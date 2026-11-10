Top 10 ngân hàng cho vay lớn nhất đang nắm bao nhiêu dư nợ

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính quý 3/2026 của 28 ngân hàng, tổng dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm ngày 30/9/2026 đạt hơn 16,09 triệu tỷ đồng, tăng 12,5% so với cuối năm 2025, tương đương tăng thêm khoảng 1,79 triệu tỷ đồng sau 9 tháng.

Trong số 28 ngân hàng được thống kê, có 26 nhà băng mở rộng dư nợ cho vay khách hàng, trong khi hai ngân hàng ghi nhận mức giảm là Eximbank và Saigonbank.

BIDV, VietinBank và Vietcombank nắm hơn 40% tổng dư nợ

Xét về quy mô, BIDV tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với dư nợ cho vay khách hàng đạt 2.561.795 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng 8% so với cuối năm trước, tương ứng tăng thêm 188.840 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 là VietinBank với dư nợ cho vay khách hàng đạt 2.141.458 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm. Quy mô cho vay của VietinBank thấp hơn BIDV khoảng 420.337 tỷ đồng.

Vietcombank xếp thứ 3 với dư nợ đạt 1.816.093 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2025, tương ứng tăng thêm 142.567 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng của ba ngân hàng trên đạt gần 6,52 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 40,5% tổng dư nợ của 28 ngân hàng trong danh sách. Nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước tiếp tục duy trì ưu thế về quy mô cho vay, dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Ở vị trí thứ tư, MB dẫn đầu nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân về quy mô cho vay khách hàng. Tính đến cuối tháng 9/2026, dư nợ tại MB đạt 1.288.128 tỷ đồng, tăng 18,8% so với đầu năm, tương đương tăng thêm 204.109 tỷ đồng.

Theo sát MB là VPBank, đứng thứ 5 với dư nợ đạt 1.212.144 tỷ đồng. So với cuối năm 2025, quy mô cho vay khách hàng tại VPBank tăng 28,4%, tương ứng tăng thêm 268.242 tỷ đồng.

Đây cũng là mức tăng tuyệt đối lớn nhất trong số 28 ngân hàng được thống kê, giúp VPBank thu hẹp khoảng cách với MB xuống còn gần 76.000 tỷ đồng.

Techcombank đứng thứ 6 với dư nợ cho vay khách hàng đạt 868.473 tỷ đồng, tăng 13,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 100.856 tỷ đồng.

Bốn vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về ACB, HDBank, Sacombank và SHB.

Trong đó, ACB đứng thứ 7 với dư nợ đạt 765.614 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cuối năm 2025.

HDBank xếp thứ 8 với dư nợ đạt 719.896 tỷ đồng, tăng 31,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 173.525 tỷ đồng. Đây là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cho vay cao nhất trong nhóm 10 nhà băng dẫn đầu về quy mô, qua đó vượt Sacombank và SHB trong bảng xếp hạng.

Hai vị trí cuối cùng trong Top 10 thuộc về Sacombank và SHB, với dư nợ cho vay khách hàng lần lượt đạt 700.347 tỷ đồng và 670.302 tỷ đồng, tăng tương ứng 11,8% và 9% so với đầu năm.

Tính chung, 10 ngân hàng dẫn đầu có tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 12,74 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 79,2% tổng dư nợ của 28 ngân hàng được thống kê. Riêng năm ngân hàng đứng đầu đã nắm giữ hơn 9 triệu tỷ đồng dư nợ, tương đương khoảng 56% tổng quy mô cho vay của nhóm khảo sát.

NCB tăng trưởng nhanh nhất, Eximbank giảm mạnh nhất

Bên cạnh sự tập trung về quy mô tại các ngân hàng lớn, tốc độ tăng trưởng dư nợ sau 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy sự khác biệt giữa các nhà băng.

Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng là NCB, với dư nợ cho vay khách hàng đạt 150.661 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, tăng 54,5% so với mức 97.545 tỷ đồng cuối năm 2025. Như vậy, dư nợ tại NCB đã tăng thêm 53.116 tỷ đồng sau 9 tháng, dù quy mô cho vay của ngân hàng này vẫn nằm ngoài nhóm 20 nhà băng dẫn đầu.

Xếp sau NCB là HDBank với mức tăng 31,8%, VPBank tăng 28,4%, LPBank tăng 22,9%, MB tăng 18,8% và ABBank tăng 18,2%.

Trong nhóm này, LPBank nâng dư nợ cho vay khách hàng từ 391.746 tỷ đồng lên 481.570 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 89.824 tỷ đồng sau 9 tháng.

ABBank cũng mở rộng dư nợ từ 113.891 tỷ đồng lên 134.592 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, Eximbank là ngân hàng có mức giảm dư nợ mạnh nhất trong danh sách. Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng này đạt 151.866 tỷ đồng, giảm 17,6% so với mức 184.216 tỷ đồng cuối năm 2025, tương đương giảm 32.350 tỷ đồng.

Saigonbank là ngân hàng còn lại có dư nợ sụt giảm, từ 21.973 tỷ đồng xuống 21.755 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 1%.

Trong khi đó, một số ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng cho vay dưới 10%, gồm PGBank tăng 7,1%, VietinBank tăng 7,5%, VIB tăng 7,7%, BIDV tăng 8%, Vietcombank tăng 8,5%, VietABank tăng 8,9%, SHB và SeABank cùng tăng 9%, TPBank tăng 9,3%, Bac A Bank và BVBank cùng tăng 9,4%, Kienlongbank tăng 9,6%.

Như vậy, dù phần lớn ngân hàng tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay, tốc độ tăng trưởng giữa các nhà băng có sự chênh lệch lớn, từ mức tăng 54,5% tại NCB đến mức giảm 17,6% tại Eximbank.

Ngoài Top 10, LPBank đứng thứ 11 về quy mô cho vay khách hàng với 481.570 tỷ đồng, tiếp đến là VIB với 411.312 tỷ đồng và TPBank với 334.160 tỷ đồng.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về SeABank với 258.455 tỷ đồng, MSB với 232.947 tỷ đồng, OCB với 219.799 tỷ đồng và Nam A Bank với 219.114 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng có quy mô cho vay dưới 200.000 tỷ đồng, PVcomBank đạt 171.452 tỷ đồng, Eximbank đạt 151.866 tỷ đồng và NCB đạt 150.661 tỷ đồng.

Tiếp đến là Bac A Bank với 138.333 tỷ đồng, ABBank với 134.592 tỷ đồng, Vietbank với 117.289 tỷ đồng và VietABank với 96.680 tỷ đồng.

Bốn ngân hàng còn lại có dư nợ cho vay khách hàng dưới 100.000 tỷ đồng gồm BVBank đạt 85.013 tỷ đồng, Kienlongbank đạt 78.465 tỷ đồng, PGBank đạt 49.615 tỷ đồng và Saigonbank đạt 21.755 tỷ đồng.

Trong đó, Saigonbank tiếp tục là ngân hàng có quy mô cho vay khách hàng nhỏ nhất trong danh sách, với dư nợ chỉ tương đương khoảng 0,85% quy mô của BIDV.