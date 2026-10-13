Top 10 ô tô đắt khách nhất quý 3/2026: 'Miếng bánh' chia đôi

VinFast VF 3 không chỉ dẫn đầu doanh số của toàn thị trường mà còn tạo khoảng cách rất xa so với mẫu xe bám đuổi phía sau là “anh em” Limo Green. Thậm chí, mức doanh số 18.491 chiếc của VF 3 còn cao hơn tổng sản lượng bán hàng của 5 mẫu xe động cơ đốt trong hiện diện trong bảng xếp hạng.

Nhóm ô tô điện VinFast bán chạy quý 3 có sự xuất hiện của mẫu xe mới là VF 2, còn lại vẫn là những cái tên quen thuộc như Limo Green, VF 5 và VF 6.

Ở nhóm xe xăng, Toyota Yaris Cross và Mazda CX-5 vẫn duy trì được sức hút bất chấp những biến động trên thị trường. Nhóm cuối cùng lần lượt là các mẫu xe Toyota Innova Cross, Mitsubishi Xforce và Ford Territory.

Nếu xét về thương hiệu, ngoại trừ VinFast thì chỉ còn Toyota là đóng góp được hơn một mẫu xe vào Top 10 ô tô được nhiều người mua nhất quý 3/2026.