Top 10 ô tô xăng, dầu bán chạy tháng 10/2026: Nhiều xáo trộn bất ngờ

Nhóm 5 mẫu xe dẫn đầu thay đổi mạnh mẽ với màn leo đỉnh của Mazda CX-5. Mẫu SUV cỡ C vừa qua được Thaco Auto giảm giá mạnh nhằm xả hàng tồn cũ, dọn chỗ cho thế hệ hoàn toàn mới sắp ra mắt. Nhờ vậy, lượng xe CX-5 bàn giao khách hàng tháng 10 đã tăng 11,6% so với tháng 9, qua đó vượt lên dẫn đầu doanh số thị trường ô tô trang bị động cơ đốt trong.

Các mẫu xe Toyota vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ khi vẫn hiện diện ở nửa trên của bảng xếp hạng. Cặp Yaris Cross và Innova Cross lùi xuống một bậc để giữ vị trí thứ 2 và thứ 4, đạt lần lượt 1.327 chiếc và 1.078 chiếc.

Bất ngờ nhất là mẫu xe bán tải Toyota Hilux. Thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, Toyota Hilux đạt sản lượng bán hàng 941 chiếc trong tháng 10, tăng đến 121% so với tháng liền trước, qua đó không chỉ trở lại Top 10 mà còn giữ luôn vị trí thứ 5.

Hai mẫu SUV của Ford là Territory và Everest tiếp tục giữ chân ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Trong đó, Ford Territory đạt 924 và đứng thứ 6, Everest đạt 836 chiếc áp sát ngay phía sau “đàn em”.

Hyundai cũng ghi nhận những nỗ lực đáng kể khi đưa Creta tái xuất với sản lượng bán hàng 783 chiếc, đứng ở vị trí thứ 8. Trong khi đó, Tucson cũng duy trì được vị trí “chốt sổ” với 761 chiếc bàn giao đến tay khách hàng.

Đáng tiếc là mẫu xe Mitsubishi Xforce bị lao dốc nặng nhất trong danh sách khi chỉ bán được 774 chiếc trong tháng 10, giảm đến 41,5% so với tháng liền trước. Với sự trở lại của Toyota Hilux, Hyundai Creta và cả Kia Sonet, mẫu xe Mitsubishi Xpander cũng đã bị đẩy ra khỏi Top 10 ô tô động cơ đốt trong bán chạy.