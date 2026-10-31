Xe cộ

Top 10 môtô lý tưởng nhất cho người nhập môn: Honda CB500 Hornet E-Clutch đứng đầu

Honda CB500 Hornet E-Clutch, Kawasaki KLE500 SE, Benelli Tornado Naked Twin 550, BMW F450 GS, Yamaha YZF-R3, Triumph Scrambler 400XC… là những mẫu môtô lý tưởng nhất cho người nhập môn.

Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam
Gốc

Kawasaki KLE500 SE 2026.

Top 10 môtô lý tưởng nhất cho người nhập môn:

1. Honda CB500 Hornet E-Clutch 2026 (giá: 6.499 euro).

2.Kawasaki KLE500 SE 2026 (giá: 7.499 USD).

3. Benelli Tornado Naked Twin 550 2026 (giá: 5.784 euro).

4. BMW F450 GS 2026 (giá: 6.995 USD).

5. Yamaha YZF-R3 2026 (giá: 5.499 USD).

6. Triumph Scrambler 400XC 2026 (giá: 6.895 USD).

7. Royal Enfield Guerrilla 450 2026 (giá: 4.850 bảng).

8. Harley-Davidson X440 2026 (giá: 2.683 USD).

9. CFMoto 450 SR 2026 (giá: 6.499 euro).

10. Aprilia RS 125 GP Replica 2026 (giá: 5.380 bảng).

Mộc Chân

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/top-10-moto-ly-tuong-nhat-cho-nguoi-nhap-mon-honda-cb500-hornet-e-clutch-dung-dau/20261031095547175