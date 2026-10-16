Top 10 sport bike đáng mua nhất năm 2026: Honda CB1000 Hornet góp mặt
BMW S1000RR, Triumph Speed Triple 1200RX, Suzuki GSX-R1000R 40th Anniversary Edition, Kawasaki Z1100, Aprilia RSV4 Factory, Ducati Streetfighter V2S, Honda CB1000 Hornet… là những mẫu sport bike đáng mua nhất năm 2026.
BMW S1000RR 2026.
Top 10 sport bike đáng mua nhất năm 2026:
1. BMW S1000RR 2026 (giá: 19.895 USD).
2. Triumph Speed Triple 1200RX 2026 (giá: 22.345 USD).
3. Suzuki GSX-R1000R 40th Anniversary Edition 2026 (giá: 17.599 GBP
4. Kawasaki Z1100 2026 (giá: 11.990 euro).
5. Aprilia RSV4 Factory 2026 (giá: 26.499 USD).
6. Yamaha YZF-R9 70th Anniversary 2026 (giá: 13.899 euro).
7. Ducati Streetfighter V2S 2026 (giá: 19.495 USD).
8. Norton Manx R 2026 (giá: 20.250 bảng).
9. Honda CB1000 Hornet 2026 (giá: 11.390 euro).
10. MV Agusta F3RR 2026 (giá: 22.098 USD).
Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/top-10-sport-bike-dang-mua-nhat-nam-2026-honda-cb1000-hornet-gop-mat/20261016095726261