Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 8/2026
Bảng xếp hạng Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 8/2026, VinFast tiếp tục dẫn đầu với doanh số 20.161 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Toyota.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 8/2026:
1. VinFast: 20.161 xe
2. Toyota: 4.767 xe
3. Mitsubishi: 3.209 xe
4. Hyundai: 2.928 xe
5. Ford: 2.242 xe
6. KIA: 2.060 xe
7. Mazda: 2.055 xe
8. Thaco Truck: 1.698 xe
9. Honda: 1.001 xe
10. Isuzu: 772 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-10-thuong-hieu-o-to-ban-chay-nhat-thi-truong-viet-nam-thang-8-2026-446033.html