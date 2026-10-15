Toni Dương Bảo Anh vượt Trấn Thành, lập kỷ lục mới với Trại Buôn Người

Theo số liệu phòng vé cập nhật ngày 15/10, Trại Buôn Người đạt gần 430 tỷ đồng sau gần ba tuần công chiếu. Nếu xét theo bảng thành tích phim đầu tay được chia sẻ, Toni Dương Bảo Anh đã vượt qua Trấn Thành và Thu Trang để xác lập dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp đạo diễn.

Theo thống kê, Trại Buôn Người của Toni Dương Bảo Anh dẫn đầu danh sách những phim đầu tay có doanh thu cao nhất điện ảnh Việt, với thành tích gần 430 tỷ đồng và hành trình phòng vé vẫn còn tiếp tục. Đứng thứ hai là Bố Già của Trấn Thành với 427 tỷ đồng, trong khi Nụ Hôn Bạc Tỷ do Thu Trang đạo diễn đạt khoảng 212 tỷ đồng.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh.

Khoảng cách doanh thu giữa Trại Buôn Người và Bố Già hiện không quá lớn. Tuy nhiên, việc tác phẩm đầu tay tiến sát mốc 430 tỷ đồng vẫn là thành tích đáng chú ý đối với Toni Dương Bảo Anh, nhất là khi bộ phim chưa kết thúc hành trình tại rạp.

Theo dữ liệu từ Phòng Vé Việt, Trại Buôn Người tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phòng vé trong ngày. Tác phẩm khởi chiếu chính thức từ ngày 25/9 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ đề tài tội phạm, buôn người cùng những tình huống sinh tồn căng thẳng.

Trại Buôn Người xoay quanh Ny, do Steven Nguyễn đảm nhận, một chàng trai tìm cách giải cứu em gái sau khi cô rơi vào bẫy tuyển dụng việc nhẹ, lương cao. Trong hành trình tìm người thân, Ny cùng bạn mình bị cuốn vào một đường dây lừa đảo xuyên biên giới, nơi các nạn nhân bị kiểm soát, hành hạ và ép buộc thực hiện những hoạt động phạm pháp.

Steven Nguyễn và Huỳnh Minh Kiên trong Trại Buôn Người.

Từ hoàn cảnh nguy hiểm, các nạn nhân dần tìm cách liên kết để sinh tồn và lên kế hoạch thoát khỏi sào huyệt tội phạm. Bên cạnh Steven Nguyễn, bộ phim còn có sự tham gia của NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên và Huỳnh Minh Kiên.

Với Toni Dương Bảo Anh, thành công của Trại Buôn Người còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi dự án được phát triển và hoàn thiện trong khoảng 5 năm. Trước đó, bộ phim liên tục ghi nhận những cột mốc doanh thu đáng chú ý, từ hơn 100 tỷ đồng sau vài ngày công chiếu đến 200 tỷ đồng sau khoảng một tuần, rồi vượt 300 tỷ đồng sau gần hai tuần ra rạp.

Không chỉ tạo sức hút nhờ yếu tố hành động, Trại Buôn Người còn khai thác những cạm bẫy núp bóng lời mời việc làm hấp dẫn, qua đó đề cập đến vấn nạn buôn người và lừa đảo xuyên biên giới. Đây cũng là thông điệp được nhà sản xuất nhấn mạnh.

Với doanh thu gần 430 tỷ đồng, Toni Dương Bảo Anh có thêm dấu mốc đáng nhớ ngay từ tác phẩm điện ảnh đầu tay. Trong thời gian tới, diễn biến phòng vé của Trại Buôn Người vẫn là điều được khán giả quan tâm, đặc biệt khi bộ phim hướng đến cột mốc doanh thu tiếp theo.