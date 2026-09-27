Top 10 mẫu môtô supersport đẹp nhất năm 2026: BMW S1000RR đứng đầu
Ducati Panigale V4 R, Honda CBR1000RR-R Fireblade SP, Aprilia RSV4 Factory, Suzuki GSX-R1000R 40th Anniversary Edition, Kawasaki Ninja ZX-10RR… là những mẫu môtô supersport đẹp nhất thế giới năm 2026.
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2026.
Top 10 mẫu môtô supersport đẹp nhất năm 2026:
1. BMW S1000RR 2026.
2. Ducati Panigale V4 R 2026.
3. Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2026.
4. Aprilia RSV4 Factory 2026.
5. Suzuki GSX-R1000R 40th Anniversary Edition 2026.
6. Kawasaki Ninja ZX-10RR 2026.
7. Yamaha YZF-R1 GYTR 2026.
8. KTM 990 RC R Track 2026.
9. Ducati Panigale V2 S 2026.
10. Norton Manx R 2026.
Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/top-10-mau-moto-supersport-dep-nhat-nam-2026-bmw-s1000rr-dung-dau/20260926080720726