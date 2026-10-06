Top 10 phim điện ảnh Việt có doanh thu phòng vé cao nhất

Thị trường điện ảnh Việt Nam những năm gần đây liên tục chứng kiến nhiều cột mốc doanh thu mới. Đáng chú ý, cuộc đua phòng vé không còn là câu chuyện riêng của những tác phẩm hài, tình cảm mà ngày càng xuất hiện nhiều màu sắc khác nhau, từ phim lịch sử, chiến tranh đến hành động, giật gân.

Dựa trên doanh thu phòng vé được ghi nhận, dưới đây là 10 phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

1. Mưa đỏ - 714 tỷ đồng

Ra mắt năm 2025, Mưa đỏ hiện đứng đầu danh sách với doanh thu khoảng 714 tỷ đồng. Bộ phim thuộc thể loại lịch sử, chiến tranh và chính kịch, do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện. Thành tích của Mưa đỏ đặc biệt đáng chú ý khi bộ phim không đi theo công thức hài - tình cảm vốn thường chiếm ưu thế tại phòng vé Việt. Tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh nhưng vẫn tạo được sức hút lớn với khán giả đại chúng.

2. Mai - 551 tỷ đồng

Trước khi Mưa đỏ vươn lên dẫn đầu, Mai từng giữ vị trí số một trong thời gian dài với doanh thu khoảng 551 tỷ đồng. Bộ phim do Trấn Thành đạo diễn, Phương Anh Đào đảm nhận vai chính, khai thác câu chuyện tình cảm và những góc khuất trong cuộc sống của nhân vật Mai. Thành công của tác phẩm tiếp tục củng cố vị thế của Trấn Thành tại phòng vé Việt.

3. Lật mặt 7: Một điều ước - 483 tỷ đồng

Đứng thứ ba là Lật mặt 7: Một điều ước với khoảng 483 tỷ đồng. Tác phẩm của Lý Hải gây chú ý nhờ câu chuyện gia đình, xoay quanh người mẹ lớn tuổi và các con. Không phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố hành động như nhiều phần trước, Lật mặt 7 tạo dấu ấn bằng câu chuyện giàu cảm xúc và khả năng chạm đến nhiều nhóm khán giả.

4. Nhà bà Nữ - 475 tỷ đồng

Nhà bà Nữ hiện đứng thứ tư với doanh thu khoảng 475 tỷ đồng. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh của Trấn Thành. Bộ phim xoay quanh những mâu thuẫn giữa các thành viên trong một gia đình, kết hợp yếu tố hài và chính kịch. Sau thành công của Bố già, Nhà bà Nữ tiếp tục cho thấy sức hút của Trấn Thành trên thị trường điện ảnh Việt.

5. Thỏ ơi!! - 450 tỷ đồng

Vị trí thứ năm thuộc về Thỏ ơi!! với doanh thu khoảng 450 tỷ đồng. Ra mắt năm 2026, bộ phim nhanh chóng gia nhập nhóm tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Tác phẩm thuộc nhóm lãng mạn, giật gân và chính kịch, đồng thời tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đáng chú ý của Trấn Thành với vai trò đạo diễn.

6. Bố già - 427 tỷ đồng

Trước khi Mai và Nhà bà Nữ lần lượt tạo nên những cột mốc mới, Bố già từng là một trong những hiện tượng lớn nhất của điện ảnh Việt. Bộ phim đạt khoảng 427 tỷ đồng, do Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đồng đạo diễn. Tác phẩm tập trung vào mối quan hệ cha con và những vấn đề đời sống trong một gia đình lao động, qua đó tạo được sự đồng cảm với đông đảo khán giả.

7. Bộ tứ báo thủ - 332 tỷ đồng

Bộ tứ báo thủ đứng ở vị trí thứ bảy với khoảng 332 tỷ đồng. Bộ phim ra mắt năm 2025, thuộc thể loại hài và tình cảm, tiếp tục là một dự án điện ảnh của Trấn Thành. Dù doanh thu thấp hơn những tác phẩm trước đó, con số hơn 300 tỷ đồng vẫn giúp Bộ tứ báo thủ góp mặt trong nhóm phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

8. Trại buôn người - 316 tỷ đồng (đang chiếu)

Trại buôn người là cái tên mới nhất góp mặt trong Top 10 với doanh thu khoảng 316 tỷ đồng. Đáng chú ý, bộ phim thuộc thể loại hành động, gay cấn và không có Trấn Thành hay Lý Hải trong vai trò đạo diễn. Tác phẩm tạo được cú bứt phá mạnh tại phòng vé và nhanh chóng vượt qua nhiều phim Việt từng đạt doanh thu cao. Thành tích này cũng giúp Trại buôn người trở thành một trong những hiện tượng phòng vé đáng chú ý của năm 2026.

9. Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh - 273 tỷ đồng

Đứng thứ chín là Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh với khoảng 273 tỷ đồng. Bộ phim của Lý Hải thuộc thể loại hành động và hài, xoay quanh một nhóm bạn cùng tấm vé số định mệnh. Tác phẩm từng tạo được hiệu ứng mạnh tại phòng vé và tiếp tục chứng minh sức hút của thương hiệu Lật mặt.

10. Tử chiến trên không - 252 tỷ đồng

Khép lại danh sách là Tử chiến trên không với khoảng 252 tỷ đồng. Bộ phim ra mắt năm 2025, kết hợp các yếu tố lịch sử, hành động và giật gân. Lấy bối cảnh trên một chuyến bay, tác phẩm tạo sự khác biệt so với nhiều phim Việt cùng thời điểm nhờ cách xây dựng câu chuyện có tính căng thẳng và liên tục đẩy cao kịch tính.

Nhìn vào Top 10 có thể thấy doanh thu phòng vé Việt đang ngày càng được thiết lập bởi nhiều thể loại và nhà làm phim khác nhau. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Trấn Thành hay Lý Hải, sự xuất hiện của Mưa đỏ, Trại buôn người và các tác phẩm thuộc nhóm hành động, lịch sử cho thấy thị hiếu khán giả đang có nhiều thay đổi.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa các vị trí trong nhóm đầu cũng cho thấy cuộc đua doanh thu ngày càng khốc liệt. Với tốc độ phát triển của thị trường, bảng xếp hạng này hoàn toàn có thể tiếp tục thay đổi khi những dự án điện ảnh mới lần lượt ra mắt.