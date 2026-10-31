Top 10 môtô lý tưởng nhất cho người nhập môn: Honda CB500 Hornet E-Clutch đứng đầu

Dầu cầu hypoid được thiết kế với hệ phụ gia chịu cực áp (EP) nhằm bảo vệ bánh răng trước tải trọng lớn và ma sát trượt cao. Do có yêu cầu bôi trơn riêng biệt, loại dầu này không thể tùy tiện thay thế bằng dầu động cơ, dầu hộp số sàn hay dầu hộp số tự động. Sử dụng sai loại dầu có thể làm tăng nguy cơ mài mòn, hư hỏng các chi tiết truyền động.