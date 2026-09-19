Tháng 8/2026, VinFast VF 3 tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng xe bán chạy tháng với 6.453 xe, tăng 160,1% so với tháng 8/2025. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong danh sách đạt doanh số trên 6.000 xe.

Xếp thứ 2 là VinFast VF 5/Herio Green với 4.265 xe, tăng 55,4%. Đứng ngay sau là VinFast Limo Green với 4.203 xe. So với cùng kỳ năm trước, doanh số Limo Green tăng tới 1.776,3%.

Top 10 ô tô bán chạy tháng 8: VinFast phủ kín 3 vị trí đầu

Tính lũy kế từ đầu năm, Limo Green đạt 36.534 xe, cao hơn VF 3 (35.798 xe) và VF 5/Herio Green (28.839 xe). Như vậy, dù đứng thứ 3 về doanh số riêng tháng 8, Limo Green đang dẫn đầu về doanh số lũy kế trong bảng này.

Mitsubishi Triton là cái tên có bước nhảy đáng chú ý trong tháng 8 với 1.145 xe, tăng 373,1% so với cùng kỳ. Mẫu bán tải này đứng thứ 5 trong bảng, trong khi doanh số lũy kế đạt 2.826 xe.

Mazda CX-5 xếp thứ 6 với 1.092 xe, tăng 6,5%. Toyota Yaris Cross đứng thứ 7 với 920 xe, giảm 9,1%, còn Innova Cross đạt 829 xe, tăng 43,7%.

Ford Ranger đứng thứ 10 với 729 xe bán ra trong tháng 8.

Ở cuối bảng, VinFast VF 8 bán được 824 xe. Ford Ranger đứng thứ 10 với 729 xe, giảm 51,8% so với tháng 8/2025. Lũy kế từ đầu năm, mẫu bán tải đạt 8.688 xe.

Tính riêng tháng 8, VinFast có 5 mẫu xe góp mặt trong Top 10, đồng thời chiếm cả 3 vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, xét doanh số lũy kế, Limo Green mới là mẫu có doanh số cao nhất trong danh sách với 36.534 xe.