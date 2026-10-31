Top 10 môtô lý tưởng nhất cho người nhập môn: Honda CB500 Hornet E-Clutch đứng đầu
Honda CB500 Hornet E-Clutch, Kawasaki KLE500 SE, Benelli Tornado Naked Twin 550, BMW F450 GS, Yamaha YZF-R3, Triumph Scrambler 400XC… là những mẫu môtô lý tưởng nhất cho người nhập môn.
Kawasaki KLE500 SE 2026.
Top 10 môtô lý tưởng nhất cho người nhập môn:
1. Honda CB500 Hornet E-Clutch 2026 (giá: 6.499 euro).
2.Kawasaki KLE500 SE 2026 (giá: 7.499 USD).
3. Benelli Tornado Naked Twin 550 2026 (giá: 5.784 euro).
4. BMW F450 GS 2026 (giá: 6.995 USD).
5. Yamaha YZF-R3 2026 (giá: 5.499 USD).
6. Triumph Scrambler 400XC 2026 (giá: 6.895 USD).
7. Royal Enfield Guerrilla 450 2026 (giá: 4.850 bảng).
8. Harley-Davidson X440 2026 (giá: 2.683 USD).
9. CFMoto 450 SR 2026 (giá: 6.499 euro).
10. Aprilia RS 125 GP Replica 2026 (giá: 5.380 bảng).
Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/top-10-moto-ly-tuong-nhat-cho-nguoi-nhap-mon-honda-cb500-hornet-e-clutch-dung-dau/20261031095547175