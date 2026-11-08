TOP 10 ngân hàng có nhiều tiền gửi khách hàng nhất 9 tháng đầu năm: BIDV dẫn đầu, NCB tăng mạnh nhất

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối tháng 8/2026, tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,43 triệu tỷ đồng, tăng gần 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương 10,6% so với cuối năm 2025.

Riêng trong tháng 8, tiền gửi dân cư tăng thêm gần 214.000 tỷ đồng so với tháng trước. Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng 2,54% sau 8 tháng, tương đương gần 157.000 tỷ đồng.

Tính chung, tiền gửi dân cư và tổ chức kinh tế đạt hơn 17,77 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 1,26 triệu tỷ đồng, tương đương 7,6% so với đầu năm.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý III/2026 của 28 ngân hàng, tổng tiền gửi khách hàng đạt gần 14,38 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm trước.

Trong đó, phần lớn ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tiền gửi, chỉ hai nhà băng sụt giảm là Eximbank và Saigonbank, với mức giảm lần lượt 10,7% và 4,4%.

Đáng chú ý, NCB dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng tiền gửi khách hàng với mức tăng 45,4%, đưa quy mô huy động lên 185.184 tỷ đồng. Tiếp theo là HDBank tăng 26,5%, VPBank tăng 26,3%, Sacombank tăng 25,4%, LPBank tăng 25% và BVBank tăng 23,9%.

Xét về quy mô thực tế, BIDV tiếp tục giữ vị trí quán quân trong nhóm ngân hàng được thống kê với hơn 2,36 triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng, tăng 6,2% so với cuối năm trước.

Các vị trí tiếp theo thuộc về VietinBank và Vietcombank, với số dư tiền gửi lần lượt đạt 1,94 triệu tỷ đồng và 1,78 triệu tỷ đồng. Tổng tiền gửi của ba ngân hàng này đạt gần 6,09 triệu tỷ đồng, chiếm 42,3% tổng tiền gửi của 28 ngân hàng thống kê.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần còn lại, MB dẫn đầu với gần 994.000 tỷ đồng tiền gửi khách hàng, tăng 7,9% so với cuối năm trước.

VPBank xếp vị trí tiếp theo với hơn 793.000 tỷ đồng, tăng 26,3%. Sacombank đứng thứ sáu với hơn 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%.

Những gương mặt còn lại trong Top 10 ngân hàng có lượng tiền gửi khách hàng lớn nhất gồm HDBank, Techcombank, SHB và ACB, với quy mô lần lượt đạt 709.167 tỷ đồng, 661.390 tỷ đồng, 646.402 tỷ đồng và 596.302 tỷ đồng.

Tính chung, 10 ngân hàng dẫn đầu nắm giữ hơn 11,26 triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng, chiếm 78,3% tổng quy mô của 28 nhà băng được thống kê.

Trong nhóm còn lại, LPBank đứng thứ 11 với gần 422.000 tỷ đồng tiền gửi, tiếp đến là VIB và TPBank với lần lượt hơn 322.000 tỷ đồng và 301.000 tỷ đồng.

Hai ngân hàng có quy mô tiền gửi khách hàng thấp nhất là PGBank và Saigonbank, lần lượt đạt 51.280 tỷ đồng và 25.172 tỷ đồng.