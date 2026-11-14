Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 10/2026: VinFast áp đảo

BMW Z8 từng là một trong những mẫu xe thể thao đáng nhớ của thương hiệu Đức. Sau hơn 20 năm kể từ khi ngừng sản xuất, mẫu xe huyền thoại này được dựng lại trong diện mạo coupe hiện đại, kết hợp động cơ V8 hybrid công suất 727 mã lực.