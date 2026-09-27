Xe cộ

Top 10 mẫu môtô supersport đẹp nhất năm 2026: BMW S1000RR đứng đầu

Ducati Panigale V4 R, Honda CBR1000RR-R Fireblade SP, Aprilia RSV4 Factory, Suzuki GSX-R1000R 40th Anniversary Edition, Kawasaki Ninja ZX-10RR… là những mẫu môtô supersport đẹp nhất thế giới năm 2026.

Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam
Gốc

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2026.

Top 10 mẫu môtô supersport đẹp nhất năm 2026:

1. BMW S1000RR 2026.

2. Ducati Panigale V4 R 2026.

3. Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2026.

4. Aprilia RSV4 Factory 2026.

5. Suzuki GSX-R1000R 40th Anniversary Edition 2026.

6. Kawasaki Ninja ZX-10RR 2026.

7. Yamaha YZF-R1 GYTR 2026.

8. KTM 990 RC R Track 2026.

9. Ducati Panigale V2 S 2026.

10. Norton Manx R 2026.

NH

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/top-10-mau-moto-supersport-dep-nhat-nam-2026-bmw-s1000rr-dung-dau/20260926080720726