Top 10 mẫu xe ô tô bán chậm nhất Việt Nam tháng 9/2026: 'Ngựa hoang' trở lại sau nửa năm vắng mặt

Sau tháng “Ngâu”, thị trường ô tô tháng 9/2026 tại Việt Nam tuy có dấu hiệu cải thiện về sức mua nhưng trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chậm, thương hiệu các dòng xe đến từ đất nước “Mặt trời mọc” chiếm đại đa số khi có đến 7 mẫu xe góp mặt.

Bên cạnh các mẫu xe thường xuyên có mặt thì tháng 9/2026 ghi nhận sự góp mặt của mẫu xe Hyundai Venue vì doanh số sụt giảm. Đáng chú ý, “Chuyên cơ mặt đất” Alphard có mức tăng rõ rệt trong khi hầu hết các mẫu xe còn lại đều có doanh số tăng trưởng âm nếu so với tháng 8/2026.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 9/2026 đạt 35.094 chiếc, tăng 38% so với tháng 8/2026. Tính đến hết tháng 9/2026, doanh số ô tô toàn thị trường đạt 282.029 chiếc các loại, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính gộp cả doanh số của VAMA, Hyundai Thành Công với thương hiệu xe Hyundai và VinFast cho thấy, tổng lượng ô tô tiêu thụ trong tháng đạt 62.590 chiếc, tăng 29% so với tháng 8/2026. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng dung lượng thị trường đạt 433.216 chiếc, tăng 20,2% so với mức 360.419 chiếc của cùng kỳ năm ngoái.

Đứng đầu bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chậm nhất tại Việt Nam trong tháng 9/2026 vừa qua gọi tên “Ngựa hoang”. Sau 6 tháng, mẫu xe điện hiệu năng cao Ford Mustang Mach-E đã trở lại chiếm “ngôi Vương” của tháng.

Với vỏn vẹn chỉ có 3 chiếc được bàn giao đến tay khách hàng, mẫu xe “hạng sang” của thương hiệu Mỹ cho thấy rõ thị hiếu của người Việt khi lựa chọn “xế hộp” cho mình. So với tháng 8/2026, doanh số của mẫu xe vẫn “giậm chân tại chỗ” khi tháng trước cũng bán được 3 chiếc.

So với cùng kỳ năm 2025 khi mới ra mắt thị trường Việt, doanh số của Mustang Mach-E ở tháng 9/2026 sụt giảm tới hơn… 433% khi cùng kỳ bán được tới… 13 chiếc. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh số của mẫu xe mới hơn 1 năm có mặt tại Việt Nam chỉ đạt 82 chiếc.

Tại thị trường Việt, Ford Mustang Mach-E chỉ có cấu hình dẫn động 4 bánh toàn thời gian với 2 mô-tơ điện đặt ở trục trước - sau, công suất đạt 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676Nm. Nhờ đó, xe chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc từ 0 - 100km/h. Dù mang trong mình “dòng máu huyền thoại” và công nghệ tiên tiến, nhưng mức giá tiệm cận xe sang (2,599 tỉ đồng) cùng hệ thống hạ tầng sạc dành riêng cho xe Ford chưa thực sự phổ biến đã khiến Mustang Mach-E trở nên quá kén khách tại Việt Nam.

Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng “chẳng ai muốn góp mặt” này là “ngôi Vương” của tháng trước: Isuzu mu-X.

Doanh số của Isuzu mu-X chỉ có 4 chiếc đến tay người tiêu dùng Việt trong tháng 9/2026. Doanh số trong tháng của mẫu xe này đã sụt giảm tới hơn 33,3% nếu so với doanh số bán ra trong tháng 8/2026 (tháng trước bán được 6 chiếc).

So với cùng kỳ năm 2025, doanh số của mu-X cũng “thê thảm” khi giảm tới… 375% khi doanh số cùng kỳ đạt 15 chiếc. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh số của mẫu SUV 7 chỗ thuần túy bán ra được 112 chiếc cũng giảm tới gần 39,8% nếu so với cùng kỳ năm ngoái (lũy kế cùng kỳ bán được 186 chiếc).

Isuzu mu-X được đánh giá là mẫu SUV 7 chỗ đậm chất thực dụng, nổi bật với khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và chi phí nuôi xe rất thấp. Mặc dù thiết kế không quá “bóng bẩy” hay chạy theo công nghệ, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai ưu tiên tính kinh tế và độ tin cậy.

Tuy nhiên, do xe dùng động cơ dung tích nhỏ để tối ưu nhiên liệu, nên độ bốc không quá cao, có thể hơi "đuối" khi cần tăng tốc đột ngột hoặc chở full tải. Đồng thời, vì là xe máy dầu, người ngồi trong xe vẫn sẽ nghe thấy tiếng động cơ đặc trưng, đặc biệt là khi đạp ga thốc hoặc ở vòng tua máy thấp.

Sau khi “dẫn đầu” ở tháng 7/2026, Hyundai Elantra đã tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng ở tháng 9/2026 với 16 chiếc đến tay người tiêu dùng Việt. So với tháng 8/2026, doanh số của mẫu xe này có khá khẩm hơn chút ít khi tháng trước doanh số đạt 14 chiếc.

So với cùng kỳ năm 2025, doanh số của Hyundai Elantra đã sụt giảm tới hơn 36,3% khi cùng kỳ bán được 44 chiếc. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh số của mẫu sedan hạng C chỉ bán ra được 248 chiếc, giảm tới gần 51,9% nếu so với cùng kỳ năm 2025 (lũy kế cùng kỳ bán được 478 chiếc), sự sụt giảm đáng báo động về doanh số.

Hyundai Elantra là mẫu sedan hạng C nổi bật với thiết kế "Parametric Dynamics" thể thao cùng không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt và danh sách trang bị tiện nghi, an toàn phong phú hàng đầu phân khúc. Elantra mang đến diện mạo táo bạo, trẻ trung và đậm chất tương lai.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn nối liền cụm đèn pha, trong khi thân xe sở hữu những đường cắt xẻ góc cạnh tựa như viên kim cương. Thiết kế này đặc biệt thu hút khách hàng trẻ tuổi. Nhìn chung, đây là mẫu xe toàn diện đáng cân nhắc trong phân khúc sedan hạng C, dung hòa tốt giữa yếu tố phục vụ gia đình (êm ái, rộng rãi) và cá nhân hóa (cảm giác lái thể thao, thiết kế đẹp).