Xe cộ

Top 10 ô tô bán chạy tháng 8: VinFast phủ kín 3 vị trí đầu

VinFast VF 3 dẫn đầu Top 10 ô tô bán chạy tháng 8/2026 với 6.453 xe, trong khi Limo Green tăng hơn 17 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chuyên trang Cartimes - Tạp chí Công Thương
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Tháng 8/2026, VinFast VF 3 tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng xe bán chạy tháng với 6.453 xe, tăng 160,1% so với tháng 8/2025. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong danh sách đạt doanh số trên 6.000 xe.

Xếp thứ 2 là VinFast VF 5/Herio Green với 4.265 xe, tăng 55,4%. Đứng ngay sau là VinFast Limo Green với 4.203 xe. So với cùng kỳ năm trước, doanh số Limo Green tăng tới 1.776,3%.

Top 10 ô tô bán chạy tháng 8: VinFast phủ kín 3 vị trí đầu

Top 10 ô tô bán chạy tháng 8: VinFast phủ kín 3 vị trí đầu

Tính lũy kế từ đầu năm, Limo Green đạt 36.534 xe, cao hơn VF 3 (35.798 xe) và VF 5/Herio Green (28.839 xe). Như vậy, dù đứng thứ 3 về doanh số riêng tháng 8, Limo Green đang dẫn đầu về doanh số lũy kế trong bảng này.

Mitsubishi Triton là cái tên có bước nhảy đáng chú ý trong tháng 8 với 1.145 xe, tăng 373,1% so với cùng kỳ. Mẫu bán tải này đứng thứ 5 trong bảng, trong khi doanh số lũy kế đạt 2.826 xe.

Mazda CX-5 xếp thứ 6 với 1.092 xe, tăng 6,5%. Toyota Yaris Cross đứng thứ 7 với 920 xe, giảm 9,1%, còn Innova Cross đạt 829 xe, tăng 43,7%.

Ford Ranger đứng thứ 10 với 729 xe bán ra trong tháng 8.

Ford Ranger đứng thứ 10 với 729 xe bán ra trong tháng 8.

Ở cuối bảng, VinFast VF 8 bán được 824 xe. Ford Ranger đứng thứ 10 với 729 xe, giảm 51,8% so với tháng 8/2025. Lũy kế từ đầu năm, mẫu bán tải đạt 8.688 xe.

Tính riêng tháng 8, VinFast có 5 mẫu xe góp mặt trong Top 10, đồng thời chiếm cả 3 vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, xét doanh số lũy kế, Limo Green mới là mẫu có doanh số cao nhất trong danh sách với 36.534 xe.

Nguyễn Kim Nhâm

Nguồn Cartimes: http://cartimes.tapchicongthuong.vn/top-10-o-to-ban-chay-thang-8--vinfast-phu-kin-3-vi-tri-dau-18626.htm