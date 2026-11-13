Top 10 ô tô bán chạy tháng 10/2026: Mitsubishi 'mất hút', VinFast hoàn toàn áp đảo

VinFast VF 8 đã liên tục góp mặt vào nhóm 10 ô tô được người tiêu dùng Việt Nam mua nhiều nhất kể từ khi chính thức ra mắt thế hệ hoàn toàn mới. Sang tháng 10, mẫu SUV điện cỡ D đã leo lên thêm một bậc để chiếm lĩnh vị trí thứ sáu.

Tương tự, mẫu xe VinFast VF 2 ở phân khúc mini thuần điện cũng duy trì sức hút với vị trí thứ tư, giao được 3.405 chiếc đến tay khách hàng trong tháng 10.

Top 3 mẫu xe dẫn đầu vẫn là VF 3, VF 6 và VF 5. Trong đó, cặp VF 5 và VF 6 đảo vị trí cho nhau so với tháng trước.

Ở nhóm xe động cơ đốt trong, Mazda CX-5 với lợi thế giá rẻ tiếp tục góp mặt và chỉ xếp sau VinFast VF 8. Kế đến là Toyota Yaris Cross đạt sản lượng bán hàng 1.327 chiếc, đứng ở vị trí thứ tám. Kẹp giữa nhóm động cơ đốt trong là mẫu xe điện VinFast MPV 7. Mẫu xe có nhiệm vụ “khóa sổ” là Kia Seltos.

Như vậy, tháng 10/2026 là kỳ hiếm hoi thương hiệu Mitsubishi hoàn toàn vắng bóng khi cả Xpander và Xforce đều tụt sâu trên thị trường.