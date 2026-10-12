Top 10 ô tô xăng, dầu đắt khách nhất tháng 9/2026: Hyundai Tucson tái xuất

Nếu tách nhóm ô tô điện với sự áp đảo của thương hiệu VinFast, thị trường xe động cơ đốt trong vẫn là nơi Toyota và Ford thể hiện sức mạnh.

Hai vị trí dẫn đầu đều thuộc về Toyota. Đỉnh bảng là Yaris Cross sau cú bứt tốc ngoạn mục với lượng xe bán ra thị trường đạt 1.779 chiếc, bám sát ngay phía sau là Innova Cross với sản lượng bán hàng 1.461 chiếc.

Ford cũng duy trì sức cạnh tranh bền bỉ khi đóng góp 3 mẫu xe vào Top 10. Trong đó, Territory bán chạy thứ 5 thị trường, Ranger và Everest lần lượt ở các vị trí thứ 7 và 8.

Tháng 9 cũng chứng kiến lần trở lại của Hyundai Tucson với lượng xe bàn giao đến tay khách hàng đạt 1.004 chiếc, qua đó tạo nên cặp tam mã ở phân khúc SUV cỡ C cùng với Mazda CX-5 (1.449 chiếc) và Ford Territory (1.285 chiếc).

Top 10 ô tô xăng, dầu bán chạy cũng cho thấy loại hình xe gầm cao crossover/SUV đang ngày càng được ưa chuộng khi có đến 7 mẫu xe hiện diện trong bảng thống kê. Các mẫu xe còn lại có Ford Ranger thuộc loại hình bán tải, Toyota Innova Cross và Mitsubishi Xpander ở các phân khúc MPV cỡ trung và đô thị cỡ nhỏ.