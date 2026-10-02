Top 10 phim Hàn Quốc công sở vừa lãng mạn vừa hài hước đáng xem

Có một sức hút đặc biệt ở những bộ phim tình cảm lấy bối cảnh công sở. Đó có thể là chuyện tình giữa sếp và nhân viên, màn đối đầu giữa hai đồng nghiệp dần chuyển thành rung động, hoặc hành trình tìm kiếm tình yêu khi cả hai vẫn phải xoay xở với những áp lực trong công việc. Với thế mạnh về thể loại hài lãng mạn, phim Hàn Quốc đã biến văn phòng thành bối cảnh quen thuộc cho những câu chuyện tình vừa ngọt ngào vừa nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Từ cô nàng gia nhập công ty chỉ để được ở gần thần tượng đến nữ thư ký quyết định rời bỏ vị sếp khó tính, những bộ phim dưới đây kết hợp chuyện tình cảm với tham vọng nghề nghiệp, mâu thuẫn nơi công sở và nhiều tình huống hài hước.

1. My Bias, My Boss

My Bias, My Boss kể chuyện tình giữa fan nữ Nam Da Reum và vị sếp Kang Ha Gi. Ảnh: NSX

Nam Da Reum (Kim Hye Jun) là một fan trung thành của thần tượng Lee Chan (Cha Woo Min) và đã ủng hộ anh suốt nhiều năm. Vì mong muốn có cơ hội gặp thần tượng, cô quyết định rời một tập đoàn lớn để gia nhập nền tảng thời trang APPELLO, công ty do Lee Chan cùng người bạn thân Kang Ha Gi (Kang Hoon) sáng lập.

Tưởng rằng đây sẽ là môi trường làm việc trong mơ khi thần tượng ở ngay trước mắt, Da Reum lại phải đối mặt với Kang Ha Gi, một vị sếp cầu toàn và khó tính. Càng làm việc cùng Ha Gi, cảm xúc của cô càng trở nên phức tạp khi Da Reum bắt đầu tự hỏi người thực sự khiến trái tim mình rung động là ai.

Điểm thú vị của bộ phim nằm ở tiền đề khác biệt: nữ chính bước vào công ty vì một thần tượng nhưng cuối cùng lại dần chú ý đến chính vị sếp của mình.

2. Love Scout

Love Scout xoay quanh nữ CEO Kang Ji Yun và nam thư ký Yu Eun Ho. Ảnh: NSX

Kang Ji Yun (Han Ji Min) là CEO của Peoplez, một công ty săn đầu người thành công. Cô giỏi giang và quyết đoán trong công việc nhưng lại không mấy thành thạo với những chuyện đời thường. Cuộc sống của Ji Yun thay đổi khi Yu Eun Ho (Lee Jun Hyuk) trở thành thư ký kiêm trợ lý của cô.

Là một ông bố đơn thân, Eun Ho sở hữu tính cách ấm áp, ngăn nắp và đặc biệt tháo vát, gần như đối lập hoàn toàn với nữ CEO khó tính. Trong quá trình làm việc cùng nhau, mối quan hệ giữa hai người dần vượt khỏi giới hạn của công việc.

Bộ phim tạo điểm nhấn bằng màn đảo ngược mô-típ quen thuộc khi nữ chính là người đứng đầu công ty, còn nam chính lại trở thành trợ lý không thể thiếu cả trong công việc lẫn cuộc sống của cô.

3. My Dearest Nemesis

My Dearest Nemesis đưa Baek Su Jung và Ban Ju Yeon gặp lại nhau sau 16 năm. Ảnh: NSX

Baek Su Jung (Mun Ka Young) và Ban Ju Yeon (Choi Hyun Wook) từng gặp nhau thông qua một trò chơi trực tuyến khi còn là những cô cậu thiếu niên. Cả hai từng tạo nên một mối quan hệ đặc biệt nhưng không biết danh tính thật của đối phương.

16 năm sau, họ gặp lại nhau trong thế giới thực, nhưng lần này ở vị trí nhân viên và cấp trên. Su Jung hiện là trưởng nhóm kế hoạch tại Yongseong Department Store, trong khi Ju Yeon giữ chức trưởng bộ phận hoạch định chiến lược.

Những ký ức thời niên thiếu, mối tình trên mạng và cuộc tái ngộ nơi công sở tạo nên một câu chuyện tình theo mô-típ “ghét trước yêu sau”. Sự trớ trêu càng được đẩy lên khi hai người phải học cách làm việc cùng nhau sau khi từng có một mối quan hệ hoàn toàn khác trong quá khứ.

4. Filing for Love

Filing for Love khai thác chuyện tình cảm giữa những nhân vật làm việc tại phòng kiểm toán. Ảnh: NSX

Joo In Ah (Shin Hae Sun) là người đứng đầu phòng kiểm toán của Haemu Group. Cô nổi tiếng cứng rắn, lập dị và không dễ đoán. Trong khi đó, Noh Ki Jun (Gong Myoung) là một nhân viên xuất sắc của bộ phận kiểm toán nhưng bất ngờ bị điều chuyển sang nhóm chuyên xử lý các vấn đề sai phạm nội bộ.

Công việc mới đưa Ki Jun đến gần In Ah hơn, đồng thời khiến anh phải đối mặt với tính cách khó lường của nữ cấp trên. Bên cạnh đó, phó chủ tịch Haemu Group Jeon Jae Yeol (Kim Jae Wook) cùng thư ký Park Ah Jeong (Hong Hwa Yeon) cũng góp phần tạo thêm những mối quan hệ phức tạp trong môi trường công sở.

Bối cảnh phòng kiểm toán giúp Filing for Love khác với nhiều phim tình cảm văn phòng thông thường. Các nhân vật không chỉ đối diện với công việc và những câu chuyện nơi công sở mà còn phải điều tra sai phạm, tìm kiếm sự thật và xác định người mà họ có thể tin tưởng.

5. Today’s Webtoon

Today’s Webtoon theo chân On Ma Eum khi bắt đầu công việc tại một công ty webtoon. Ảnh: NSX

On Ma Eum (Kim Sejeong) từng là vận động viên judo cấp quốc gia nhưng phải từ bỏ sự nghiệp sau một chấn thương. Sau đó, cô tìm thấy hướng đi mới khi gia nhập một công ty sản xuất webtoon với tư cách nhân viên mới.

Tại đây, Ma Eum làm việc cùng phó tổng biên tập giàu kinh nghiệm Seok Ji Hyung (Choi Daniel) và Goo Joon Yeong (Nam Yoon Su), một nhân viên mới đến từ bộ phận kinh doanh đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường công sở.

Không chỉ tập trung vào chuyện tình cảm, Today’s Webtoon kể nhiều hơn về hành trình tìm kiếm vị trí của mỗi người trong sự nghiệp. Bộ phim khai thác áp lực ngành webtoon, những mâu thuẫn nơi công sở và quá trình các nhân vật trưởng thành qua công việc.

6. The Divorce Insurance

The Divorce Insurance gây chú ý với ý tưởng bảo hiểm dành cho những cuộc hôn nhân tan vỡ. Ảnh: NSX

Noh Ki Jun (Lee Dong Wook) là một chuyên viên tính toán bảo hiểm từng trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ. Khi làm việc tại bộ phận phát triển sản phẩm của một công ty bảo hiểm, anh nảy ra ý tưởng về một sản phẩm đặc biệt: bảo hiểm ly hôn.

Kang Han Deul (Lee Joo Bin), một nhân viên thẩm định bảo hiểm đang chuẩn bị ly hôn sau những trải nghiệm không vui với gia đình chồng, gia nhập nhóm của Ki Jun. Đồng hành cùng họ còn có Ahn Jeong Man (Lee Kwang Soo) và Jeon Na Rae (Lee Da Hee), mỗi người lại có cách nhìn khác nhau về tình yêu và hôn nhân.

Ý tưởng về việc định giá cho một trong những biến cố khó đoán nhất của đời sống khiến bộ phim có tiền đề khá đặc biệt. Công việc tưởng như thuần túy về bảo hiểm lại khiến các nhân vật phải nhìn lại quan niệm của chính mình về tình yêu, hôn nhân và ly hôn.

7. A Business Proposal

A Business Proposal xoay quanh màn xem mắt trớ trêu giữa Shin Ha Ri và CEO Kang Tae Moo. Ảnh: NSX

Shin Ha Ri (Kim Sejeong) là một nhà nghiên cứu thực phẩm tại Go Food. Cô đồng ý đi xem mắt thay người bạn Jin Young Seo (Seol In Ah) với mục đích khiến đối phương từ bỏ ý định tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng đổ bể khi Ha Ri phát hiện người đối diện mình chính là Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop), CEO mới của công ty. Trớ trêu hơn, Tae Moo lại quyết định kết hôn với cô gái mà anh nghĩ là Young Seo.

Trong khi đó, Young Seo cũng dần nảy sinh tình cảm với Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu), thư ký kiêm người bạn thân của Tae Moo.

Những màn giả danh, tình yêu giả, vị CEO khó tính cùng hai tuyến tình cảm song song tạo nên một trong những mô-típ hài lãng mạn công sở quen thuộc của phim Hàn.

8. See You at Work Tomorrow

Cha Ji Yoon (Park Ji Hyun) là một nhân viên văn phòng đã có 7 năm kinh nghiệm. Cô dành nhiều năm đối mặt với áp lực nơi công sở trong khi phải sống chung với một căn bệnh mãn tính. Ảnh: NSX

Mối quan hệ giữa Ji Yoon và người sếp khó tính Kang Si Woo (Seo In Guk) ban đầu không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, quá trình làm việc cùng nhau dần đưa cả hai vào một mối quan hệ bất ngờ, từ đó hình thành sự gắn kết sâu sắc hơn.

Bộ phim mang đến góc nhìn thực tế hơn về chuyện tình nơi công sở khi các nhân vật không chỉ tìm kiếm tình yêu mà còn phải tiếp tục công việc giữa những khó khăn riêng trong cuộc sống.

9. Yumi’s Cells 2

Ở phần hai, Kim Yumi (Kim Go Eun) tiếp tục hành trình cân bằng giữa công việc, tình yêu và ước mơ trở thành nhà văn. Ảnh: NSX

Sau mối quan hệ với nhà phát triển game Goo Woong (Ahn Bo Hyun), Yumi ngày càng trở nên thân thiết với đồng nghiệp Yoo Babi (Park Jin Young).

Chuyện tình của Yumi phát triển song song với công việc và hành trình theo đuổi ước mơ cá nhân. Đặc biệt, những tế bào hoạt hình bên trong đầu Yumi tiếp tục mang đến góc nhìn hài hước về những suy nghĩ, cảm xúc và sự bối rối của cô trước tình yêu cũng như cuộc sống văn phòng.

10. What’s Wrong with Secretary Kim

What’s Wrong with Secretary Kim kể chuyện tình giữa phó chủ tịch Lee Young Joon và thư ký Kim Mi So. Ảnh: NSX

Lee Young Joon (Park Seo Joon) là phó chủ tịch tập đoàn Yumyung, một người tự tin đến mức có phần tự mãn. Trong suốt 9 năm, anh luôn có sự hỗ trợ của thư ký Kim Mi So (Park Min Young), người được xem là một trong những nhân viên xuất sắc nhất của công ty.

Mọi chuyện thay đổi khi Mi So quyết định nghỉ việc để tìm kiếm cuộc sống của riêng mình. Young Joon bất ngờ nhận ra việc mất đi cô thư ký lâu năm cũng đồng nghĩa với nguy cơ mất đi người phụ nữ mà anh đã dần yêu.

Từ mối quan hệ giữa sếp và thư ký, cả hai bước vào một chuyện tình với nhiều tình huống hài hước, những màn đối đầu và không ít rắc rối nơi công sở. Sự tương tác giữa Park Seo Joon và Park Min Young cũng là một trong những yếu tố khiến bộ phim trở thành cái tên quen thuộc của dòng hài lãng mạn công sở.