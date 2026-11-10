TOP 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất quý III/2026: Vietcombank, ACB dẫn đầu

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3 đến nhóm 5) trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm cuối tháng 9/2026 tiếp tục tăng. Tính chung 28 ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,88% cuối năm 2025 lên 2,12%, tương đương tăng 0,24 điểm phần trăm.

Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 0,71%, tăng so với 0,58% cuối năm 2025. Đây cũng là ngân hàng duy nhất duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới ngưỡng 1%.

Đứng ở vị trí thứ hai là ACB với tỷ lệ nợ xấu 1,19%, tăng 0,22 điểm phần trăm so với cuối năm trước. Theo sát là Bac A Bank với tỷ lệ tương đương 1,19%, tăng nhẹ từ mức 1,15% cuối năm 2025.

VietinBank đứng thứ tư với tỷ lệ nợ xấu 1,20%, tăng 0,10 điểm phần trăm. Techcombank xếp thứ năm với 1,27%, tăng so với mức 1,07% cuối năm trước.

Các vị trí tiếp theo thuộc về VietABank và ABBank, với tỷ lệ nợ xấu lần lượt đạt 1,38% và 1,42%. Trong đó, ABBank ghi nhận mức tăng từ 0,88% cuối năm 2025 lên 1,42% vào cuối quý III/2026.

Nam A Bank đứng thứ tám với tỷ lệ nợ xấu 1,61%, giảm đáng kể so với mức 2,16% cuối năm trước, tương đương giảm 0,55 điểm phần trăm.

Hai vị trí còn lại trong Top 10 thuộc về MB và BIDV, với tỷ lệ nợ xấu lần lượt đạt 1,67% và 1,85%. So với cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu của hai ngân hàng này tăng tương ứng 0,37 và 0,38 điểm phần trăm.

Như vậy, trong Top 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất quý III/2026, chỉ Nam A Bank ghi nhận sự cải thiện so với cuối năm trước. 9 ngân hàng còn lại đều có tỷ lệ nợ xấu tăng.

Xét trên toàn bộ 28 ngân hàng được thống kê, có 8 nhà băng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu giảm so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, NCB có mức cải thiện mạnh nhất, từ 8,63% xuống còn 4,87%, tương đương giảm 3,75 điểm phần trăm.

Ở chiều ngược lại, các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao gồm Sacombank, NCB, OCB, PGBank và HDBank.