờ tạo được ấn tượng đáng kể trên thị trường châu Âu đầy tiềm năng. Hiện nay, Lincoln sản xuất một số mẫu xe hơi chất lượng, bao gồm cả mẫu SUV hàng đầu Navigator.

Tổng doanh số bán hàng của Lincoln đã sụt giảm, với số liệu năm 2022 cho thấy đây là năm tồi tệ nhất kể từ năm 2013 tại Mỹ. Cũng có một số báo cáo về các vấn đề cơ khí, với mẫu Navigator hàng đầu gặp sự cố về động cơ, điện tử và hệ thống an toàn.

Nhìn chung, Lincoln là một nhà sản xuất xe hơi hạng sang nổi tiếng với những mẫu xe thoải mái, tiện nghi và chất lượng chế tạo cũng như kiểu dáng tuyệt vời. Do tính độc quyền của mình, hãng chỉ chiếm chưa đến 1% thị trường Mỹ và hầu như không tạo được dấu ấn nào trong xuất khẩu. Do đó, Lincoln xếp hạng thấp so với các đối thủ cạnh tranh, nhưng dù sao vẫn là một thương hiệu chất lượng, miễn là chúng ta có đủ khả năng tài chính.

Volvo (hay Volvo Cars) là nhà sản xuất ô tô hạng sang của Thụy Điển, được thành lập vào năm 1927 tại Gothenburg. Nổi tiếng toàn cầu với triết lý thiết kế lấy con người làm trung tâm và các phát minh mang tính lịch sử về an toàn giao thông (như dây đai an toàn 3 điểm năm 1959), Volvo hiện thuộc sở hữu của Tập đoàn Cổ phần Cát Lợi Chiết Giang (Geely) từ năm 2010.

Đã qua rồi cái thời Volvo chỉ được biết đến với những thiết kế vuông vức, thực dụng hơn là đẳng cấp. Nhà sản xuất Thụy Điển đã thực sự nâng tầm mình trong những năm gần đây với dòng sản phẩm được chế tạo tốt, gần như đạt tiêu chuẩn cao tương tự như các thương hiệu hàng đầu của Đức.

Nhờ sự chuyển đổi này, thương hiệu đang trải qua thời kỳ phục hưng trong phân khúc xe sang cao cấp và đã chứng tỏ được sự phổ biến ở nước ngoài. Mẫu SUV XC60 tầm trung là mẫu xe bán chạy nhất của Volvo, tiếp theo là XC40 và mẫu xe đầu bảng XC90, mỗi mẫu xe đều có thể được xếp vào phân khúc xe hạng sang nhờ sự thoải mái vượt trội và các tính năng cao cấp.

Vào năm 2021, 11 chiếc xe trong dòng sản phẩm của Volvo đã nhận được xếp hạng an toàn 5 sao từ Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA), đưa chúng trở thành một trong những thương hiệu an toàn nhất trên đường.

BMW (Bayerische Motoren Werke AG) là thương hiệu xe sang đa quốc gia của Đức, nổi tiếng trên toàn cầu nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, cảm giác lái thể thao và các công nghệ tiên tiến hàng đầu ngành công nghiệp ô tô.

Được thành lập từ năm 1916 tại Munich và bắt đầu từ việc sản xuất động cơ máy bay, hãng đã phát triển thành một trong những tập đoàn sản xuất ô tô và mô tô hạng sang (BMW Motorrad) lớn nhất thế giới, đồng thời sở hữu 2 thương hiệu danh tiếng khác là MINI và Rolls-Royce.

Dòng xe sedan và SUV hạng sang của hãng được xuất khẩu đi khắp thế giới, biến BMW trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất trong nhiều năm liên tiếp và nhà máy sản xuất lớn nhất của hãng đặt tại Nam Carolina, Mỹ. Tuy nhiên, thị trường nhập khẩu lớn nhất của BMW là Trung Quốc.

Mặc dù BMW 5 Series và 7 Series đã là những mẫu xe hạng sang được ưa chuộng trong nhiều thập kỷ, nhưng gần đây hãng đã tạo được dấu ấn đáng kể với 2 mẫu SUV hạng sang X3 và X5. Là một nhà sản xuất, BMW không bỏ sót bất cứ sản phẩm nào, khi hãng còn sản xuất cả xe coupe hiệu suất cao, xe máy và xe hatchback cùng nhiều sản phẩm khác.

Nhìn chung, BMW là một trong những hãng sản xuất ô tô vĩ đại và được “tôn trọng” trên toàn cầu. Mặc dù có một vài thiếu sót trong suốt hơn 100 năm lịch sử, hãng vẫn tiếp tục là một trụ cột của thiết kế tiến bộ và đổi mới.

Là một trong những thương hiệu ô tô hạng sang và lâu đời nhất thế giới đến từ Đức, thuộc sở hữu của tập đoàn Mercedes-Benz Group AG có trụ sở chính tại Stuttgart. Được thành lập vào ngày 28/6/1926, thương hiệu nổi tiếng với việc sản xuất các dòng xe sang trọng, SUV, xe thể thao và xe thương mại chất lượng cao với biểu tượng ngôi sao 3 cánh đặc trưng.

Đã gần 140 năm kể từ khi Carl Benz giới thiệu chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới và nói rằng nó đã thay đổi thế giới thì quả là một sự “nói giảm - nói tránh”. Mẫu "xe không ngựa kéo" đã trở thành một đặc điểm nổi bật của thế kỷ XX khi Benz trở thành Daimler AG và sau đó là Mercedes-Benz AG.

Thương hiệu này không cần giới thiệu nhiều vì đây là một trong những nhà sản xuất ô tô hạng sang hàng đầu thế giới và tiếp tục phát triển mạnh mẽ với các dòng xe như sedan E-Class và S-Class, SUV GLE và GLS, đặc biệt là dòng xe siêu sang Maybach dẫn đầu thị trường.

Tesla, Inc. là tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên về ô tô điện và năng lượng sạch, có trụ sở chính tại Austin, Texas. Tại thời điểm tháng 10/2026, Tesla đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông toàn cầu nhờ những cải tiến công nghệ mang tính đột phá và các kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn đầy tham vọng của tỷ phú Elon Musk.

Giống như CEO Elon Musk, Tesla là một công ty gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Công ty đã vướng vào nhiều tranh cãi trong suốt thời gian hoạt động tương đối ngắn của mình do văn hóa doanh nghiệp đáng ngờ, các hoạt động kinh doanh mờ ám và những lo ngại về an toàn liên quan đến công nghệ hỗ trợ lái xe Autopilot. Tuy nhiên, dường như chúng ta vẫn yêu thích sản phẩm của họ với các phiên bản như Model 3, Model Y và Model S (sedan) và Model X (siêu xe crossover SUV) “bán chạy như tôm tươi” cả ở Mỹ và nước ngoài.

Các mẫu xe của Tesla là những cỗ máy tuyệt vời, kết hợp hoàn hảo giữa kiểu dáng, tính năng, khả năng vận hành, phạm vi hoạt động và hiệu năng hàng đầu cùng khả năng tăng tốc mạnh mẽ như xe đua. Công ty này cũng ra đời vào thời điểm các vấn đề môi trường đang là mối quan tâm hàng đầu của công chúng, gần như một mình tiên phong trong cuộc cách mạng xe điện ngay khi thế giới cần một giải pháp. Có lẽ, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để Tesla xứng đáng được ghi nhận.

Đặc biệt, mẫu xe mới nhất vừa ra mắt vào giữa tháng 10/2026 đã gây chấn động toàn cầu chính là siêu xe thể thao Tesla Roadster thế hệ mới tại cơ sở của SpaceX (Texas, Mỹ). Mẫu xe có sự đột phá khi được mệnh danh là "ô tô bay" nhờ tích hợp các công nghệ hàng không vũ trụ.

Là một thương hiệu ô tô hạng sang danh tiếng của Mỹ, trực thuộc tập đoàn General Motors (GM). Được thành lập từ năm 1902, Cadillac là một trong những hãng xe lâu đời nhất thế giới và luôn giữ vị trí biểu tượng cho sự xa hoa, đẳng cấp cùng các công nghệ tiên phong của ngành công nghiệp ô tô “Xứ sở cờ hoa”.

Cadillac có rất nhiều người nổi tiếng hâm mộ, từ Frank Sinatra đến Ben Affleck và đã xuất hiện trong vô số bộ phim và bài hát của Bruce Springsteen, AC/DC, Rihanna và Beyonce cùng nhiều nghệ sĩ khác. Với lịch sử hơn 120 năm, hãng đã không ngừng phát triển để duy trì danh tiếng lẫy lừng của mình với sự tập trung độc quyền vào dòng sedan và SUV.

Các dòng xe của Cadillac bao gồm sedan CT và SUV XT nhưng nổi tiếng nhất là mẫu SUV Escalade hàng đầu. Gần đây, mẫu xe này đã vấp phải một số chỉ trích, bao gồm cả những ý kiến ​​nghi ngờ về độ tin cậy của các mẫu xe mới nhất, dựa trên thực tế là các mẫu xe khác của công ty mẹ General Motors cũng gặp phải những vấn đề tương tự với hệ thống truyền động chung. Điều này không phải là tin tốt cho một thương hiệu được coi là dẫn đầu thị trường nhưng uy tín của Cadillac đã được khẳng định từ lâu và những người tìm kiếm biểu tượng địa vị có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng.

Giống như “người đồng hương” Lincoln, Cadillac vẫn cần phải tạo được tiếng vang trên thị trường xuất khẩu, với thị trường nhập khẩu lớn nhất (ngoài doanh số bán hàng nội địa Mỹ) là Trung Quốc, chiếm tỷ lệ khá lớn. Điều này có thể thay đổi với sự ra mắt của mẫu sedan Celestiq và SUV Lyriq, những mẫu xe có tiềm năng trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe điện.

Audi là hãng sản xuất ô tô hạng sang danh tiếng của Đức, hiện là một trong những thương hiệu xe sang bán chạy nhất thế giới cùng với BMW và Mercedes-Benz. Công ty có trụ sở chính tại Ingolstadt, Đức và đang hoạt động với tư cách là một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Volkswagen (Volkswagen AG).

Từ lâu, Đức đã nổi tiếng với những chiếc xe hơi cao cấp, thuộc hàng tốt nhất về hiệu năng, chất lượng chế tạo và tính năng. Trong lĩnh vực này, Audi đứng đầu bảng xếp hạng các thương hiệu châu Âu, không chỉ trên danh sách này mà còn bởi nhiều trang web tổng hợp chất lượng khác, bao gồm cả Chỉ số hài lòng khách hàng Mỹ (American Customer Satisfaction Index).

Mặc dù không sở hữu bề dày lịch sử như Mercedes hay sự phổ biến rộng rãi như BMW, Audi là một thương hiệu chưa bao giờ ngừng theo đuổi chất lượng và là biểu tượng của sự sang trọng - tinh tế trong ngành ô tô. Bất cứ ai tìm kiếm sự thoải mái, tính thực dụng và sự độc quyền mà không quá phung phí có thể cân nhắc Audi.

Dòng sedan "A" và dòng SUV "Q" của hãng mang đến chất lượng chế tạo và kiểu dáng đặc trưng của Đức, với phiên bản cao cấp A7 nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và không gian chứa đồ. Chắc chắn, đây là những mẫu xe dành cho giới thượng lưu nhưng sedan Audi vẫn cung cấp 4 cửa, cốp xe rộng rãi và khả năng sử dụng thực tế. Trong khi đó, SUV của Audi được đánh giá cao về hiệu suất, sự đa dạng và giá trị, đặc biệt là Q7, gây ấn tượng mạnh mẽ với giới báo chí ô tô và người mua xe.

Acura là thương hiệu xe ô tô hạng sang và hiệu năng cao thuộc tập đoàn Honda Motor của Nhật Bản. Được thành lập vào ngày 27/3/1986 tại thị trường Bắc Mỹ, Acura tự hào là nhãn hiệu xe sang đầu tiên của Nhật Bản cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn châu Âu tại Mỹ. Tên gọi "Acura" bắt nguồn từ gốc từ Latinh "Acu" (nghĩa là sự chính xác, cơ học chuẩn xác) kết hợp với từ tiếng Nhật "Akira" (nghĩa là sự thông minh, trí tuệ).

Bằng cách kết hợp sự thoải mái, hiệu năng, an toàn và công nghệ, thương hiệu này đã khẳng định vị thế của mình trong phân khúc xe hạng sang nhờ chất lượng chế tạo vượt trội với mẫu SUV crossover hạng sang MDX được đánh giá rất cao về độ tin cậy trên các trang web tổng hợp xe hơi. Một điểm đáng chú ý ở Acura là dòng sản phẩm của hãng chỉ giới hạn ở 4 mẫu cơ bản, mỗi mẫu có một vài phiên bản và tính năng tùy chọn làm tăng giá.

Mặc dù đã có một số báo cáo về các vấn đề liên quan đến hệ thống lái của mẫu sedan Integra 2023, Acura vẫn là một trong những thương hiệu đáng tin cậy nhất trong phân khúc xe hạng sang và xứng đáng với vị trí cao trong bảng xếp hạng này. Điều đáng nói nữa là khi có sự cố xảy ra, chi phí sửa chữa thường thấp hơn nhiều so với việc sửa chữa tương đương trên một chiếc Mercedes hoặc Cadillac.

Infiniti là thương hiệu ô tô hạng sang thuộc sở hữu của nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản Nissan. Thương hiệu được thành lập vào ngày 8/11/1989 tại Bắc Mỹ nhằm mục đích cạnh tranh trực tiếp với các hãng xe cao cấp của Mỹ và Châu Âu.

Thông thường chúng ta sẽ không nghĩ đến Nissan khi bàn về các thương hiệu xe sang, nhưng nhánh Infiniti của hãng lại chính là như vậy. Và trong khi nhiều thương hiệu được đề cập ở đây có kiểu dáng tương tự nhau thì với Infiniti, chúng ta thấy những đường nét thiết kế độc đáo hơn, cùng nội thất được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Infiniti hiện có 6 mẫu xe trong dòng sản phẩm của mình, bao gồm 2 mẫu sedan, 2 mẫu crossover và 2 mẫu SUV. Mặc dù tất cả đều có chất lượng hoàn thiện tuyệt vời và các linh kiện cao cấp nhưng các mẫu xe đầu bảng được trang bị cao cấp hơn như Q60 có thể so sánh với Lexus RC 350 và BMW M4. Các đợt triệu hồi gần đây chỉ giới hạn ở một trường hợp do lỗi ray ghế và nhìn chung, thương hiệu này đạt kết quả tốt trong các bài kiểm tra độ tin cậy.

Nếu việc mua xe của chúng ta dựa trên giá trị đồng tiền cũng như độ bền và sự thoải mái khi di chuyển thì Infiniti là một trong những lựa chọn tốt nhất.

Lexus là thương hiệu xe hơi hạng sang trực thuộc tập đoàn Toyota của Nhật Bản. Được chính thức thành lập vào năm 1989 tại Mỹ thông qua dự án phát triển xe sedan cao cấp mang mật danh F1, Lexus đã nhanh chóng vươn lên thành một trong những hãng xe sang bán chạy nhất thế giới và có mặt tại hơn 90 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Lexus luôn nằm trong số những thương hiệu xe hơi hạng sang hàng đầu trong nhận thức của công chúng. Lexus kết hợp những đặc điểm sang trọng với độ tin cậy, chất lượng chế tạo mà người tiêu dùng mong đợi từ “công ty mẹ” và về mặt này, nó có một di sản bắt nguồn từ Nhật Bản năm 1926, điều này được thể hiện rõ ràng.

Với số lượng xe khổng lồ gồm 10 mẫu SUV và 6 mẫu sedan trong dòng sản phẩm hiện tại, trong đó 9 mẫu có phiên bản hybrid, Lexus sở hữu những dòng sản phẩm đa dạng nhất trong phân khúc xe hạng sang. Các mẫu xe gần đây đều có chung đặc điểm lưới tản nhiệt hình thang lớn gây tranh cãi ở phía trước, dù thích hay không, nhưng nó tạo nên nét đặc trưng riêng cho Lexus. Nhìn chung, Lexus khéo léo dung hòa giữa hình thức, chức năng và sự sang trọng, đồng thời vẫn mang lại giá trị tuyệt vời.

Khi bàn về những thương hiệu xe hơi hạng sang tốt nhất cần phải xem xét nhiều yếu tố. Những yếu tố đó bao gồm lịch sử hình thành, phong cách thiết kế, hiệu năng, tính năng, chất lượng chế tạo, độ tin cậy và giá trị đồng tiền, bất kể đẳng cấp cao cấp của chúng. Lexus đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này trên toàn bộ dòng sản phẩm của mình và do đó, xứng đáng được xếp hạng cao nhất.

Mặc dù tất cả các thương hiệu khác trong danh sách đều sản xuất những mẫu xe xuất sắc nhưng xét về chất lượng tốt nhất - Lexus phải đứng đầu.