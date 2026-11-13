Top 10 mẫu xe ô tô bán chậm nhất Việt Nam tháng 10/2026: Ghi nhận doanh số có sự phục hồi

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, doanh số bán hàng của các thành viên hiệp hội đạt 22.806 chiếc, giảm 13% so với tháng 9/2026. Nếu tính tổng hợp toàn thị trường, bao gồm cả các đơn vị ngoài VAMA, lượng tiêu thụ đạt 28.957 chiếc, giảm 17% so với tháng liền trước.

So với tháng 9/2026, phần lớn mẫu xe trong danh sách đều ghi nhận doanh số đi xuống. Đáng chú ý, Toyota Wigo và Isuzu mu-X là 2 mẫu xe có doanh số tăng đáng kể. Wigo tăng từ 52 lên 129 chiếc trong khi Isuzu mu-X tăng từ 4 lên 12 chiếc. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ để các mẫu xe thoát khỏi nhóm 10 ô tô có lượng tiêu thụ thấp nhất ở Việt Nam theo danh sách thống kê.

Đứng đầu bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chậm nhất tại Việt Nam trong tháng 10/2026 vừa qua là cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách các mẫu xe bán chậm nhất - “ngôi Vương” của tháng 8/2026: Isuzu mu-X.

Isuzu mu-X tiếp tục nằm trong nhóm xe bán chậm nhất thị trường dù doanh số tháng 10/2026 đã “cải thiện” hơn so với tháng 9/2026. Cụ thể, doanh số trong tháng của mẫu SUV 7 chỗ đạt 12 chiếc, tăng vọt... 300% so với doanh số tháng 9/2026 khi tháng trước chỉ bán được 4 chiếc.

So với cùng kỳ năm 2025, doanh số trong tháng 10/2026 của mu-X cũng sụt giảm nghiêm trọng tới... 275% khi cùng kỳ bán được 33 chiếc. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, doanh số của mẫu xe đạt 124 chiếc, giảm tới hơn 76,6% nếu so với lũy kế cùng kỳ (lũy kế 10 tháng năm 2025, doanh số của mu-X đạt 219 chiếc).

Isuzu mu-X là mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame) nổi bật với độ bền bỉ cao, chi phí nuôi xe rẻ và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, xe kém hấp dẫn về độ bốc của động cơ 1.9L và mạng lưới đại lý còn hạn chế. Xe chỉ tiêu thụ khoảng 6 - 8 lít/100km trên đường trường hoặc hỗn hợp. Mức tiêu hao này giúp giảm đáng kể chi phí vận hành cho người chạy dịch vụ hoặc đi đường dài.

Khung gầm được “chia sẻ” từ bán tải D-Max giúp mẫu xe thuộc phân khúc cỡ D chịu tải và đi đường xấu tốt. Tuy nhiên, khối động cơ dung tích nhỏ khiến xe có độ trễ chân ga (turbo lag) rõ rệt khi cần vượt xe ở tốc độ cao hoặc khi chở đủ 7 người leo dốc. Bên cạnh đó, tính năng hỗ trợ lái của xe chưa hoàn thiện hay hệ thống kiểm soát làn đường trên mu-X chỉ dừng ở mức cảnh báo chệch làn, chưa có tính năng tự động đánh lái giữ làn như các đối thủ cùng tầm giá.

Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng những mẫu xe bán chậm là 1 dòng xe đến từ nhà “TOY”: Land Cruiser Prado.

Với doanh số chỉ đạt 15 chiếc, Toyota Land Cruiser Prado đã “leo” lên vị trí cao hơn nếu so với tháng 9/2026. Doanh số trong tháng của Land Cruiser Prado đã giảm tới hơn 106% nếu so với doanh số của tháng 9/2026 khi tháng trước có 31 chiếc đến tay người tiêu dùng Việt. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, doanh số của Land Cruiser Prado đạt 309 chiếc, giảm tới hơn 76,6% so với lũy kế cùng kỳ năm 2025 (lũy kế cùng kỳ doanh số đạt 546 chiếc).

Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới (mã LC250) là mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn nhập khẩu từ Nhật Bản, nổi bật với sự lột xác toàn diện về thiết kế vuông vức, khung gầm TNGA-F cứng vững và động cơ 2.4L Turbo mạnh mẽ hơn hẳn đời cũ. Tại Việt Nam, xe có mức giá niêm yết từ 3,46 - 3,48 tỷ đồng (bản màu trắng ngọc trai giá khoảng 3,5 tỷ đồng), phù hợp với nhóm khách hàng doanh nhân hoặc người yêu thích khả năng off-road bền bỉ.

Thiết kế của xe đã từ bỏ các đường nét mềm mại để chuyển sang phong cách khối hộp vuông vức, nam tính và mang đậm chất việt dã truyền thống. Xe được trang bị cặp màn hình 12,3 inch cho bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm, đi kèm dàn âm thanh 14 loa JBL cùng hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, hộp làm mát, sạc không dây, cửa sổ trời đơn hoặc toàn cảnh tùy phiên bản giúp tăng sự thoải mái cho hành khách.

Land Cruiser Prado sử dụng hộp số tự động 8 cấp mượt mà kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (4WD), khóa vi sai trung tâm và hệ thống treo thích ứng (AVS). Với nền tảng khung gầm rời TNGA-F kết hợp 5 chế độ lái và 4 chế độ lựa chọn đa địa hình (Multi-Terrain Select) giúp xe vận hành ổn định trên nhiều cung đường khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp gói Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình chủ động (DRCC) và đèn pha thích ứng. Đồng thời được trang bị hỗ trợ toàn diện như: 8 túi khí, camera 360 độ có tính năng rửa tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 8 cảm biến quanh xe.

Với doanh số trong tháng đạt 18 chiếc, Isuzu D-Max đã chiếm vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng “chẳng ai muốn góp mặt” này.

Nếu so với tháng 9/2026, doanh số của D-Max đã sụt giảm tới... 300% khi tháng trước bán được 54 chiếc. So với cùng kỳ năm 2025, doanh số của mẫu xe cũng thuộc dạng “đáng báo động” khi cùng kỳ bán được 53 chiếc. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, doanh số của Isuzu D-Max đạt 526 chiếc, tăng gần 12% so với lũy kế cùng kỳ (lũy kế cùng kỳ năm ngoái doanh số của mẫu xe đạt 470 chiếc).

Isuzu D-Max (phiên bản nâng cấp facelift mới nhất nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan) là mẫu xe bán tải đề cao tính thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu và độ bền bỉ, dù sức mạnh động cơ có phần khiêm tốn hơn các đối thủ cùng phân khúc. Xe đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá niêm yết từ 650 - 880 triệu đồng.

Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng động cơ dầu 1.9L tăng áp (công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm) đạt chuẩn Euro 5. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế chỉ rơi vào khoảng 6 - 7 lít/100km đường hỗn hợp, nhưng khả năng tăng tốc ở dải tốc độ cao hoặc vượt xe trên cao tốc khá từ tốn do dung tích máy nhỏ.

Theo thông số từ Isuzu Việt Nam, bản Type Z được trang bị 7 túi khí và gói an toàn chủ động ADAS gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Bên cạnh đó, xe còn bổ sung chế độ lái địa hình (Rough Terrain) hỗ trợ off-road hiệu quả hơn.