Top 10 sân bay có trải nghiệm ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026

Hành khách tại sân bay quốc tế Changi, Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bảng xếp hạng World’s Best Airport Dining 2026 của Skytrax công bố trên báo Tempo, sân bay Changi của Singapore đứng đầu danh sách những sân bay có trải nghiệm ẩm thực tốt nhất thế giới, tiếp theo là sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc và sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản.

Changi được đánh giá cao nhờ hệ thống hơn 240 cơ sở ăn uống, từ quán cà phê, khu ẩm thực bình dân đến nhà hàng cao cấp. Nhiều địa điểm hoạt động suốt ngày đêm, phục vụ hành khách có chuyến bay đêm hoặc thời gian nối chuyến dài. Du khách có thể thưởng thức các món ăn đặc trưng của Singapore tại những địa điểm quen thuộc như Ya Kun Kaya Toast, Swee Choon hay Singapore Food Street ở Nhà ga 3.

Đứng thứ hai, sân bay quốc tế Incheon mang đến nhiều lựa chọn ẩm thực Hàn Quốc như sundubu jjigae - canh đậu phụ non, gomtang - canh xương bò và jjajangmyeon - mì tương đen. Khu Korean Food Street tại tầng B1 của Nhà ga 2 được thiết kế theo phong cách chợ ẩm thực truyền thống, tạo không gian trải nghiệm đặc trưng cho hành khách.

Sân bay Haneda của Tokyo xếp thứ ba. Ngoài các nhà hàng và khu ẩm thực trong các nhà ga, khu Haneda Airport Garden nối với Nhà ga 3 còn cung cấp thêm nhiều lựa chọn ăn uống, đặc biệt thuận tiện đối với hành khách có thời gian chờ dài.

Vị trí thứ tư thuộc về sân bay New Chitose của Nhật Bản, nơi nổi bật với những món ăn đặc trưng của Hokkaido như sushi, súp cà ri và thịt cừu nướng Jingisukan. Sân bay còn có Hokkaido Ramen Dojo, tập hợp nhiều phong cách ramen của các địa phương trong vùng, cùng Sweets Avenue với các sản phẩm nổi tiếng như chocolate Royce' và bánh phô mai LeTAO.

Sân bay Fiumicino ở Rome, Italy, đứng thứ 5 và là sân bay châu Âu có thứ hạng cao nhất trong danh sách. Các lựa chọn ẩm thực tại đây tập trung vào những món ăn đặc trưng của Italy như pasta, pizza, bánh ngọt và espresso.

Xếp thứ 6 là sân bay Munich của Đức, nổi tiếng với Airbräu - nhà máy bia nằm ngay trong khuôn viên sân bay, phục vụ bia cùng nhiều món ăn truyền thống vùng Bayern như xúc xích, thịt heo quay và bánh bột mì.

Sân bay quốc tế Narita của Nhật Bản đứng thứ 7, với nhiều lựa chọn ẩm thực như sushi, okonomiyaki và ramen. Đáng chú ý là Japan Food Hall tại Nhà ga 2, nơi tập hợp các món ăn đến từ nhiều vùng của Nhật Bản.

Ở vị trí thứ 8, sân bay Heathrow của London mang đến nhiều lựa chọn từ các món ăn kiểu quán pub Anh, fish and chips đến trà chiều truyền thống, phù hợp với cả hành khách có ngân sách khác nhau và những người chỉ có thời gian dừng chân ngắn.

Sân bay Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 9 với hơn 115 địa điểm ăn uống, kết hợp các món truyền thống như kebab, baklava và cà phê Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều lựa chọn ẩm thực quốc tế.

Khép lại Top 10 là sân bay quốc tế George Bush ở Houston, Mỹ - sân bay duy nhất của Bắc Mỹ lọt vào danh sách. Tại đây, hành khách có thể thưởng thức các món đặc trưng của Texas và khu vực lân cận như thịt nướng kiểu Texas, hải sản và món Mexico.

Theo Skytrax, bảng xếp hạng World’s Best Airport Dining 2026 được xây dựng trên cơ sở đánh giá sự đa dạng, loại hình, chất lượng các cơ sở ăn uống cũng như mức độ tương xứng giữa chi phí và dịch vụ. Việc Changi đứng đầu bảng xếp hạng ẩm thực cũng nối dài chuỗi thành tích của sân bay Singapore tại World Airport Awards 2026, khi Changi đồng thời được bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới.