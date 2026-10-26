Video: Những mẫu xe tốt nhất năm 2026 từ Consumer Reports.

WardsAuto vừa công bố danh sách những mẫu xe chiến thắng giải thưởng danh giá nhất của năm 2026: 10 động cơ và hệ truyền động ôtô tốt nhất năm. Danh sách này đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử ngành ôtô, đó là lần đầu tiên kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm 1995, không có mẫu xe chiến thắng nào sử dụng động cơ đốt trong thuần túy.

Danh sách chiến thắng năm 2026 cho thấy sự chuyển dịch hoàn toàn sang động cơ điện hóa. Theo đó, cả 10 mẫu xe được vinh danh đều sử dụng hệ truyền động thuần điện, hybrid hoặc hybrid sạc điện. Cụ thể hơn, danh sách bao gồm 4 xe thuần điện, 4 xe hybrid và 2 xe hybrid sạc điện, được lựa chọn từ 26 ứng viên.

Top 10 động cơ ôtô tốt nhất năm 2026 - sạch bóng xe xăng, dầu.

“Số lượng xe hybrid, hybrid sạc điện và xe thuần điện xuất hiện trong danh sách ứng viên năm nay đã tự nói lên rất nhiều điều”, ông Robin Warner, quản lý chương trình giải thưởng Wards 10 Best kiêm thành viên ban giám khảo, cho biết. “Ngay cả những mẫu xe thể thao mạnh mẽ nhất cũng sử dụng sự hỗ trợ của mô-tơ điện để tăng tính tương tác với người điều khiển và thực sự nâng cao trải nghiệm cầm lái”.

Cụ thể, những mẫu xe chiến thắng giải 10 động cơ và hệ truyền động ôtô tốt nhất năm 2026 như sau:

Xe thuần điện (BEV):

Mercedes-Benz GLC 400 4Matic Electric: hệ truyền động thuần điện 2 mô-tơ.

Rivian R2 Performance: hệ truyền động thuần điện 2 mô-tơ.

Subaru Trailseeker: hệ truyền động thuần điện 2 mô-tơ.

Volvo EX60 P10 AWD: hệ truyền động thuần điện 2 mô-tơ.

Xe hybrid (HEV):

Chevrolet Corvette ZR1X: động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 5.5L, kết hợp hệ truyền động hybrid.

Hyundai Palisade Hybrid: động cơ I4, tăng áp, dung tích 2.5L, kết hợp hệ truyền động hybrid.

Nissan Rogue Hybrid: động cơ I3, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp hệ truyền động hybrid.

Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid: động cơ 6 xi-lanh nằm ngang, tăng áp, dung tích 3.6L, kết hợp hệ truyền động hybrid.

Xe hybrid sạc điện (PHEV):

BMW M5 Touring: động cơ V8, tăng áp, dung tích 4.4L, kết hợp hệ truyền động hybrid sạc điện. Toyota RAV4 PHEV GR Sport: động cơ I4, dung tích 2.5L, kết hợp hệ truyền động hybrid sạc ngoài.

Sự đa dạng của các mẫu xe chiến thắng cho thấy công nghệ điện hóa đã thâm nhập vào mọi phân khúc và nhóm xe theo hiệu suất vận hành.

Sự đa dạng của các mẫu xe chiến thắng cho thấy công nghệ điện hóa đã thâm nhập vào mọi phân khúc và nhóm xe theo hiệu suất vận hành. Ngay cả mẫu xe mạnh nhất trong danh sách, Chevrolet Corvette ZR1X với công suất tối đa 1.250 mã lực, cũng kết hợp động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 5.5L với mô-tơ điện dẫn động cầu trước mạnh 186 mã lực.

“Thật khó tin khi người mua ôtô từng cho rằng xe hybrid có khả năng vận hành chậm và công suất thấp”, thành viên ban giám khảo Drew Winter nhận xét.

Các sản phẩm giành chiến thắng bao gồm 7 mẫu SUV đa dụng, 2 xe thể thao và 1 xe wagon thể thao. Những mẫu xe này được sản xuất tại 5 quốc gia, gồm Đức (3 mẫu), Nhật Bản (3 mẫu), Mỹ (2 mẫu), Hàn Quốc (1 mẫu) và Thụy Điển (1 mẫu). Giá bán của các mẫu xe dao động từ 43.035 USD đối với Nissan Rogue Hybrid đến 242.060 USD đối với Chevrolet Corvette ZR1X. Trong số 10 mẫu xe chiến thắng, có 7 mẫu có giá bán trung bình dưới 55.000 USD.

Xu hướng được hình thành qua nhiều năm

“Xu hướng điện hóa phản ánh một thị trường đang tiếp tục thay đổi, dần thoát khỏi sự thống trị của hệ truyền động chỉ sử dụng động cơ đốt trong kéo dài hơn một thế kỷ”, thành viên ban giám khảo Bob Gritzinger nhận định. “Đặc biệt, xe hybrid không còn là dòng xe dành cho một nhóm khách hàng nhỏ mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong danh mục sản phẩm của các hãng ôtô”.

Xu hướng điện hóa phản ánh một thị trường đang tiếp tục thay đổi, dần thoát khỏi sự thống trị của hệ truyền động chỉ sử dụng động cơ đốt trong.

Danh sách chiến thắng hoàn toàn thuộc về các mẫu xe điện hóa là kết quả của một xu hướng bắt đầu tăng tốc từ gần một thập kỷ trước. Công nghệ điện hóa lần đầu xuất hiện trong danh sách của WardsAuto vào năm 2001 khi Toyota Prius thế hệ đầu tiên giành giải thưởng. Đến năm 2020, tên giải thưởng được đổi thành 10 động cơ và hệ truyền động tốt nhất năm nhằm phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của công nghệ điện hóa đối với ngành công nghiệp xe hơi.

Tiêu chí đánh giá và danh sách ứng viên

Ban giám khảo WardsAuto đã đánh giá 26 ứng viên trong điều kiện lái xe thực tế, chấm điểm hệ truyền động dựa trên các tiêu chí gồm công suất, mô-men xoắn, khả năng kiểm soát tiếng ồn, độ rung và độ xóc (NVH), mức tiêu thụ năng lượng quan sát được trong quá trình vận hành cũng như công nghệ tiên tiến. Chỉ những hệ truyền động hoàn toàn mới hoặc được cải tiến đáng kể mới đủ điều kiện tham gia đánh giá. Bên cạnh đó là các hệ truyền động từng chiến thắng trong năm trước.

Danh sách chiến thắng hoàn toàn thuộc về các mẫu xe điện hóa là kết quả của một xu hướng bắt đầu tăng tốc từ gần một thập kỷ trước.

Để xác định các mẫu xe chiến thắng, ban giám khảo đã họp và xem xét tổng điểm của từng ứng viên. Kết quả cuối cùng giúp trả lời câu hỏi cốt lõi: “Hệ truyền động này có đủ sức thuyết phục khách hàng mua chiếc xe hay không?”.

Danh sách ứng viên năm nay được sắp xếp theo thứ tự như sau:

BMW M5 Touring (chiến thắng)

Cadillac Optiq RWD

Chevrolet Corvette 6.7L

Chevrolet Corvette ZR1X (chiến thắng)

Dodge Charger Scat Pack

Genesis GV60 Magma

Honda Civic Sport Touring Hybrid

Hyundai Ioniq 9

Hyundai Palisade Hybrid (chiến thắng)

Infiniti QX65

Jeep Cherokee Hybrid

Lexus ES 350h

Lexus ES 500e

Lexus LX 700h Overtrail

Lucid Gravity Grand Touring

Mercedes-Benz GLC 400 4Matic Electric (chiến thắng)

Nissan Leaf

Nissan Rogue Hybrid (chiến thắng)

Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid (chiến thắng)

Ram 1500 TRX

Rivian R2 Performance (chiến thắng)

Subaru Trailseeker (chiến thắng)

Toyota RAV4 Hybrid Limited

Toyota RAV4 GR Sport PHEV (chiến thắng)

Volkswagen Atlas

Volvo EX60 P10 AWD (chiến thắng)

“Xét đến số lượng ngày càng lớn các mẫu xe hybrid được các nhà sản xuất ôtô cung cấp, việc xe hybrid chiếm một tỷ trọng đáng kể trong danh sách của chúng tôi không có gì đáng ngạc nhiên”, thành viên ban giám khảo Gary Vasilash cho biết. “Mức độ hoàn thiện mà các hệ thống này đạt được thực sự ấn tượng, dù khách hàng ưu tiên hiệu suất vận hành hay khả năng tiết kiệm nhiên liệu".