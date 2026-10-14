Top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất quý 3/2026

Toyota Yaris Cross giữ chắc vị thế xe trang bị động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường lũy kế quý 3/2026. Cụ thể, đã có đến 4.500 chiếc Yaris Cross được tiêu thụ trong 3 tháng, bỏ lại khoảng cách đủ an toàn với mẫu xe bám đuổi phía sau là Mazda CX-5.

Mẫu xe MPV cỡ trung Toyota Innova Cross tiếp tục duy trì sức hút với sản lượng bán hàng đạt 3.336 chiếc, đứng vị trí thứ 3. Toyota Vios là mẫu xe cuối cùng của thương hiệu Nhật Bản lọt vào danh sách với lượng xe tiêu thụ đạt 2.382 chiếc.

Ford cũng đóng góp 3 mẫu xe vào bảng xếp hạng và đều là những cái tên quen thuộc. Khá bất ngờ là Territory đã vượt lên Ranger để giữ vị trí thứ 5, đạt tổng cộng 2.875 chiếc. “Vua bán tải” Ford Ranger có doanh số thấp hơn chỉ 26 chiếc, đạt tổng cộng 2.849 chiếc. Cách một vị trí nữa là Ford Everest thu về kết quả bán hàng 2.615 chiếc.

Nhóm còn lại cũng là một số mẫu xe quen thuộc như Mazda CX-5 đứng vị trí thứ 2, đạt 3.770 chiếc; Mitsubishi Xforce và Xpander đứng thứ 4 và thứ 7, đạt lần lượt 3.157 chiếc và 2.705 chiếc; cuối cùng là Kia Seltos đứng vị trí áp chót với 2.580 chiếc bán ra thị trường.