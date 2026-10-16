Top 10 sport bike đáng mua nhất năm 2026: Honda CB1000 Hornet góp mặt

Sự bùng nổ mạnh mẽ của các phương tiện thuần điện và làn sóng xe gầm cao đa dụng đang tạo ra sức ép cạnh tranh chưa từng có đối với các thương hiệu ô tô truyền thống gốc Nhật Bản và Hàn Quốc, đặt ra yêu cầu cấp bách về chiến lược tái định vị danh mục sản phẩm trong quý cuối năm 2026.