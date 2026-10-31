Top 10 mẫu đồng hồ lặn tốt nhất hiện nay

Đồng hồ phổ thông được chế tạo cho một mục đích cụ thể, thiết thực, khiến chúng trở thành những chiếc đồng hồ đeo hàng ngày đáng tin cậy, bền bỉ trong nhiều tình huống và với mọi loại trang phục.

Trong nhóm đồng hồ chuyên dụng, đồng hồ lặn chắc chắn là loại phổ biến nhất và đã như vậy trong một thời gian dài. Có rất nhiều người yêu thích phong cách đồng hồ lặn với các vạch chỉ giờ ngoại cỡ và kim lớn giúp dễ dàng đọc giờ. Thêm vào đó, vòng bezel xoay và thang đo thời gian lặn 60 phút trên hầu hết các đồng hồ lặn là những yếu tố được người đeo yêu thích và thích thú khi sử dụng.

Chắc chắn, không nhiều người sẽ thực sự lặn biển với những chiếc đồng hồ này, nhưng độ bền và khả năng chống nước của chúng cho thấy chất lượng chế tạo tuyệt vời, điều này giúp đồng hồ lặn trở thành món đồ đeo hàng ngày được yêu thích như hiện nay. Hãy cùng khám phá 10 mẫu đồng hồ lặn tốt nhất hiện có trên thị trường.

HydroConquest là sản phẩm của hãng Longines, một thương hiệu đồng hồ xa xỉ nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Được thành lập bởi Auguste Agassiz vào năm 1832 tại Saint-Imier (Thụy Sĩ) là một trong những hãng đồng hồ có lịch sử lâu đời nhất thế giới.

Cả người hâm mộ lẫn giới phê bình đều đồng ý rằng Longines đã làm rất tốt với dòng đồng hồ lặn chuyên nghiệp mới nhất này. Chúng là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ lặn giá cả phải chăng từ một thương hiệu kinh điển.

Đồng hồ HydroConquest có 2 phiên bản vỏ thép không gỉ: 39mm và 42mm, cả 2 đều là kích thước hoàn hảo cho đồng hồ lặn. Vỏ đồng hồ kết hợp với thiết kế mặt số gợi nhớ đến dòng đồng hồ lặn Admiral của thương hiệu từ những năm 1990, sử dụng sự kết hợp giữa các vạch chỉ giờ hình tròn, hình chữ nhật và hình tam giác.

Ngoài ra, chúng ta có thể lựa chọn nhiều màu mặt số và các tùy chọn dây đeo khác nhau. Điều này làm cho Longines HydroConquest mới trở thành một dòng đồng hồ lặn hấp dẫn, giá cả phải chăng và ngay lập tức được người hâm mộ yêu thích.

Superocean Heritage là dòng đồng hồ thuộc hãng Breitling, một thương hiệu đồng hồ xa xỉ nổi tiếng của Thụy Sĩ được thành lập vào năm 1884.

Dòng Superocean Heritage được ra mắt lần đầu vào năm 2007 nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thương hiệu này giới thiệu chiếc đồng hồ lặn Superocean nguyên bản (1957). Nó mang thiết kế mang đậm phong cách cổ điển (retro) của những năm 1950 kết hợp với công nghệ chế tác đồng hồ hiện đại.

Tên gọi Superocean vẫn là một phần của bộ sưu tập cho đến ngày nay. Thậm chí tốt hơn, thương hiệu này còn có một phiên bản hiện đại của chiếc đồng hồ đầu tiên đó trong bộ sưu tập của mình, chiếc Superocean '57. Ngoài ra, Breitling còn cung cấp một loạt các mẫu Superocean Heritage được cập nhật vào năm 2025, là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét quyến rũ cổ điển và hiệu năng hiện đại.

Đồng hồ Superocean Heritage có các kích thước 40mm, 42mm và 44mm. Ngoài ra, người mua cũng có thể lựa chọn phiên bản chronograph 42mm của Superocean Heritage. Breitling cung cấp các phiên bản này bằng thép không gỉ hoặc kết hợp giữa thép không gỉ và vàng hồng. Còn có một mẫu đặc biệt được chế tác cùng huyền thoại lướt sóng Kelly Slater, với mặt số khác biệt.

Dù chọn phiên bản nào, tất cả đều là những mẫu đồng hồ hoàn hảo để đeo hằng ngày với cả dây đeo cao su và dây đeo lưới tuyệt đẹp mà Breitling cung cấp. Chính lựa chọn dây đeo lưới này đã làm cho nó nổi bật như một trong những mẫu đồng hồ lặn phong cách nhất hiện nay.

Prospex Marinemaster 1968 Diver's là sản phẩm của hãng đồng hồ Seiko, một thương hiệu sản xuất đồng hồ vô cùng nổi tiếng và có lịch sử lâu đời đến từ Nhật Bản được thành lập từ năm 1881. Dòng sản phẩm này thuộc bộ sưu tập cao cấp Prospex (Professional Specifications) của hãng, được thiết kế chuyên dụng cho việc lặn biển và tái hiện lại thiết kế huyền thoại từ năm 1968 của Seiko.

Thông qua dòng sản phẩm Prospex, Seiko cung cấp một loạt đồng hồ lặn thường lấy cảm hứng từ những mẫu đồng hồ kinh điển của hãng trong những năm 1960 và 1970 đồng thời sở hữu thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến, biến chúng thành những chiếc đồng hồ lặn hiện đại tuyệt vời.

Một trong những dòng sản phẩm phổ biến nhất là Seiko Prospex Marinemaster. Đây là những mẫu đồng hồ lặn cao cấp của thương hiệu, lấy cảm hứng từ mẫu 62MAS, được ra mắt lần đầu vào năm 1965 và mẫu 6159-7001 từ năm 1968.

1968 Diver's sở hữu vỏ hình góc cạnh đặc trưng với kích thước 42,6mm. Đồng hồ được trang bị mặt số màu đen với các vạch chỉ giờ lớn, tròn và có dạ quang. Bên trong vỏ là bộ máy Grand Seiko được sử dụng độc quyền cho dòng Marinemaster làm tăng thêm giá trị đáng kể cho mẫu đồng hồ lặn cao cấp của Seiko.

Black Bay 58 là sản phẩm của hãng đồng hồ TUDOR, một thương hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ, vốn là công ty con và cùng thuộc tập đoàn với Rolex.

Dòng đồng hồ này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018, lấy tên theo năm 1958 - năm mà Tudor giới thiệu chiếc đồng hồ lặn đầu tiên của mình (mã hiệu 7924 "Big Crown"). Tudor có rất nhiều mẫu đồng hồ lặn khác nhau, từ mẫu Black Bay tiêu chuẩn đến Black Bay 54, Black Bay 58 và các dòng Pelagos, Pelagos FXD cũng như Pelagos 39, có rất nhiều lựa chọn phù hợp.

Nhưng mẫu đồng hồ lặn thực sự gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ khi mới ra mắt chính là Black Bay 58. Thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển kết hợp với vỏ 39mm mỏng hơn đáng kể so với Black Bay thông thường khiến nó trở thành một sản phẩm ăn khách ngay lập tức.

Sau phiên bản màu đen ban đầu, phiên bản màu xanh lấy cảm hứng từ Hải quân Hoàng gia Pháp đã ra đời và thậm chí cả các phiên bản bạc, vàng hay đồng cũng được thêm vào bộ sưu tập. Nhưng phiên bản thép không gỉ đã trở thành mẫu đồng hồ lặn Tudor được ưa chuộng nhất trong giới mộ điệu đồng hồ.

Sub 300 là sản phẩm của hãng Doxa Watches, một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ lâu đời được thành lập vào năm 1889 bởi Georges Ducommun.

Dòng Sub 300 được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1967 và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu đồng hồ lặn mang tính biểu tượng nhất lịch sử nhờ thiết kế mặt số màu cam đặc trưng và vòng bezel tính toán thời gian lặn an toàn (US Navy No-Decompression table). Nếu nói về những biểu tượng dễ nhận biết trong ngành, Doxa Sub 300 không thể thiếu trong danh sách Top 10 này.

Mẫu đồng hồ sở hữu vẻ ngoài nổi bật ngay lập tức nhờ hình dáng vỏ, mặt kính hình hộp và màu sắc mặt số tươi sáng. Sub 300 nguyên bản ra đời năm 1966 và đã tạo nên cuộc cách mạng với mặt số màu cam rực rỡ và bảng lặn giải nén trên vành bezel.

Ngoài ra, nhà thám hiểm huyền thoại Jacques Cousteau và thủy thủ đoàn trên tàu Calypso đã đeo chiếc Doxa Sub 300 trong nhiều năm khi đi du lịch, như đã được ghi lại trên các video. Ngày nay, câu chuyện đó vẫn còn gây ấn tượng với nhiều người.

Nhưng trên hết, thiết kế và các đặc tính lặn mạnh mẽ Sub 300 đã khiến nó trở thành một sản phẩm được yêu thích. Mẫu đồng hồ này cũng có phiên bản với dây đeo kiểu hạt gạo đặc trưng, ​​làm tăng thêm vẻ quyến rũ cổ điển và giúp nó nổi bật giữa đám đông.

Là dòng đồng hồ lặn nổi tiếng của hãng đồng hồ độc lập Oris, một thương hiệu đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ được thành lập vào năm 1904.

Đồng hồ Thụy Sĩ Oris có 2 mẫu đồng hồ lặn rất được ưa chuộng trong giới mộ điệu. Thương hiệu đến từ Hölstein này có mẫu Diver Sixty-Five, một chiếc đồng hồ lặn lấy cảm hứng từ phong cách retro, mang đậm nét quyến rũ cổ điển.

Nhưng chính mẫu Aquis mới là chiếc đồng hồ lặn hiện đại, mạnh mẽ mà nhiều người yêu thích và muốn đeo hằng ngày. Đồng hồ có các kích thước tiêu chuẩn 39,5mm, 41,5mm và 43,5mm. Dành cho nữ, có thêm phiên bản 36,5mm với nhiều màu sắc khác nhau. Ngoài ra, chúng ta có thể chọn phiên bản Aquis Date tiêu chuẩn với bộ máy Caliber 400 do hãng tự sản xuất hoặc phiên bản Sellita với giá cả phải chăng hơn.

Oris cung cấp dòng Aquis với nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản GMT, phiên bản đo độ sâu, các phiên bản giới hạn đặc biệt Artist Limited Editions và phiên bản Aquis Pro 4000M mới ra mắt gần đây. Tuy nhiên, phiên bản Aquis Date tiêu chuẩn đã trở thành một chiếc đồng hồ lặn dễ nhận biết ngay lập tức, nổi tiếng với giá trị tuyệt vời so với chất lượng.

Luminor là dòng đồng hồ nổi tiếng của hãng Officine Panerai (thường được gọi tắt là Panerai), một thương hiệu đồng hồ xa xỉ của Italia nhưng có toàn bộ quy trình sản xuất, lắp ráp và bộ máy được chế tác tại Thụy Sĩ (Swiss Made). Hiện nay, thương hiệu Panerai thuộc quyền sở hữu của tập đoàn hàng xa xỉ Richemont (Thụy Sĩ).

Khi nói đến Panerai, người dùng có thể chọn Luminor hoặc Radiomir vì cả 2 đều thể hiện hoàn hảo tinh thần của thương hiệu. Vào đầu những năm 1900, Panerai bắt đầu sản xuất đồng hồ và dụng cụ cho Hải quân Italia - Regia Marina. Thương hiệu này cũng cung cấp đồng hồ cho các thợ lặn chiến đấu của lực lượng này.

Mẫu đồng hồ Panerai đầu tiên có bộ phận bảo vệ núm vặn, nay gắn liền với dòng Luminor, mã hiệu Ref. 6152/1, được chế tạo vào đầu những năm 1960. Điều đó đã tạo nên tiền đề cho dòng Luminor, được ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 1993. Mãi đến khi Sylvester Stallone bắt đầu đeo và quảng bá kiểu đồng hồ lặn ngoại cỡ này, những chiếc đồng hồ của Panerai mới thực sự trở nên nổi tiếng.

Ngày nay, hình dáng vỏ mang tính biểu tượng với cấu trúc "sandwich" và các vạch chỉ giờ phát sáng ngoại cỡ được nhận biết ngay lập tức trong toàn ngành công nghiệp đồng hồ.

Seamaster Professional Diver 300M là dòng đồng hồ lặn lừng danh của hãng đồng hồ xa xỉ Omega, một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ vô cùng nổi tiếng được thành lập từ năm 1848.

Đồng hồ Omega Seamaster Professional Diver 300M còn được nhiều người hâm mộ biết đến với cái tên "đồng hồ Bond". Chiếc đồng hồ này được giới thiệu lần đầu vào năm 1993, nhưng phải đến khi xuất hiện trên cổ tay của Pierce Brosnan trong vai James Bond trong bộ phim GoldenEye năm 1995 thì độ nổi tiếng của nó mới thực sự bùng nổ.

Kể từ đó, nó đã trở thành một sản phẩm bán chạy của Omega, được định hình bởi sự kết hợp giữa van thoát khí heli trong vỏ đồng hồ và vành bezel cùng mặt số họa tiết sóng đặc trưng của thập niên 90. Với thế hệ thứ 3 vào năm 2012, mẫu đồng hồ đã mất đi mặt số họa tiết sóng.

Khi Seamaster 300M hiện tại được giới thiệu nhân kỷ niệm 25 năm vào năm 2018, chúng ta đã thấy sự trở lại của họa tiết sóng. Mẫu đồng hồ cũng được trang bị bộ máy do Omega tự sản xuất, các miếng chèn bezel bằng gốm và vỏ lớn hơn một chút. Nhìn chung, đây vẫn là chiếc đồng hồ Bond đã tạo nên bước đột phá lớn vào thập niên 90.

Fifty Fathoms là dòng đồng hồ của hãng Blancpain, một thương hiệu đồng hồ xa xỉ và lâu đời của Thụy Sĩ (thành lập từ năm 1735).

Hiện nay, Blancpain là một thương hiệu cao cấp thuộc sở hữu của Tập đoàn Swatch (Swatch Group). Dòng Fifty Fathoms ra mắt lần đầu tiên vào năm 1953 và được công nhận rộng rãi là một trong những chiếc đồng hồ lặn hiện đại đầu tiên trên thế giới, trở thành biểu tượng huyền thoại trong ngành chế tác đồng hồ.

Mặc dù Rolex Submariner có thể đã thiết lập tiêu chuẩn cho đồng hồ lặn, nhưng nó không phải là chiếc đồng hồ lặn hiện đại đầu tiên. Danh hiệu đó thuộc về chiếc Blancpain Fifty Fathoms huyền thoại đã kỷ niệm 70 năm thành lập vào năm 2023.

Năm 1953, Blancpain giới thiệu Fifty Fathoms như là mẫu đồng hồ lặn chuyên nghiệp hiện đại đầu tiên. Mẫu đồng hồ này được tạo ra sau khi 2 sĩ quan hải quân Pháp (Robert Maloubier và Claude Riffaud) lập ra danh sách các thông số kỹ thuật cho một chiếc đồng hồ lặn chuyên nghiệp.

Kết quả là một mẫu đồng hồ mang tính cách mạng với vòng bezel xoay có vạch chia 5 phút phát sáng ban đêm và khả năng chống nước đến 91,45m. Sau khi bị ngừng sản xuất vào những năm 1980, Fifty Fathoms đã có màn trở lại huy hoàng vào năm 2003 và kể từ đó luôn là một phần của bộ sưu tập Blancpain.

Ngày nay, Fifty Fathoms được công nhận là một biểu tượng của ngành công nghiệp đồng hồ.

Submariner là dòng đồng hồ thuộc thương hiệu Rolex, một hãng sản xuất đồng hồ xa xỉ vô cùng nổi tiếng của Thụy Sĩ.

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1953, Submariner là dòng đồng hồ mang tính biểu tượng toàn cầu, ban đầu được thiết kế chuyên dụng cho thợ lặn và nay đã trở thành một trong những dòng sản phẩm thành công, nhận diện cao nhất của thương hiệu Rolex.

Đồng hồ Rolex Submariner được chính thức ra mắt công chúng vào năm 1954. Submariner đã định hình cách chúng ta nhìn nhận thiết kế của một chiếc đồng hồ lặn. Nó có vỏ Oyster với núm vặn chống nước, khả năng chống nước lên đến 100m, vòng bezel lặn xoay màu đen với thang đo 60 phút để đánh dấu thời gian lặn, mặt số màu đen với các vạch chỉ giờ và kim dạ quang lớn giúp người đeo luôn dễ dàng đọc giờ, dây đeo bằng thép không gỉ để hoàn thiện vẻ ngoài.

Năm 1962, chiếc Submariner ref. 6538 đã xuất hiện trên cổ tay của Sean Connery trong vai James Bond trong phim Dr. No và năm 1969, Rolex giới thiệu chiếc Submariner đầu tiên có cửa sổ hiển thị ngày và kính lúp Cyclops nổi tiếng của Rolex.

Trong nhiều thập kỷ, thiết kế của Submariner đã không ngừng phát triển. Thế hệ Submariner mới nhất giới thiệu vỏ đồng hồ mới với kích thước tăng lên 41mm và bộ máy mới. Nhưng điều vẫn không thay đổi chính là thiết kế mang tính biểu tượng, vẫn gợi nhớ đến những chiếc Submariner đầu tiên được sản xuất năm 1953.

Đây chính là lý do khiến Submariner trở thành mẫu đồng hồ lặn phổ biến nhất mọi thời đại.