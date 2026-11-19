Trong khuôn khổ công bố bảng xếp hạng sách thường niên, Billboard Nhật Bản đã tiết lộ top 10 tập manga thống trị bảng xếp hạng năm 2026. Đây là kết quả được tổng hợp dựa trên dữ liệu thu thập trong 52 tuần, từ ngày 27/10/2025 đến ngày 25/10/2026, bao gồm doanh số bản in tại các cửa hàng bán lẻ và trên nền tảng thương mại điện tử, doanh số sách điện tử, hoạt động cho mượn tại thư viện, các dịch vụ đăng ký đọc, cùng mức độ tương tác trên mạng xã hội. Ảnh: TakemetoJapan.

One Piece của Eiichiro Oda, tập 113, 114 và 115, đã chiếm 3 vị trí bán chạy nhất trên bảng xếp hạng. Đặc biệt, One Piece tập 113, phát hành vào tháng 11/2025, đã trụ vững trong bảng xếp hạng Hot Manga của Billboard suốt 45 tuần trên tổng số 52 tuần. Ảnh: Indigo.

Tiếp đó là tập 39 truyện Hunter x Hunter của Yoshihiro Togashi (ảnh trái). Theo CBR, đây là tập truyện dẫn đầu về doanh số các ấn bản điện tử. Việc phát hành tập 39 vào đầu năm nay cũng đã giúp tổng số bản in lưu hành của bộ manga này vượt mốc 100 triệu bản. Tại Việt Nam, bộ truyện phát hành tới tập 36 (ảnh phải). Ảnh: Instagram.

Tập 17 truyện Spy x Family của Tatsuya Endo chiếm giữ vị trí thứ 5. Ảnh: Simon & Schuster.

Vị trí số 6 thuộc về tập 15 truyện Frieren: Beyond Journey's End của tác giả Kanehito Yamada và Tsukasa Abe. Vị trí này đáng chú ý dù bộ manga đã tạm dừng hơn một năm tính đến hiện tại. Đây cũng là bộ manga duy nhất do Shogakukan phát hành, trong khi 9 tác phẩm còn lại đều thuộc các tạp chí và nền tảng của Shueisha. Ảnh: Simon & Schuster.

Tiếp đó, tập 78, 79 và 80 bộ truyện Kingdom của Yasuhisa Hara nắm giữ vị trí số 7, 8, 9. Ảnh: Ebay.

Vị trí số 10 thuộc về Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) tập 1 của Akutami Gege. Hiện bộ truyện đã bán hơn 150 triệu bản (30 tập). Ảnh: Kobo.