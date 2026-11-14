Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 10/2026: VinFast áp đảo
Trong tháng 10/2026, VinFast góp mặt tới 7 mẫu xe ở danh sách 10 ôtô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.
VinFast VF 3.
Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 10/2026:
1. VinFast VF 3 (doanh số: 3.960).
2. VinFast VF 6 (doanh số: 3.716).
3. VinFast VF 5 (doanh số: 3.706).
4. VinFast VF 2 (doanh số: 3.405 chiếc).
5. VinFast Limo Green (doanh số: 2.957 chiếc).
6. VinFast VF 8 (doanh số: 1.903 chiếc).
7. Mazda CX-5 (doanh số: 1.617 chiếc).
8. Toyota Yaris Cross (doanh số: 1.327 chiếc).
9. VinFast VF MPV 7 (doanh số: 1.319 chiếc).
10. Kia Seltos (doanh số: 1.273 chiếc).
Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/top-10-oto-ban-chay-nhat-tai-viet-nam-thang-10-2026-vinfast-ap-dao/20261113060931015