Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9: VinFast VF 3 dẫn đầu

VinFast tiếp tục chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng xe bán chạy tháng 9 khi có tới 6 mẫu xe góp mặt trong danh sách. VF 3 vẫn là cái tên bán chạy nhất thị trường với 6.474 xe, tăng 141,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, mẫu xe này đạt 42.272 xe, duy trì khoảng cách dẫn đầu trước các đối thủ, dù Limo Green đang bám đuổi sát phía sau.

Đứng thứ 2 là VinFast Limo Green với doanh số 5.027 xe trong tháng 9, tăng 137,1%. Doanh số lũy kế đạt 41.561 xe, chỉ kém VF 3 đúng 711 xe. Nếu duy trì đà bán hàng hiện tại, Limo Green hoàn toàn có thể tạo ra cuộc cạnh tranh đáng chú ý cho vị trí dẫn đầu trong những tháng cuối năm.

VinFast Limo Green bán chạy thứ 2 toàn thị trường

VinFast VF 6 đứng thứ 3 với 3.083 xe, trong khi VF 5/Herio Green tụt xuống vị trí thứ 4 với 2.472 xe, giảm 35,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, VF 2/Minio Green tăng từ vị trí thứ 11 trong tháng 8 lên thứ năm với 2.433 xe. VF 8 cũng góp mặt ở vị trí thứ 7 với 1.494 xe.

Ở nhóm xe động cơ đốt trong, Toyota Yaris Cross dẫn đầu với 1.799 xe, xếp thứ 6 toàn thị trường. Toyota Innova Cross đạt 1.461 xe, tăng 117,7% so với cùng kỳ, xếp thứ 8; còn Mazda CX-5 bán được 1.449 xe đứng ở vị trí thứ 9. Mitsubishi Xforce khép lại danh sách với 1.323 xe, cải thiện mạnh thứ hạng khi vươn từ vị trí thứ 17 trong tháng để trước lên vị trí thứ 10.

Top 10 xe ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9

Với 6 mẫu xe góp mặt, VinFast tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối trong bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất tháng 9. Điểm đáng chú ý nhất là khoảng cách sít sao giữa VF 3 và Limo Green ở doanh số lũy kế, trong khi VF 2/Minio Green nhanh chóng chen chân vào nhóm bán chạy chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên thị trường.

Nguồn: VinFast, VAMA, TC Motors