Top 10 mẫu xe ô tô có thiết kế đẹp nhất năm 2026

Mới đây, tạp chí ô tô Mỹ MotorTrend công bố danh sách 15 mẫu xe ô tô có thiết kế đẹp nhất đang được bán trong năm 2026. Danh sách quy tụ nhiều phân khúc, từ sedan phổ thông, hatchback đến coupe thể thao và xe sang.

Dưới đây là 10 mẫu xe đầu tiên được MotorTrend lựa chọn.

Toyota Prius

Toyota Prius từng được biết đến chủ yếu nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trong khi ngoại hình không phải điểm mạnh nổi bật.

Tuy nhiên, thế hệ mới ra mắt năm 2023 đã thay đổi đáng kể hình ảnh của mẫu xe hybrid Nhật Bản.

Với phần đầu thấp, đường nét thân xe thanh thoát và kiểu dáng hiện đại, Prius trở nên cuốn hút hơn so với những thế hệ trước.

MotorTrend đánh giá đây là một trong những màn lột xác ấn tượng về thiết kế. Mẫu xe cũng từng giành danh hiệu Xe của năm 2024 do chính tạp chí này bình chọn.

Toyota Prius thế hệ 2023

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mang hơi hướng viễn tưởng.

Theo MotorTrend, ngoại hình của mẫu sedan hạng trung này gợi liên tưởng đến những bộ phim khoa học viễn tưởng theo phong cách cyberpunk.

Những đường nét sắc sảo cùng diện mạo khác biệt giúp Sonata nổi bật giữa phân khúc sedan vốn đề cao tính thực dụng.

Đây cũng là minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy thiết kế của Hyundai những năm gần đây.

Genesis G90

Genesis G90 là đại diện tiêu biểu cho phong cách thiết kế xe sang đến từ Hàn Quốc.

Mẫu sedan cỡ lớn sở hữu lưới tản nhiệt nổi bật, hệ thống đèn đặc trưng và những đường nét thân xe được trau chuốt tỉ mỉ.

Ngoại hình bề thế kết hợp với không gian nội thất chú trọng sự thoải mái giúp G90 tạo dấu ấn trong phân khúc cạnh tranh với Mercedes-Benz S-Class và BMW 7 Series.

Đáng chú ý, Genesis G90 từng được MotorTrend vinh danh là Xe của năm 2023.

Lexus LC 500

Lexus LC 500 là một trong những mẫu coupe hạng sang được đánh giá cao về thiết kế.

Chiếc xe gây ấn tượng với tỷ lệ thân xe cân đối, đường nét thể thao mềm mại và diện mạo mang đậm tính nghệ thuật.

Không chỉ đẹp ở ngoại hình, LC 500 còn sở hữu động cơ V8 mạnh mẽ với âm thanh đặc trưng, mang đến trải nghiệm lái giàu cảm xúc.

MotorTrend nhận định thiết kế của LC 500 có sức hấp dẫn lâu dài, thậm chí đủ khả năng trở thành mẫu xe ô tô được giới sưu tầm săn đón trong tương lai.

Lexus LC 500 được đánh giá cao về thiết kế

Dodge Charger

Dodge Charger thế hệ mới từng gây tranh luận khi chuyển sang hệ truyền động thuần điện, thay vì tiếp tục sử dụng động cơ V8 truyền thống ở cấu hình ban đầu.

Dù vậy, ngoại hình vẫn là điểm mạnh nổi bật của mẫu xe ô tô này.

Thiết kế thân xe rộng, các đường nét khỏe khoắn cùng phong cách cơ bắp đặc trưng giúp Charger duy trì bản sắc riêng.

Việc bổ sung các phiên bản sử dụng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp cũng mang đến thêm lựa chọn cho những khách hàng yêu thích dòng xe thể thao Mỹ.

Alfa Romeo Giulia

Dù đã xuất hiện trên thị trường hơn một thập kỷ, Alfa Romeo Giulia vẫn giữ được sức hấp dẫn nhờ thiết kế thanh lịch và thể thao.

Mẫu sedan Italy sở hữu tỷ lệ thân xe hài hòa, những đường nét mềm mại và phong cách khác biệt so với nhiều đối thủ.

MotorTrend đánh giá Giulia đẹp với nhiều màu sơn khác nhau, cho thấy sức hút đến từ chính ngôn ngữ thiết kế thay vì những chi tiết trang trí cầu kỳ.

Dù phiên bản hiệu suất cao Quadrifoglio không còn được bán, Giulia vẫn là lựa chọn đáng chú ý đối với người yêu thích phong cách ô tô Italy.

KIA K4 Hatchback

KIA K4 Hatchback là một trong những đại diện đáng chú ý của Hàn Quốc trong danh sách.

Mẫu xe sở hữu kiểu dáng kéo dài gần với phong cách wagon, kết hợp phần đầu và đuôi được tạo hình táo bạo.

Ngoại hình mang hơi hướng tương lai giúp K4 Hatchback trở nên khác biệt trong phân khúc xe phổ thông.

Bên cạnh thiết kế, MotorTrend còn đánh giá cao danh sách trang bị tiêu chuẩn phong phú của dòng K4 so với mức giá dễ tiếp cận.

K4 Hatchback có ngoại hình mang hơi hướng tương lai

Mazda Miata RF

Mazda Miata RF là phiên bản mui cứng có thể thu gọn của dòng xe thể thao Miata.

Thiết kế mui kiểu targa giúp mẫu xe Nhật Bản mang diện mạo sang trọng, gợi liên tưởng đến những chiếc coupe thể thao đắt tiền.

Với mức giá khoảng 40.000 USD tại thị trường được MotorTrend đề cập, Miata RF được đánh giá là có ngoại hình hấp dẫn so với chi phí sở hữu.

Tuy nhiên, thiết kế mui cứng cũng khiến xe nặng hơn khoảng 45kg, đồng thời làm tăng điểm mù và tiếng gió so với phiên bản mui mềm.

Aston Martin DB12

Aston Martin từ lâu đã nổi tiếng với những mẫu xe có ngoại hình quyến rũ, và DB12 tiếp tục thể hiện rõ triết lý thiết kế này.

Mẫu xe sở hữu phần thân thanh thoát, đường nét thể thao tinh tế và tỷ lệ tổng thể cân đối.

Không cần quá nhiều chi tiết phô trương, DB12 vẫn tạo được sức hút nhờ sự kết hợp giữa vẻ đẹp sang trọng và phong cách thể thao.

Theo MotorTrend, đây là một trong những mẫu Aston Martin có tiềm năng trở thành biểu tượng xe cổ điển trong tương lai.

Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette thế hệ động cơ đặt giữa mang đến bước chuyển lớn về thiết kế so với các thế hệ trước.

Phần thân thấp, hông sau nở rộng, các hốc hút gió lớn cùng đường mui vuốt mạnh tạo nên diện mạo đậm chất siêu xe.

Siêu xe Mỹ với diện mạo đầy táo bạo

Những chi tiết khí động học giúp Corvette trở nên nổi bật, đồng thời thể hiện rõ định hướng hiệu suất cao của dòng xe thể thao Mỹ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các phiên bản mạnh mẽ như ZR1X tiếp tục khiến thiết kế Corvette trở nên táo bạo hơn.