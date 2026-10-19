Top 10 laptop phù hợp để dựng video tốt nhất năm 2026

Dựng video không chỉ cần một phần mềm tốt mà còn phụ thuộc nhiều vào chiếc laptop bạn sử dụng. Cấu hình phù hợp sẽ giúp việc chỉnh sửa, thêm hiệu ứng hay xuất video diễn ra thuận lợi hơn, đặc biệt khi làm việc với những project có dung lượng lớn.

Khi chọn laptop edit video, người dùng nên chú ý 5 yếu tố quan trọng gồm CPU, GPU, RAM, SSD và màn hình. Cấu hình phù hợp sẽ giúp tăng tốc độ render, xử lý hiệu ứng mượt mà và nâng cao chất lượng video đầu ra.

Tùy ngân sách, độ phân giải video và nhu cầu di chuyển, bạn có thể cân nhắc những dòng máy dưới đây để tìm được thiết bị phù hợp cho công việc dựng phim.

1. MacBook Pro – Laptop edit video tối ưu cho hệ sinh thái Apple

MacBook Pro đáp ứng tốt nhu cầu edit video với hiệu năng mạnh

Bên cạnh sức mạnh xử lý, MacBook Pro còn sở hữu màn hình Liquid Retina XDR, ProMotion 120Hz và khả năng tái tạo màu sắc chính xác. Máy cũng hỗ trợ tốt Final Cut Pro, DaVinci Resolve và khả năng đồng bộ với iPhone. Nhờ đó, dòng máy này phù hợp với người dùng đang sử dụng các thiết bị Apple và muốn chỉnh sửa video trong một quy trình làm việc đồng bộ, liền mạch.

2. ASUS ProArt – Laptop chuyên cho sáng tạo nội dung

ASUS ProArt hướng đến người dùng làm việc trong lĩnh vực thiết kế, nhiếp ảnh, dựng video và sản xuất nội dung số. Với phần cứng hiệu năng cao cùng GPU NVIDIA GeForce RTX, dòng máy có thể đáp ứng tốt các tác vụ xử lý đồ họa và chỉnh sửa video.

ASUS ProArt hỗ trợ tốt các công việc sáng tạo cần độ chính xác về màu sắc

Thế mạnh của ProArt còn nằm ở khả năng hỗ trợ kiểm soát màu sắc và thao tác trực tiếp trong quá trình làm việc. Một số mẫu được trang bị màn hình ASUS Lumina OLED, độ phủ màu 100% DCI-P3, kết hợp ProArt Creator Hub, ASUS Dial và các công cụ AI.

3. ASUS ROG Zephyrus – Laptop edit video hiệu năng cao

ASUS ROG Zephyrus kết hợp hiệu năng mạnh với thiết kế gọn nhẹ

ASUS ROG Zephyrus nổi bật với cấu hình mạnh nhưng được đặt trong kiểu dáng gọn gàng, thuận tiện cho những ai thường xuyên làm việc và di chuyển. Tùy phiên bản, máy sử dụng Intel Core Ultra hoặc AMD Ryzen AI cùng GPU NVIDIA GeForce RTX, đáp ứng tốt từ dựng video, thiết kế đồ họa đến chơi game.

Ở một số mẫu, ASUS còn trang bị màn hình OLED độ phân giải cao, tần số quét lớn và độ phủ màu 100% DCI-P3, mang lại hình ảnh sắc nét và màu sắc sống động.

4. Acer Predator Helios Neo – Laptop edit video hiệu năng cao

Acer Predator Helios Neo đáp ứng tốt các project nặng nhờ cấu hình mạnh

Acer Predator Helios Neo có cấu hình mạnh, đáp ứng tốt những công việc nặng như dựng video, chỉnh sửa hiệu ứng hay xử lý các project dung lượng lớn. Một số phiên bản được trang bị Intel Core i7-13700HX, GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB, RAM DDR5 và SSD 512GB, giúp việc biên tập và xử lý video diễn ra ổn định hơn.

Màn hình WQXGA 16 inch sử dụng tấm nền IPS, kết hợp tần số quét 165Hz, vừa cho không gian hiển thị rộng khi làm việc vừa mang lại hình ảnh mượt mà khi giải trí.

5. Lenovo Legion – Laptop mạnh cho dựng phim và sáng tạo

Lenovo Legion mang đến hiệu năng ổn định cho edit video và gaming

Lenovo Legion vốn được biết đến với khả năng chơi game nhưng nền tảng phần cứng của dòng máy này cũng phù hợp cho các công việc dựng phim và xử lý đồ họa.

Tùy phiên bản, Legion sử dụng bộ xử lý Intel hoặc AMD kết hợp card đồ họa NVIDIA, đáp ứng từ chỉnh sửa video đến chạy các phần mềm chuyên dụng. Bên cạnh cấu hình, Legion còn chú trọng khả năng duy trì hiệu suất với màn hình độ phân giải cao, tần số quét lớn và hệ thống tản nhiệt hỗ trợ khi chạy tác vụ nặng trong thời gian dài.

6. MSI Creator – Laptop dành cho content creator

MSI Creator phục vụ tốt nhu cầu chỉnh sửa ảnh, video

MSI Creator được phát triển dành cho các công việc sáng tạo nội dung như chỉnh sửa hình ảnh, dựng video và render. Dòng máy sở hữu bộ xử lý hiệu năng cao, RAM từ 16GB, SSD 1TB cùng GPU NVIDIA GeForce RTX, mang đến khả năng xử lý tốt các tác vụ đồ họa và đa nhiệm.

Để hỗ trợ tốt hơn cho quá trình sáng tạo, MSI còn trang bị cho dòng Creator màn hình kích thước lớn, độ phân giải cao cùng khả năng kết nối nhiều thiết bị ngoại vi. Thiết kế gọn gàng, bàn phím có đèn nền và trackpad rộng giúp thao tác thuận tiện hơn.

7. HP Omen – Laptop cân bằng edit video và gaming

HP Omen đáp ứng tốt cả nhu cầu edit video và chơi game

HP Omen vốn là dòng laptop gaming nhưng sở hữu phần cứng đủ mạnh để xử lý nhiều công việc sáng tạo. CPU hiệu năng cao, GPU NVIDIA GeForce RTX và RAM DDR5 giúp máy đáp ứng tốt các tác vụ như dựng video, chỉnh sửa hình ảnh, livestream hay làm việc với nhiều phần mềm cùng lúc.

Khả năng hiển thị cũng được chú trọng trên một số cấu hình với màn hình tần số quét cao, độ phủ màu 100% sRGB và hệ thống tản nhiệt OMEN Tempest Cooling.

8. Dell XPS – Laptop mỏng nhẹ cho sáng tạo nội dung

Dell XPS sở hữu thiết kế mỏng nhẹ cùng màn hình chất lượng

Dell XPS hướng đến người dùng đề cao thiết kế cao cấp, tính di động nhưng vẫn cần một thiết bị đáp ứng tốt các công việc sáng tạo. Một số phiên bản được trang bị màn hình OLED độ phân giải cao, độ phủ màu 100% DCI-P3, phù hợp với những công việc cần chú trọng chất lượng hiển thị.

Một số cấu hình sử dụng Intel Core Ultra kết hợp đồ họa Intel Arc, hỗ trợ tốt nhu cầu đa nhiệm và chỉnh sửa nội dung.

9. Acer Swift – Laptop edit video mỏng nhẹ

Acer Swift phù hợp với nhu cầu edit video cơ bản

Acer Swift tập trung vào sự gọn nhẹ nhưng vẫn đủ khả năng phục vụ công việc hằng ngày. Tùy phiên bản, máy sử dụng Intel Core, Intel Core Ultra hoặc AMD Ryzen, đi kèm RAM từ 16GB và SSD 512GB, đáp ứng các nhu cầu như chỉnh sửa ảnh, dựng video cơ bản và đa nhiệm.

Khả năng hiển thị cũng được nâng cấp trên một số mẫu với màn hình độ phân giải cao, độ phủ màu 100% DCI-P3 và GPU NVIDIA rời.

10. Lenovo LOQ – Laptop edit video giá dễ tiếp cận

Lenovo LOQ mang đến cấu hình phù hợp cho edit video với mức giá dễ tiếp cận

Lenovo LOQ gây chú ý nhờ khả năng cân bằng giữa cấu hình và chi phí. Máy sử dụng bộ xử lý Intel hoặc AMD kết hợp GPU NVIDIA GeForce RTX, đáp ứng tốt các nhu cầu như dựng video, thiết kế đồ họa và chơi game.

Một số phiên bản còn được trang bị tản nhiệt Hyperchamber, màn hình độ phân giải cao và bàn phím tối ưu cho gaming. Tùy vào mục đích sử dụng, người dùng nên lựa chọn laptop edit video có cấu hình phù hợp để cân bằng giữa hiệu năng và chi phí.

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