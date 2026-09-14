Top 10 nam chính phim Hoa ngữ gây xao xuyến nhất hè 2026

Mùa phim hè 2026 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nam chính sở hữu sức hút riêng, từ những gương mặt quen thuộc trong dòng phim cổ trang đến các diễn viên ghi dấu ấn với phim hiện đại. Bên cạnh Lý Bách Nhiên đang gây chú ý với Tảo Xuân Tình Lãng, màn ảnh Hoa ngữ còn có Hầu Minh Hạo trong Tước Cốt, Trương Lăng Hách với Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, Tống Uy Long trong Chó Hoang và Xương hay Hà Dữ ở Bách Hoa Sát.

Tổng hợp 10 nam chính phim Hoa ngữ được khán giả yêu thích nhất hè 2026.

Trước đó, một cuộc bình chọn trên Weibo đã thu hút sự quan tâm của khán giả khi tìm ra 10 nam chính khiến công chúng rung động nhất mùa phim hè 2026. Tống Uy Long đứng thứ 5, Hầu Minh Hạo xếp thứ 2, trong khi vị trí quán quân thuộc về Trương Lăng Hách.

TOP 10: Thừa Lỗi - Mạc Ly

Thừa Lỗi là một trong những nam thần cổ trang có tốc độ tăng độ nổi tiếng nhanh trong những năm gần đây. Trong mùa hè 2026, anh hợp tác cùng Bạch Lộc trong Mạc Ly và đảm nhận vai Mặc Tu Tu, một nhân vật có số phận nhiều bi kịch. Ảnh: iQIYI

Khi còn trẻ, anh trai Mặc Tu Tu bị kết án tử hình, còn bản thân anh chịu thương tật ở đôi chân. Sau tám năm âm thầm nhẫn nhịn và chờ đợi thời cơ, Mặc Tu Tu được Thái hậu ban hôn với Diệp Ly.

Thừa Lỗi sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, khá phù hợp với hình tượng một vị vương gia tàn tật nhưng đầy toan tính. Tuy nhiên, Mạc Ly có phần triển khai câu chuyện tương đối an toàn, trong khi phản ứng hóa học giữa Thừa Lỗi và Bạch Lộc cũng chưa thực sự bùng nổ. Vì vậy, tác phẩm không trở thành hiện tượng lớn như kỳ vọng. Trong năm nay, Thừa Lỗi còn góp mặt trong bộ phim cổ trang Thành Hà Thể Thống với vai một bạo quân. Vai diễn này nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn.

TOP 9: Hoàng Cảnh Du - Trọng Khí

Giữa hàng loạt phim ngôn tình và cổ trang lên sóng trong mùa hè, Trọng Khí tạo sự khác biệt khi khai thác đề tài pháp đình mang màu sắc hiện thực. Ảnh: iQIYI

Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1980, trong đó nhiều vụ án được phát triển dựa trên các sự kiện có thật. So với hiện tại, hoạt động xét xử thời kỳ này còn tồn tại nhiều hạn chế. Nhận thức pháp luật của xã hội chưa cao, quan hệ tình cảm đôi khi được đặt nặng hơn nguyên tắc pháp lý, trong khi phương thức thu thập chứng cứ còn đơn sơ. Những yếu tố này tạo nên nhiều trở ngại cho quá trình phá án và xét xử.

Trong phim, Hoàng Cảnh Du vào vai Trần Nhất Chúng, một thư ký bình thường tại viện kiểm sát. Sau đó, anh quyết định nghỉ việc và trở lại trường học, theo chân người thầy của mình tham gia quá trình sửa đổi Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự.

Trần Nhất Chúng là kiểu nam chính có phần lý tưởng hóa nhưng không sở hữu quá nhiều năng lực đặc biệt. Anh sống nội tâm, chính trực và từng bước trưởng thành qua những trải nghiệm thực tế. Hoàng Cảnh Du được nhận xét đã thể hiện tốt nét đáng yêu của nhân vật. Trọng Khí cũng nhận được phản hồi khá tích cực, với điểm 7,3 trên Douban.

TOP 8: Trương Tân Thành - Hồ Sơ Nam Bộ

Hồ Sơ Nam Bộ là bộ phim phiêu lưu có hai nam chính, với sự kết hợp của Trương Tân Thành và Đinh Vũ Hề. Trong phim, Trương Tân Thành đảm nhận vai Trương Hải Lâu, một người thuộc nhánh ngoại tộc của gia tộc họ Trương. Ảnh: iQIYI

Khác với Trương Khởi Linh trong Đạo Mộ Bút Ký, Trương Hải Lâu không sở hữu huyết thống kỳ lân. Tuy nhiên, sau khi được xăm hình Cùng Kỳ, anh vẫn có khả năng sống trường thọ. Đây cũng là một nhân vật đặc biệt với nhiều kỹ năng khác thường như giấu lưỡi dao trong miệng, giả trang, thay đổi giọng nói và lặn dưới nước.

Trương Hải Lâu có tính cách hoạt bát, hành xử phóng khoáng và thường được gọi bằng biệt danh khá đặc biệt là “đệ nhất mặt dày Nam Dương”. Cùng với Trương Hải Hà, anh được giao nhiệm vụ điều tra hàng loạt vụ mất tích bí ẩn của tàu thuyền xảy ra tại vùng biển Bàn Hoa Hải Tiêu từ năm 1906.

TOP 7: Châu Kha Vũ - Xích Hạ

Sau khi gây chú ý với Bắn Tỉa Hồ Điệp vào năm ngoái, Châu Kha Vũ tiếp tục trở lại với một bộ phim ngôn tình là Xích Hạ. Ảnh: Mango TV

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Trụy Lạc, một nguyên tác có lượng độc giả lớn, từng được đặt cạnh những tác phẩm nổi tiếng như Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành.

Tuy nhiên, phiên bản truyền hình của Xích Hạ lại nhận nhiều phản hồi tiêu cực. Không ít khán giả cho rằng cách dàn dựng khiến Châu Kha Vũ không còn giữ được sức hút như trong Bắn Tỉa Hồ Điệp.

Trên thực tế, Lục Tây Kiêu là một nhân vật có thiết lập khá hấp dẫn. Tuổi thơ của anh gắn với biến cố khi mẹ qua đời sau một vụ nhảy lầu, để lại tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Khi học trung học, Lục Tây Kiêu gặp Chu Vãn và dần nảy sinh tình cảm với cô. Câu chuyện sau đó tiếp tục được đẩy lên cao trào bằng mô-típ chia xa rồi tái hợp.

Đáng tiếc, Xích Hạ chưa thể tái hiện trọn vẹn bầu không khí và sức hấp dẫn của nguyên tác. Phần kịch bản và cách triển khai câu chuyện cũng bị cho là chưa đủ sức tạo nên chiều sâu cần thiết cho nhân vật.

TOP 6: Đinh Vũ Hề - Hồ Sơ Nam Bộ

Đinh Vũ Hề có hai bộ phim lên sóng trong mùa hè năm nay. Bên cạnh Hoa Khai Cẩm Tú, nam diễn viên còn gây chú ý với vai Trương Hải Hà trong Hồ Sơ Nam Bộ. Ảnh: NSX

Nếu Trương Hải Lâu có tính cách hoạt bát và có phần bất cần, Trương Hải Hà lại mang hình tượng hoàn toàn khác. Nhân vật có tính cách nho nhã, điềm tĩnh và lý trí, trở thành cộng sự ăn ý của Trương Hải Lâu trong hành trình điều tra những vụ án kỳ bí tại Nam Dương.

Điểm khiến nhân vật được khán giả yêu thích là sự sẵn sàng hy sinh vì anh em. Để bảo vệ Trương Hải Lâu, Trương Hải Hà từng gặp tai nạn nghiêm trọng và bị liệt, khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa.

TOP 5: Tống Uy Long - Chó Hoang và Xương

Tống Uy Long tiếp tục khiến khán giả chú ý với diện mạo nổi bật trong Chó Hoang và Xương. Ảnh: Mango TV

Nhiều khán giả còn hài hước nhận xét rằng nam diễn viên dường như rất có duyên với những nhân vật có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với "em gái". Trước đó, anh từng đảm nhận vai diễn có mối liên hệ tương tự trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.

Trong Chó Hoang và Xương, Tống Uy Long vào vai Trần Dị, một chàng trai lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn. Bề ngoài, anh có vẻ bất cần, nổi loạn nhưng bên trong lại là người sống tình cảm. Trần Dị và Miêu Tĩnh không có quan hệ huyết thống nhưng lớn lên như anh em trong cùng một gia đình. Sau những biến cố, cả hai buộc phải dựa vào nhau để tồn tại. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ liên tục trải qua những khúc mắc và chia cách.

Trần Dị là nhân vật có số phận khá nhiều trắc trở. Khi còn trẻ, anh từng có ước mơ trở thành cảnh sát nhưng không thể thực hiện. Sau đó, anh và "em gái" lại phải xa cách trong nhiều năm. Diễn xuất của Tống Uy Long nhận được nhiều lời khen khi anh thể hiện khá tốt vẻ ngoài lạnh lùng cùng cảm giác tổn thương của nhân vật. Đây cũng được xem là hình tượng phù hợp với nam diễn viên, đặc biệt trong dòng phim hiện đại.

TOP 4: Chu Dực Nhiên - Kiều Sở

Nhiều khán giả vẫn nhớ đến Chu Dực Nhiên qua bộ phim ngọt ngào Khi Tôi Chạy Về Phía Bạn. Tuy nhiên, trong năm nay, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý khi kết hợp cùng Trần Đô Linh trong Kiều Sở. Ảnh: NSX

Trong phim, Chu Dực Nhiên đảm nhận vai Tạ Yến Lai, vốn là con thứ trong gia đình họ Tạ. Không được coi trọng và thường xuyên bị người anh cùng cha khác mẹ chèn ép, thậm chí người hầu cũng có thể bắt nạt, Tạ Yến Lai buộc phải che giấu thân phận và tìm cách sinh tồn trong tầng lớp thấp nhất của quân doanh.

Nhờ sự giúp đỡ của Sở Triều, anh từng bước trưởng thành và cuối cùng trở thành một vị đại tướng quân trấn quốc. Đây là kiểu nhân vật trưởng thành qua từng chặng đường, thay vì ngay từ đầu đã sở hữu năng lực vượt trội.

Dù Kiều Sở nhận nhiều phản hồi không tích cực về phần chuyển thể và có những chi tiết khó thuyết phục nếu đào sâu, màn thể hiện của Chu Dực Nhiên trong vai Tạ Yến Lai vẫn được đánh giá là có sức hút.

TOP 3: Hà Dữ - Bách Hoa Sát

Hà Dữ là một trong những nam thần trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Sau Bách Hoa Sát và Song Quỹ, nam diễn viên tiếp tục thu hút thêm lượng người hâm mộ đáng kể. Ảnh: NSX

Bách Hoa Sát là bộ phim cổ trang lấy nữ chính làm trung tâm, với sự kết hợp giữa Hà Dữ và Mạnh Tử Nghĩa. Trong phim, Hà Dữ vào vai Tiêu Hoa Ung, Thái tử Đông Cung từng bị đầu độc khi mới 6 tuổi. Sau biến cố, anh phải ẩn cư dưỡng bệnh, đồng thời âm thầm xây dựng thế lực riêng.

Tiêu Hoa Ung thuộc kiểu nhân vật “giả heo ăn thịt hổ”, bên ngoài tưởng như khó đoán nhưng thực chất luôn có tính toán riêng. Nhân vật mang màu sắc bí ẩn, lúc gần lúc xa, khiến người khác khó nhìn thấu tâm tư.

Hà Dữ được nhận xét đã thể hiện khá tốt hình tượng này. Bên cạnh diễn xuất, tạo hình cổ trang của nam diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

TOP 2: Hầu Minh Hạo - Tước Cốt

Hầu Minh Hạo tiếp tục có mặt ở vị trí cao trong danh sách những nam chính khiến khán giả rung động nhất mùa hè 2026. Ảnh: iQIYI

Trong khoảng một năm qua, nam diễn viên liên tục xuất hiện trong các dự án cổ trang như Nhập Thanh Vân, Tiêu Dao và Ngọc Minh Trà Cốt, qua đó nhanh chóng củng cố độ nhận diện.

Mùa hè năm nay, Tước Cốt tiếp tục giúp Hầu Minh Hạo ghi điểm. Nam diễn viên kết hợp cùng gương mặt trẻ Amy và một lần nữa nhận được lời khen nhờ tạo hình cổ trang điển trai, trẻ trung. Đây cũng được xem là kiểu hình tượng đặc biệt phù hợp với Hầu Minh Hạo. Trong phim, anh vào vai Tiêu Vô Y, vốn là Thái tử Văn Hy của tiền triều. Sau đó, anh được vợ chồng Tĩnh An Vương nhận nuôi và đổi tên thành Tiêu Thịnh. Khi trưởng thành, Tiêu Thịnh nắm quyền chỉ huy Bắc Phủ quân.

Để điều tra sự thật về quá khứ, anh chủ động cầu hôn Tạ Gia Ngư. Trong quá trình tiếp xúc, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Sự kết hợp giữa Hầu Minh Hạo và Amy cũng được đánh giá là khá đẹp đôi, góp phần tăng thêm sức hút cho tuyến tình cảm của tác phẩm.

TOP 1: Trương Lăng Hách - Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn

Vị trí quán quân thuộc về Trương Lăng Hách với vai Mộ Dung Thanh Dịch trong Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn. Ảnh: iQIYI

Đây là bộ phim tình cảm lấy bối cảnh dân quốc, xoay quanh câu chuyện tình nhiều trắc trở giữa Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố. Dù tác phẩm nhận không ít phản hồi tiêu cực về nội dung, bộ đôi Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên vẫn thu hút một lượng khán giả nhất định nhờ ngoại hình nổi bật và tương tác trên màn ảnh.

Trong phim, Mộ Dung Thanh Dịch là người bị tráo đổi thân phận từ nhỏ và phải chịu nhiều sự ngược đãi từ cha nuôi. Khi bỏ nhà ra đi lúc còn trẻ, anh được Nhậm Tố Tố cứu giúp, nhưng sự xuất hiện của anh lại vô tình kéo theo biến cố lớn khiến gia đình cô rơi vào thảm kịch.

Sau nhiều năm, hai người gặp lại và dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, Nhậm Tố Tố lựa chọn giả chết để rời đi. Ba năm sau, cô trở lại nhưng lúc này lại trở thành vị hôn thê của anh trai Mộ Dung Thanh Dịch.

Mặc dù chất lượng tổng thể của Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn chưa được đánh giá cao, tuyến nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch vẫn sở hữu sức hút nhờ quá khứ nhiều tổn thương và những biến cố liên tiếp trong chuyện tình cảm. Trương Lăng Hách cũng ghi điểm với tạo hình dân quốc điển trai, trở thành một trong những lý do khiến khán giả tiếp tục theo dõi bộ phim.

Tỉnh Bách Nhiên gây tiếc nuối vì không lọt TOP 10

Đáng chú ý, Đầu Xuân Tươi Sáng chỉ lên sóng vào giai đoạn cuối mùa phim hè nên Lý Bách Nhiên không được đưa vào danh sách bình chọn nói trên. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa nam diễn viên kém sức hút so với những cái tên xuất hiện trong TOP 10. Ảnh: NSX

Với vai Loan Niệm, Lý Bách Nhiên đang nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ hình tượng một người đàn ông vừa sắc sảo, vừa độc miệng nhưng vẫn có sức hấp dẫn riêng. Không ít khán giả còn hài hước nói rằng sau khi xem Đầu Xuân Tươi Sáng, họ bắt đầu muốn đi làm chỉ vì hy vọng sẽ gặp được một Luke như Loan Niệm ở công ty.

So với danh sách bình chọn được thực hiện trước thời điểm Đầu Xuân Tươi Sáng tạo hiệu ứng, Tỉnh Bách Nhiên có lẽ là trường hợp đặc biệt. Nếu cuộc bình chọn được tổ chức muộn hơn, nam diễn viên hoàn toàn có khả năng trở thành một trong những ứng viên đáng chú ý cho danh hiệu nam chính khiến khán giả rung động nhất mùa hè 2026.