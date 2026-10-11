Top 10 ô tô bán chạy tháng 9/2026: VinFast chiếm quá nửa, Toyota duy trì sức mạnh

Cặp xe thuần điện VF 3 và Limo Green của VinFast tiếp tục thay nhau dẫn đầu doanh số tại thị trường ô tô Việt Nam. VinFast VF 3 nắm giữ vị trí đỉnh bảng với lượng xe bàn giao đến tay khách hàng đạt 6.474 chiếc trong tháng 9. Mẫu MPV 7 chỗ ngồi VinFast Limo Green chiếm vị trí á quân khi đạt sản lượng bán hàng 5.027 chiếc.

Nhóm phía sau là sự thay đổi liên tục của các mẫu xe điện khác của VinFast. Mẫu xe VF 7 và MPV 7 tạm thời rút lui để nhường chỗ cho VF 8 thế hệ hoàn toàn mới, bên cạnh "đàn em" VF 2 và VF 6.

Ngoài VinFast cũng chỉ có duy nhất thương hiệu Toyota hiện diện ở bảng xếp hạng với hơn một mẫu xe. Toyota Yaris Cross dẫn đầu toàn bộ phần còn lại khi đứng ở vị trí thứ 6, kẹp giữa nhóm xe VinFast, đạt 1.799 chiếc. Ngay phía sau là "đàn anh" Toyota Innova Cross với lượng xe bàn giao khách hàng đạt 1.461 chiếc.

Hai vị trí cuối cùng lần lượt thuộc về Mazda CX-5 đạt 1.449 chiếc và Mitsubishi Xforce đạt 1.323 chiếc. Đáng tiếc là một thương hiệu ô tô được ưa chuộng khác là Ford không xuất hiện bất kỳ cái tên nào, kể cả "vua bán tải" Ranger.