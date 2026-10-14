Top 10 môtô cổ điển Nhật Bản tốt nhất năm 2026: Gọi tên Honda CB1000F

Dầu động cơ dành cho xe hybrid được phát triển để đáp ứng những điều kiện vận hành đặc thù, trong đó động cơ thường xuyên khởi động, dừng và hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn. Tuy nhiên, không phải mọi xe hybrid đều bắt buộc phải sử dụng một loại dầu riêng.