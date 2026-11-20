Honda SH 150i phiên bản đặc biệt HRC 2026 đã về Việt Nam và dự kiến bàn giao cuối tháng 11. Xe sản xuất giới hạn chỉ 300 chiếc toàn cầu tại Italy, nổi bật với tem ba màu đội đua HRC và số thứ tự độc quyền. Đây là mẫu xe hướng tới phân khúc sưu tầm với thiết kế khác biệt.