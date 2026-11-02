Top 10 mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam – Hàn Quốc 3 quý năm 2026

Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, tháng 9/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hàn Quốc đạt 12,5 tỷ USD, trong đó trị giá xuất khẩu đạt 3,3 tỷ USD, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu đạt 9,1 tỷ USD, tăng 68,6% YoY.

Lũy kế 3 quý đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hàn Quốc ở mức 94,8 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu đạt 25,5 tỷ USD, tăng 19,1% YoY; nhập khẩu đạt 69,3 tỷ USD, tăng 55,8% YoY; nhập siêu 43,7 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu tỷ USD

3 quý đầu năm 2026, Việt Nam có 5 mặt hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt trị giá từ 1 tỷ USD. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Hàn Quốc, đạt 7,2 tỷ USD, tăng 14,8% YoY.

Các mặt hàng đứng sau lần lượt là điện thoại và linh kiện với trị giá 5,4 tỷ USD, tăng tới 80,2% so với mức 3 tỷ USD ghi nhận tại cùng kỳ năm trước; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2,4 tỷ USD, tăng nhẹ 3,3% YoY.

Việt Nam còn thu về 2,2 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may sang Hàn Quốc, giảm 2,7% YoY; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,4 tỷ USD, tăng 2,1% YoY.

Trong Top 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang Hàn Quốc đạt 648,7 triệu USD, tăng 5,5% YoY; giày dép tăng 0,6% YoY, ở mức 469,5 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 467,6 triệu USD, giảm 13,1% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu dây điện và dây cáp điện đạt 342,2 triệu USD, tăng 3,4% YoY; xăng dầu tăng tới 47,6% YoY, ở mức 281,8 triệu USD.

Tổng kim ngạch 10 mặt hàng trên đạt 20,9 tỷ USD, chiếm 82% tỷ trọng.

Ở nhóm nông sản, Việt Nam xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc đạt 262,6 triệu USD, tăng 10,7% YoY; cà phê đạt 118,8 triệu USD, giảm 28,3% YoY; hạt tiêu ở mức 26,2 triệu USD, giảm 33,6% YoY; sắn và sản phẩm từ sắn đạt 9 triệu USD, tăng tới 82,9% YoY.

Trong kỳ, một số mặt hàng khác xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh như hóa chất tăng 123,5% YoY, từ mức 113 triệu USD tại cùng kỳ năm trước lên 252,6 triệu USD; sản phẩm hóa chất tăng 73,8% YoY, đạt 175,9 triệu USD; phân bón tăng 148% YoY, đạt 113,6 triệu USD...

Nhập khẩu điện tử tăng mạnh

Lũy kế 3 quý đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 6 mặt hàng từ Hàn Quốc có kim ngạch tỷ USD. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục dẫn đầu với trị giá 50,6 tỷ USD, tăng tới 82,7% so với mức 27,6 tỷ USD tại cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là mặt hàng nhập khẩu lớn thứ hai với trị giá 3,7 tỷ USD, tăng 8,1% YoY. Các mặt hàng đứng sau lần lượt là xăng dầu đạt 2,3 tỷ USD, tăng tới 61,3% YoY; chất dẻo nguyên liệu với trị giá 1,5 tỷ USD, giảm 4,1% YoY.

Việt Nam còn chi 1,3 tỷ USD để nhập khẩu kim loại thường khác, tăng 22,6% YoY; sản phẩm từ chất dẻo đạt 1,14 tỷ USD, tăng 2% YoY.

Trong Top 10 mặt hàng, Việt Nam còn chi 989,7 triệu USD để nhập khẩu vải từ Hàn Quốc, giảm 5% YoY; sắt thép cũng giảm 10,4% YoY, còn 844,7 triệu USD; sản phẩm hóa chất đạt 737,3 triệu USD, tăng 11,9% YoY; linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 669,7 triệu USD, giảm 0,6% YoY.

Tổng kim ngạch 10 mặt hàng trên đạt 64 tỷ USD, chiếm 92% tỷ trọng.

Ở nhóm nông thủy sản, Việt Nam chi 49,6 triệu USD để nhập khẩu thủy sản từ Hàn Quốc, giảm 24% YoY; rau quả đạt 34,8 triệu USD, giảm 8,4% YoY; sữa và sản phẩm sữa đạt 14,3 triệu USD, giảm 22,7% YoY.