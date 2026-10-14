Top 10 ô tô gầm cao bán chạy tháng 9/2026: Xe cỡ nhỏ 'chiếm sóng'

Top 3 vị trí dẫn đầu đều thuộc về VinFast. Trong đó, mẫu mini thuần điện VF 3 tạo được vị thế rất an toàn khi sở hữu mức sản lượng bán hàng 6.474 chiếc, nhiều hơn gấp đôi so với “đàn anh” VF 6 (đạt 3.083 chiếc) và gấp gần 3 lần VF 5 (đạt 2.472 chiếc).

Thương hiệu thuộc Tập đoàn Vingroup còn đóng góp thêm 2 mẫu xe nữa vào bảng xếp hạng với VF 8 ở vị trí thứ 5 và VF 7 làm nhiệm vụ “khóa sổ”. Như vậy, số lượng các mẫu xe điện chiếm một nửa Top 10 ô tô gầm cao bán chạy tháng 9 và đều thuộc về VinFast.

Ở nhóm xe động cơ đốt trong, Toyota Yaris Cross dẫn đầu với lượng xe bán ra thị trường đạt 1.799 chiếc. Các mẫu xe khác như Mazda CX-5 đạt 1.449 chiếc (xếp thứ 6), Ford Territory đạt 1.285 chiếc (thứ 8) và Kia Seltos đạt 1.152 chiếc (xếp áp chót).

Top 10 xe gầm cao bán chạy tháng 9 tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của nhóm cỡ nhỏ, bao gồm: VF 3 ở phân khúc mini; VF 5 ở phân khúc cỡ A; VF 6, Yaris Cross, Xforce và Seltos ở phân khúc cỡ B. Phân khúc SUV cỡ C có 3 mẫu xe là CX-5, Territory và VF 7. Chỉ có duy nhất mẫu xe VF 8 là thuộc phân khúc SUV cỡ D góp mặt vào Top 10.