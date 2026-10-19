Top 10 phim cổ trang Hoa ngữ có điểm Douban cao nhất năm 2026: Dương Tử xếp thứ 3

10. Bạch Nhật Đề Đăng – 6,7 điểm

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đảm nhận vai chính trong bộ phim cổ trang huyền huyễn Bạch Nhật Đề Đăng.

Bạch Nhật Đề Đăng là dự án cổ trang được đầu tư lớn, xoay quanh Hạ Tư Mộ, một nữ quỷ vương tình cờ gặp gỡ Đoàn Tư, vị tiểu tướng quân trẻ tuổi. Đặc biệt, người mang theo di vật của cố nhân này dường như không phải Đoàn Tư thực sự. Từ những lần thăm dò và nghi kỵ lẫn nhau, cả hai dần nảy sinh tình cảm, cùng tìm cách chống lại sự bào mòn của thời gian.

Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai nữ quỷ vương xinh đẹp, sở hữu thiết lập nhân vật có nhiều tiềm năng khai thác. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng cô và Trần Phi Vũ chưa tạo được phản ứng hóa học thuyết phục, thậm chí trông giống chị em hơn là một cặp tình nhân. Điều này phần nào khiến bộ phim chưa tạo được sức nóng như kỳ vọng.

Bù lại, phần kỹ xảo và tạo hình nhân vật được đánh giá tích cực. Dù chưa tạo được sự đồng thuận về cặp đôi chính, Bạch Nhật Đề Đăng vẫn ghi điểm nhờ chất lượng hình ảnh và mức độ đầu tư cho phần nhìn.

9. Đường Cung Kỳ Án: Thanh Vụ Phong Minh - 6,8 điểm

Bạch Lộc và Vương Tinh Việt kết hợp trong bộ phim cổ trang trinh thám Đường Cung Kỳ Án: Thanh Vụ Phong Minh.

Đường Cung Kỳ Án: Thanh Vụ Phong Minh khai thác mô-típ phá án theo từng vụ việc, kết hợp màu sắc kỳ bí mang đậm phong vị phương Đông. Tác phẩm được đánh giá có chất lượng hình ảnh khá tốt, dù cách xây dựng manh mối và nút thắt chưa đủ phức tạp để tạo cảm giác căng thẳng như những bộ phim trinh thám nổi bật khác.

Câu chuyện bắt đầu vào dịp Tết Nguyên Tiêu, khi Công chúa Ninh Viễn đột ngột qua đời trong một buổi yến tiệc. Lý Bội Nghi, huyện chúa Phúc Xương, cùng Tiêu Hoài Cẩn, thái sử thừa thuộc Thái Sử Cục, được giao nhiệm vụ điều tra vụ án. Qua quá trình phối hợp, cả hai tiếp tục phát hiện hàng loạt bí mật chốn cung đình, trong khi những vụ án kỳ lạ liên tiếp xuất hiện.

Sức hút của bộ phim nằm ở sự kết hợp giữa điều tra, bí ẩn và những câu chuyện ẩn giấu bên trong hoàng cung. Với khán giả không đặt yêu cầu quá cao về độ phức tạp của các màn suy luận, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ không khí cổ trang và cách triển khai vụ án tương đối dễ theo dõi.

8. Giai Ngẫu Thiên Thành - 6,9 điểm

Nhậm Gia Luân và Vương Hạc Nhuận đóng chính trong Giai Ngẫu Thiên Thành, tác phẩm kết hợp yếu tố huyền huyễn và chuyện tình duyên trắc trở.

Giai Ngẫu Thiên Thành là một trong những tác phẩm tạo được thiện cảm nhờ cốt truyện có nhiều chi tiết khác biệt. Ban đầu, bộ phim không được một bộ phận khán giả đặt nhiều kỳ vọng, nhưng dần nhận được phản hồi tích cực sau khi lên sóng. Nhịp kể nhanh, tình tiết được sắp xếp tương đối hợp lý và tuyến nhân vật phụ có câu chuyện riêng giúp tác phẩm tránh cảm giác đơn điệu.

Phim xoay quanh Lục Thiên Kiều, người thuộc tộc Chiến Quỷ, phải vượt qua lời nguyền để chuyển sinh thành người nhằm bảo vệ huyết mạch của tộc mình. Để giành lấy cơ hội sống, anh phải trải qua năm thử thách liên quan đến việc thay da, thịt, xương, máu và tim. Trong quá trình đó, anh mượn thân phận Lục Hòe, một tham quan, rồi kết hôn với Tân Mi, cô gái mang mệnh khắc phu nhưng sở hữu đạo thể bẩm sinh.

Từ cuộc hôn nhân đặc biệt, số phận của hai nhân vật dần gắn chặt với nhau. Sự kết hợp giữa yếu tố huyền huyễn, tình cảm và hành trình phá giải lời nguyền tạo nên điểm khác biệt cho bộ phim. Việc các nhân vật chính kết hôn ngay từ tập đầu cũng giúp câu chuyện nhanh chóng đi vào trọng tâm, thay vì mất quá nhiều thời lượng cho phần dẫn nhập.

7. Tước Cốt - 6,9 điểm

Hầu Minh Hạo và Amy vào vai cặp đôi chính trong Tước Cốt, bộ phim cổ trang khai thác mô-típ cưới trước yêu sau.

Tước Cốt là tác phẩm cổ trang tình cảm nhận được phản hồi khá tích cực trong năm 2026. Bộ phim khai thác mô-típ cưới trước yêu sau quen thuộc, nhưng tạo thiện cảm nhờ nhịp phim nhanh, diễn biến liền mạch và hạn chế những tình tiết kéo dài không cần thiết.

Sự kết hợp giữa Hầu Minh Hạo và diễn viên trẻ Amy cũng là một trong những điểm thu hút khán giả. Amy từng được chú ý khi đảm nhận vai nha hoàn trong Mặc Vũ Vân Gian, nhờ lối diễn xuất tự nhiên và giàu sức sống. Khi kết hợp với Hầu Minh Hạo trong dự án mới, cả hai được nhận xét có tương tác khá ăn ý, giúp tuyến tình cảm trở thành điểm sáng của tác phẩm.

Nội dung phim xoay quanh Tiêu Vô Y, thế tử phủ Tĩnh An Vương, và Tạ Gia Ngư, người bị ép gả vào phủ với thân phận thế tử trắc phi. Từ một cuộc hôn nhân mang tính sắp đặt, cả hai cùng tìm cách giải mã bí ẩn về thân thế, đồng thời đối mặt với những âm mưu chốn triều đình. Qua nhiều biến cố, mối quan hệ giữa họ dần chuyển từ vợ chồng trên danh nghĩa thành những người sẵn sàng đồng hành và bảo vệ nhau.

6. Vũ Lâm Linh -7,0 điểm

Dương Dương và Chương Nhược Nam góp mặt trong Vũ Lâm Linh, tác phẩm võ hiệp gây chú ý nhờ phần hình ảnh được đầu tư.

Được thực hiện bởi Chính Ngọ Dương Quang, đơn vị đứng sau những tác phẩm như Minh Lan Truyện và Lang Gia Bảng, Vũ Lâm Linh gây chú ý nhờ hướng tiếp cận võ hiệp cùng chất lượng hình ảnh được đầu tư. Bộ phim xây dựng thế giới nhân vật có màu sắc riêng, đồng thời mang đến những khung hình được nhận xét có chất điện ảnh.

Tác phẩm kể về Triển Chiêu, người đã trở thành thị vệ đeo đao tứ phẩm bên cạnh hoàng đế. Sau khi nhận được manh mối về một vụ án chưa có lời giải do người bạn cũ để lại, anh quyết định tự mình điều tra. Tuy nhiên, hành trình này nhanh chóng đưa Triển Chiêu vào vòng vây của nhiều thế lực đối địch.

Trên đường truy tìm sự thật, anh gặp Hoắc Linh Lung, tiểu thư tài sắc của sơn trang Linh Lung, cùng Bạch Ngọc Đường, người được biết đến với biệt danh Cẩm Mao Thử và luôn mang tinh thần trượng nghĩa. Ba nhân vật có chung mục tiêu dần sát cánh qua những lần đối mặt hiểm nguy, từng bước tiến gần đến chân tướng. Dù một số khán giả cho rằng phần mở đầu chưa đủ kịch tính để tạo cảm giác muốn xem liên tục, bộ phim vẫn được đánh giá khá tốt nhờ hình ảnh chỉn chu và cách xây dựng nhân vật. Đây là lựa chọn đáng chú ý với những người yêu thích dòng phim võ hiệp truyền thống.

5. Hoa Khai Cẩm Tú - 7,2 điểm

Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy đảm nhận vai chính trong Hoa Khai Cẩm Tú, bộ phim xoay quanh hành trình thay đổi số phận giữa những cuộc đấu đá gia tộc.

Hoa Khai Cẩm Tú là một trong những bộ phim cổ trang được đánh giá tích cực nhờ cách kết hợp giữa đấu đá gia tộc và hành trình chạy trốn. Ngay từ phần mở đầu, tác phẩm đã nhanh chóng thiết lập mối liên hệ giữa hai nhân vật chính, đồng thời hé lộ những toan tính riêng của các nhân vật phụ. Nhịp phim tương đối nhanh giúp câu chuyện tránh cảm giác lê thê thường thấy ở một số tác phẩm cùng thể loại.

Phim xoay quanh Triệu Lăng, một người buôn muối lậu xuất thân bình dân nhưng có chí hướng lớn. Anh gặp Phó Đình Vân, tiểu thư danh gia vọng tộc bị vu oan có quan hệ bất chính, rồi cả hai buộc phải cùng nhau chạy trốn. Trên hành trình đối mặt với những thử thách đến từ gia tộc và triều đình, họ dần tìm cách thay đổi số phận.

Điểm đáng chú ý của Hoa Khai Cẩm Tú nằm ở cách xây dựng nhân vật và những bước chuyển trong câu chuyện, tạo ra nét riêng so với các phim đấu đá gia đình quen thuộc. Bên cạnh nội dung, chất lượng hình ảnh cũng được đánh giá cao, góp phần tạo nên không khí cổ trang chỉn chu cho tác phẩm.

4. Thành Hà Thể Thống - 7,3 điểm

Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đóng chính trong Thành Hà Thể Thống, bộ phim xuyên sách kết hợp yếu tố hài hước và tình cảm.

Thành Hà Thể Thống khai thác mô-típ xuyên sách với điểm nhấn là cả nam và nữ chính đều đến từ thế giới hiện đại. Đáng chú ý, ngay trong tập đầu tiên, hai nhân vật đã nhận ra thân phận xuyên không của đối phương và nhanh chóng bắt tay hợp tác. Chi tiết này giúp bộ phim tạo được nhịp điệu nhanh, đồng thời mở ra nhiều tình huống hài hước và lãng mạn.

Câu chuyện xoay quanh Vương Thúy Hoa, một nhân viên văn phòng thời hiện đại bất ngờ xuyên vào cuốn tiểu thuyết sảng văn Xuyên Thư Chi Ác Ma Sủng Phi. Tại đây, cô trở thành Vu Vãn Âm, yêu phi bị xem là phản diện và được định sẵn sẽ thất bại dưới tay nhân vật chính. Để tự bảo vệ mình, cô quyết định hợp tác với Hạ Hầu Đạm, vị bạo quân cũng là người xuyên không từ thế giới hiện đại.

Việc hai nhân vật cùng hiểu rõ những quy tắc của thế giới tiểu thuyết giúp câu chuyện phát triển theo hướng khác biệt, thay vì chỉ dựa vào những hiểu lầm kéo dài. Tác phẩm đan xen tiếng cười, các tình tiết tình cảm và những màn phối hợp giữa hai nhân vật chính. Tạo hình sủng phi của Vương Sở Nhiên cũng nhận được nhiều lời khen, trong khi tương tác giữa cô và Thừa Lỗi góp phần tăng sức hút cho bộ phim.

3. Gia Nghiệp - 7,3 điểm

Dương Tử và Hàn Đông Quân góp mặt trong Gia Nghiệp, tác phẩm cổ trang khai thác hành trình lập nghiệp và khôi phục danh tiếng của nghề chế mực truyền thống.

Sau Quốc Sắc Phương Hoa, Dương Tử tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim cổ trang khai thác hành trình lập nghiệp. Lấy nghề chế mực làm trung tâm, Gia Nghiệp gây chú ý nhờ bối cảnh mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống, hệ thống nhân vật có chiều sâu và nhịp kể tương đối nhanh.

Bộ phim lấy bối cảnh giữa thời Minh, khi một vụ án liên quan đến mực tiến cống làm đảo lộn trật tự lâu đời của ngành chế mực tại Huy Châu. Gia tộc Lý Mặc từng có truyền thống hàng trăm năm rơi vào cảnh suy tàn, chi thứ tám bị khai trừ khỏi gia tộc. Nhiều năm sau, Lý Trinh, cô gái thuộc chi thứ tám, quyết định theo đuổi nghề chế mực để trang trải cuộc sống, đồng thời từng bước tạo dựng tên tuổi trong một ngành nghề vốn chịu nhiều ràng buộc.

Bằng năng lực và sự kiên trì, Lý Trinh tìm cách phá bỏ những giới hạn dành cho phụ nữ, khôi phục danh tiếng của ngành chế mực Huy Châu và vực dậy gia tộc. Hành trình của nhân vật không chỉ gắn với sự nghiệp cá nhân mà còn phản ánh những thay đổi trong trật tự nghề nghiệp và xã hội. Điểm nổi bật của Gia Nghiệp là lựa chọn một lĩnh vực truyền thống làm nền tảng cho câu chuyện về bản lĩnh và khát vọng. Không chỉ có yếu tố gia đấu, bộ phim còn mở rộng sang hành trình phát triển sự nghiệp, tạo nên màu sắc riêng trong dòng phim cổ trang năm nay.

2. Lan Hương Như Cố - 7,5 điểm

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính trong Lan Hương Như Cố, bộ phim kể về hành trình nữ chính vượt nghịch cảnh, từng bước giành lại quyền chủ động trong cuộc đời.

Lan Hương Như Cố là một trong những bộ phim cổ trang nổi bật về điểm số và phản hồi khán giả trong năm 2026. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ cách khai thác đề tài đấu đá gia tộc, hành trình nghịch cảnh và sự trưởng thành của nữ chính. Thay vì liên tục đẩy cao bi kịch để tạo kịch tính, bộ phim chú trọng phát triển tâm lý nhân vật, kết hợp không khí cổ trang với những màn đối đầu giàu tính toán. Câu chuyện bắt đầu khi Thẩm Gia Lan và Lâm Cẩm Kỳ đã định hôn. Tuy nhiên, biến động chính trường khiến gia đình họ Thẩm bị diệt môn. Để bảo toàn bản thân, nhà họ Lâm quyết định kết thân với gia tộc họ Triệu, một thế lực mới đang được trọng dụng trong triều đình. May mắn sống sót, Gia Lan đổi danh tính thành Hứa Lan Hương và trở thành nha hoàn tam đẳng trong phủ họ Lâm.

Không chấp nhận để số phận định đoạt cuộc đời, Lan Hương từng bước khẳng định năng lực, giành được tình cảm của Lâm Cẩm Kỳ và sự tin tưởng từ gia tộc họ Lâm. Từ thân phận thấp kém, cô dần giành lại quyền chủ động, tự quyết định con đường của mình. Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa được đánh giá giữ phong độ diễn xuất ổn định, trong khi Lý Mộng và Trịnh Hợp Huệ Tử cũng tạo dấu ấn ở tuyến nhân vật phụ. Cách xây dựng dàn nhân vật nữ có cá tính, kết hợp những màn đấu trí và hành trình vượt nghịch cảnh, giúp Lan Hương Như Cố trở thành lựa chọn đáng chú ý với khán giả yêu thích dòng phim cổ trang gia đấu.

1. Thái Bình Niên - 8,7 điểm

Bạch Vũ và Châu Vũ Đồng góp mặt trong Thái Bình Niên, bộ phim lịch sử dẫn đầu danh sách với 8,7 điểm Douban.

Dẫn đầu danh sách là Thái Bình Niên, bộ phim cổ trang lịch sử đạt 8,7 điểm trên Douban. Đây được xem là một trong những tác phẩm lịch sử đáng chú ý của năm 2026, nhờ kịch bản được xây dựng công phu, quy mô sản xuất lớn và cách khắc họa nhân vật trong bối cảnh nhiều biến động.

Thay vì tập trung hoàn toàn vào những trận chiến, Thái Bình Niên khai thác các quyết định và số phận con người trong dòng chảy lịch sử. Dù cách kể chuyện có thể đòi hỏi người xem tập trung theo dõi, bộ phim vẫn nhận được sự đánh giá cao nhờ quy mô, chiều sâu nhân vật và chủ đề lịch sử. Với 8,7 điểm, Thái Bình Niên hiện giữ vị trí đầu bảng trong danh sách này, bỏ xa các tác phẩm còn lại.

Nhìn chung, bảng xếp hạng cho thấy phim cổ trang Hoa ngữ năm 2026 có sự đa dạng về đề tài, từ tình cảm gia đấu, xuyên không đến võ hiệp và chính kịch lịch sử. Nếu Lan Hương Như Cố ghi điểm nhờ hành trình nữ chính vượt nghịch cảnh, Gia Nghiệp nổi bật với câu chuyện lập nghiệp thì Thái Bình Niên chinh phục người xem bằng quy mô và chiều sâu lịch sử. Tuy nhiên, điểm Douban chỉ phản ánh đánh giá của người dùng tại một thời điểm, còn sức hút lâu dài của mỗi tác phẩm vẫn phụ thuộc vào chất lượng tổng thể và phản hồi của khán giả trong thời gian tới.