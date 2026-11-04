Top 10 hãng xe 'có giá' nhất thế giới, Nhật Bản dẫn đầu

Toyota vẫn là thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới. Dù giảm đến 19,9% giá trị so với năm trước đó, Toyota vẫn đang giữ vững ngôi đầu trong bảng xếp hạng. Hãng xe Nhật Bản đang tiếp tục phát triển dải sản phẩm hybrid của mình, đồng thời hợp tác, liên doanh cùng các thương hiệu từ Trung Quốc để hoàn thiện dải sản phẩm điện hóa. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Mercedes-Benz trở thành hãng xe có giá trị thứ nhì toàn cầu khi ghi nhận tổng giá trị đạt 40,8 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, giá trị của thương hiệu xe Đức đã giảm 18,6%. Ảnh: Reuters.

Xếp ngay phía sau Mercedes-Benz là BMW với tổng giá trị thương hiệu đạt 38,4 tỷ USD, giảm 17,9% so với năm 2025. Trong năm qua, hãng đã tích cực triển khai các kế hoạch điện hóa, giới thiệu các mẫu xe mới trên nhiều thị trường, bao gồm Việt Nam với dải sản phẩm M Sport hiệu năng cao. Ảnh: Đan Thanh.

Hyundai là thương hiệu Hàn Quốc duy nhất lọt vào top 10 hãng xe có giá trị cao nhất thế giới. Trong năm 2026, Hyundai ghi nhận tổng giá trị thương hiệu đạt 25 tỷ USD, tăng 1,6%. Ảnh: Đan Thanh.

Honda là thương hiệu đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng về giá trị toàn thế giới. Trong năm nay, giá trị của hãng xe đạt 19,4 tỷ USD, giảm 21,8% so với năm trước. Ảnh: Đan Thanh.

Ông trùm xe điện Tesla là thương hiệu ôtô có giá trị tổng 18,3 tỷ USD, giảm 37,8% so với năm trước đó. Với sự thành công của sự kiện giới thiệu mẫu "xe bay" mới, nhiều khả năng vào năm sau, thứ hạng của Tesla sẽ tiếp tục tăng, lọt vào vị trí top 3 toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Ferrari bất ngờ lọt vào top các thương hiệu ghi nhận sự tăng trưởng nổi bật trong năm nay. Trước đó, hãng siêu xe Italy từng gây tranh cãi khi giới thiệu mẫu siêu xe điện đầu tiên - Luce. Dù không được đánh giá cao về thiết kế từ cộng đồng, theo nguồn tin quốc tế, những chiếc Luce đầu tiên đã nhanh chóng được bán hết ngay khi vừa ra mắt. Ảnh: Đan Thanh.

Audi cũng lọt vào danh sách thương hiệu có giá trị nhất thế giới với 12,4 tỷ USD. So với năm trước đó, Audi không đứng ngoài làn sóng sụt giảm khi "bốc hơi" 19,5% giá trị thương hiệu. Ảnh: Đan Thanh.

Tương tự Audi, hãng xe cùng nhà là Porsche cũng ghi nhận mức giảm khoảng 17,5%, đạt tổng giá trị thương hiệu năm nay khoảng 12,4 tỷ USD. Gần đây, hãng vừa giới thiệu mẫu siêu xe mới mang tên Mission S, hứa hẹn trở thành lựa chọn mới dành cho người yêu thích các mẫu xe động cơ đốt trong hiệu năng cao. Ảnh: Đan Thanh.

Năm nay là một khoảng thời gian đen tối với Volkswagen. Tổng giá trị thương hiệu đã sụt giảm đến 23% so với năm 2025. Đây là kết quả của hàng loạt kế hoạch kinh doanh thất bại, những cuộc sa thải nhân sự và các bê bối trong việc vận hành nhà máy xuất hiện xuyên suốt các quý trong năm nay. Ảnh: Phong Vân.