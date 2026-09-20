Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 8/2026.

Nhiều chiếc Ford Everest đã qua sử dụng gần 20 năm đang được các cơ quan, đơn vị nhà nước đưa ra thanh lý với giá khởi điểm chỉ từ hơn 100 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều xe cùng đời đang được rao bán trên thị trường.