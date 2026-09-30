Tông xe bán tải rơi khỏi cầu, tài xế lĩnh án 1 năm tù

Theo cáo trạng, chiều 6/12/2025, Trần Lâm Tới có giấy phép lái xe hạng C, điều khiển xe tải BKS 89H-085.22 của Công ty TNHH MTV Việt Hùng Hưng Yên, chở anh Trần Văn Thắng từ Hưng Yên vào miền Nam để chở hàng.

Bị cáo Trần Lâm Tới tại phiên tòa

Khoảng 16h45 cùng ngày, khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đến Km 13+555 thuộc địa phận xã Khe Tre, TP Huế, theo hướng Quảng Trị - Đà Nẵng, Tới phát hiện phía trước có xe bán tải BKS 43C-262.86 do anh Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1992, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển. Trên xe lúc này có bà Trần Thị Mận (SN 1942), bà Lê Thị Bê (SN 1965) và chị Lê Thảo Ni (SN 2000), cùng trú tại TP Đà Nẵng.

Do đoạn đường đang thi công, xe của anh Tuấn dừng bên phải đường ngay trước cầu Phú Mậu để tránh phương tiện đi ngược chiều.

Tuy nhiên, Tới thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, không giảm tốc độ hoặc dừng lại khi đi qua đoạn đường có biển cảnh báo nguy hiểm và đang thi công.

Toàn cảnh phiên tòa.

Xe tải do Tới điều khiển đã tông mạnh vào phía sau xe bán tải. Cú va chạm khiến xe 43C-262.86 bị đẩy vượt qua thành cầu Phú Mậu rồi rơi xuống khu vực suối bên dưới. Xe tải tiếp tục va vào lan can cầu và dừng lại.

Vụ tai nạn khiến bà Trần Thị Mận, bà Lê Thị Bê và chị Lê Thảo Ni bị thương, tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe 18%. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng, tổng thiệt hại tài sản được xác định hơn 637,3 triệu đồng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt cho bị cáo từ 1 năm 3 tháng đến 1 năm 9 tháng tù.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Lâm Tới 1 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo điểm g khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.