Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 10/2026
Bảng xếp hạng Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 10/2026, VinFast tiếp tục dẫn đầu với doanh số 22.896 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Toyota.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 10/2026:
1. VinFast: 22.896 xe
2. Toyota: 6.132 xe
3. Hyundai: 3.422 xe
4. KIA: 3.085 xe
5. Mazda: 2.704 xe
6. Ford: 2.561 xe
7. Mitsubishi: 2.179 xe
8. Honda: 1.657 xe
9. Isuzu: 1.269 xe
10. Suzuki: 423 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-10-thuong-hieu-o-to-ban-chay-nhat-thi-truong-viet-nam-thang-10-2026-471137.html