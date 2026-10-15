Top 10 ô tô gầm cao bán chạy quý 3/2026: VinFast VF 8 và Ford Everest góp mặt

Dù nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng nhưng với sự xuất hiện của cả Ford Everest và VinFast VF 8 cho thấy phân khúc SUV cỡ D ngày càng hấp dẫn người dùng. Tuy nhiên, do đây là nhóm xe phổ thông có giá bán lẻ cao nên doanh số của các mẫu xe sẽ khó giúp leo lên nhóm dẫn đầu.

VinFast VF 8 thế hệ hoàn toàn mới ra mắt thị trường hồi cuối tháng 5 và gần như lập tức tăng tốc. Trong quý 3/2026, VinFast đã bàn giao được 2.328 chiếc VF 8 đến tay khách hàng. Đây thực tế là lượng xe được bàn giao và nhiều khách hàng đặt mua vẫn đang phải chờ để nhận mẫu thuần điện thương hiệu Việt.

Ford Everest với các phiên bản nâng cấp mới ra mắt thị trường Việt Nam năm nay cũng đang có xu hướng tăng tốc, dù mặt bằng giá bán lẻ nhỉnh hơn so với một số đối thủ như Mazda CX-8, Kia Sorento, Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe. Chỉ trong 3 tháng vừa qua đã có 2.615 chiếc Ford Everest được tiêu thụ, đây là một kết quả rất đáng khích lệ của mẫu xe đến từ nước Mỹ.

Nhóm dẫn đầu vẫn là các mẫu xe thuần điện cỡ nhỏ của VinFast với VF 3 chiếm đỉnh bảng, kế đến là VF 5 và VF 6. Toyota Yaris Cross và Mazda CX-5 tiếp tục là hai mẫu xe trang bị động cơ đốt trong hấp dẫn nhất khi lọt vào Top 5 ô tô gầm cao được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhất.