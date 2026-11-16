Top 10 ô tô gầm cao bán chạy nhất tháng 10/2026

Nếu tính tất cả các loại hình hệ truyền động, sự áp đảo vẫn thuộc về thương hiệu ô tô điện VinFast. Ở nhóm xe gầm SUV và crossover, hãng xe Việt nắm giữ toàn bộ 4 vị trí dẫn đầu, lần lượt thuộc về VF 3, VF 6, VF 5 và VF 8.

Đứng vị trí thứ 5 là Mazda CX-5 với lượng xe tiêu thụ đạt 1.617 chiếc, đồng thời dẫn đầu nhóm ô tô sử dụng động cơ đốt trong. Ngay phía sau là Toyota Yaris Cross với sản lượng bán hàng đạt 1.327 chiếc.

Phân khúc gầm cao cỡ B ngoài Toyota Yaris Cross còn có sự hiện diện của Kia Seltos (thứ 7) và Hyundai Creta (thứ 10). Một trong những cái tên quen thuộc trong các bảng xếp hạng ô tô bán chạy là Mitsubishi Xforce đã bị đánh bật sau quãng thời gian dài liên tục suy giảm.

Kẹp giữa nhóm ô tô động cơ đốt trong là bộ đôi SUV của Ford. Trong đó, Ford Territory đứng ở vị trí thứ 8 và Ford Everest vị trí thứ 9. Hai mẫu xe Mỹ vẫn duy trì được sức hấp dẫn trên thị trường nhờ thiết kế khoẻ khoắn cùng khả năng vận hành được đánh giá cao.