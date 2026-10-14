Top 10 môtô cổ điển Nhật Bản tốt nhất năm 2026: Gọi tên Honda CB1000F
Kawasaki Z900RS Black Ball Edition, Suzuki GSX-8TT, Honda CB1000F, Yamaha XSR 900, Kawasaki Z650RS ABS, Suzuki Katana, Honda GB350S… là những mẫu môtô cổ điển Nhật Bản tốt nhất năm 2026.
Kawasaki Z900RS Black Ball Edition 2026.
Top 10 môtô cổ điển Nhật Bản tốt nhất năm 2026:
1. Kawasaki Z900RS Black Ball Edition 2026.
2. Suzuki GSX-8TT 2026.
3. Honda CB1000F 2026.
4. Yamaha XSR 900 2026.
5. Kawasaki Z650RS ABS 2026.
6. Suzuki Katana 2026.
7. Honda GB350S 2026.
8. Yamaha XSR 125 Legacy 2026.
9. Suzuki GSX-8T 2026.
10. Kawasaki Meguro S1 2026.
Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/top-10-moto-co-dien-nhat-ban-tot-nhat-nam-2026-goi-ten-honda-cb1000f/20261014080126644